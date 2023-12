Popularitatea ciupercilor este în plină expansiune, dar la fel și otrăvirile, avertizează experții

"În timp ce tundeam șanțul, am trecut pe lângă ele de trei sau patru ori și mi-am zis: "Omule, arată bine"", a spus bărbatul de 55 de ani, închizând ochii în timp ce își amintea de acea zi.

De generații întregi, familia Hickman a căutat ciuperci. Spre deosebire de străbunicii săi, care trebuiau să studieze care dintre ele puteau fi consumate în siguranță, Hickman a crezut că are un avantaj: și-a scos smartphone-ul, a fotografiat ciupercile și a încărcat imaginea pe un identificator de plante.

Aplicația sa a spus că erau pufuleți uriași, un soi comestibil. Așa că Hickman i-a adus micile ciuperci bej în casă soției sale, Tammy. aceasta s-a simțit neliniștită să mănânce ceva din curte, așa că le-a sotat în unt și usturoi și le-a așezat cu grijă doar pe tortellini.

Lui Hickman i s-au părut delicioase - până aproximativ opt ore mai târziu, când a simțit că va muri.

Aproape că a murit.

Ciupercile au un moment de glorie

Oamenii caută ciuperci încă din Epoca de Piatră, dar micologii din întreaga țară spun că au observat un interes sporit pentru acest hobby și, de asemenea, o creștere semnificativă a intoxicațiilor.

"Ciupercile sunt un fel de chestie fierbinte în acest moment", a declarat Dr. Matthew Nelsen, cercetător științific la Negaunee Integrative Research Center din cadrul Field Museum din Chicago, care este, de asemenea, președinte al Illinois Mycological Association, un grup care se descrie ca fiind "entuziaști ai ciupercilor".

Motivele ciupercilor decorează acum tot felul de lucruri: prosoape de ceai, pulovere pentru copii mici, lămpi de masă. Dar atunci când interesul se extinde dincolo de plușurile cu ciuperci, ajungând la cele reale, oamenii trebuie să fie cu adevărat atenți.

"Multe dintre apelurile pe care le primim sunt de la copii, dar avem și adulți care cred că știu ce fac și caută ciuperci", a declarat Dr. Gregory M. Mueller, care este vicepreședinte al departamentului științific al Grădinii Botanice din Chicago și un expert în conservarea ciupercilor, care este consultant pentru centrul de otrăvuri din statul său. "Vedem că nu o fac, de fapt".

Din ianuarie până în octombrie, centrele de otrăvire din America au primit peste 7.250 de apeluri despre potențiale otrăviri cu ciuperci, o creștere de 11% față de tot anul 2022, când au fost aproximativ 6.500 de apeluri pentru întregul an.

Numai în acest an, centrele de otrăvire din Ohio au primit mai mult de 260 de apeluri legate de ciuperci până în octombrie, dintre care 45% au ajuns la Urgențe și 33 de persoane au fost spitalizate. În ultimii doi ani, apelurile la centrele de otrăvire din Ohio privind posibile intoxicații cu ciuperci au crescut cu 25% față de nivelurile de dinaintea pandemiei, a declaratJonathanColvin, director general al Centrului de informare privind drogurile și otrăvurile din Ohio.

Colvin a spus că nu este întotdeauna clar dacă apelurile legate de ciuperci au legătură cu căutarea de hrană, dar cei care au avut nevoie de cel mai serios tratament pentru o leziune la ficat sau la rinichi au raportat că au mâncat ciuperci culese din plante care au fost identificate greșit ca fiind soiuri comestibile.

Anul trecut, soții Hickman au făcut unul dintre aceste apeluri.

'Știu că acesta este sfârșitul'

Soții Hickmanau ieșit la obișnuita lor plimbare lungă după cina cu ciuperci. Opt ore mai târziu, Bill a început să vomite și nu se mai putea opri.

Avea sentimentul că nu era un caz tipic de intoxicație alimentară.

"Știi cum e când ești bolnav și apoi te simți mai bine după aceea și poți să dormi puțin? Ei bine, pur și simplu a continuat", a spus el. Nu a existat nicio ușurare. Durerea lui era chinuitoare. Se simțea extrem de slăbit.

"A fost îngrozitor", a spus el.

Când nu s-a ameliorat, Tammy a alergat înapoi pentru a lua ciupercile care au rămas în curte. A făcut o fotografie și a trimis-o la centrul de control al otrăvurilor. Lucrătorii i-au spus că au crezut că soțul ei a mâncat o ciupercă toxică și că trebuie să îl ducă imediat la spital.

Se pare că mâncase o ciupercă numită înger distrugător. O ciupercă are suficientă toxină pentru a ucide o persoană; Bill a mâncat patru.

Când el nu s-a împotrivit să meargă la spital, Tammy a știut că ceva trebuie să fie cu adevărat în neregulă. "De obicei este foarte încăpățânat", a spus ea.

La camera de urgență, a spus ea, medicii i-au spus efectiv să înceapă să "facă pregătiri".

"Când am auzit asta", a spus Bill, "și am știut cum mă simțeam, m-am gândit: "Știu că acesta este sfârșitul"."

Chiar și experții se luptă să identifice ce este sigur

Chiar și experților le este greu să deosebească toxicele de comestibile doar la vedere, a declarat instructorul de micologie Rick Van de Poll. El trebuie să examineze unele dintre ele la microscop pentru a fi sigur că sunt sigure.

În timp ce făcea drumeții printre frunzele crocante din Sandwich, New Hampshire, în această lună, ochii lui de aluniță scrutau în mod constant crăpăturile fagilor și mestecenilor. Timp de aproape 50 de ani, el a căutat în colțurile întunecate ale pădurii pentru a găsi bijuteriile fungice ale acesteia. Unele se pot vinde cu sute de dolari pe piața internațională.

Într-o zi răcoroasă din această toamnă, Van de Poll a găsit cel puțin 35 de soiuri la doar 30 de metri de un drum mărginit de copaci. Răspândite pe o masă înaltă, unele arată ca niște umbrele cu centrul întunecat întors spre soare. Altele sunt mici, cu o parte inferioară portocalie strălucitoare. Unele sunt galben muștar cu un evantai de branhii întunecate.

Unele sunt comestibile, iar altele sunt otrăvitoare.

Pentru a vinde ciuperci culese în New Hampshire, oamenii trebuie să fie certificați, dar Van de Poll a spus că a făcut descoperiri îngrijorătoare.

"Am scos ciuperci toxice de pe rafturi", a spus Van de Poll. "Încercăm să corectăm acest lucru".

El oferă cursuri pentru a-i ajuta pe oameni să identifice care sunt comestibile, dar, dacă nu este vorba de un subiect general, predă doar în persoană. Este prea complicat să identifici ciupercile online,și, deși aplicațiile sunt utile, nu ar trebui să fie folosite pentru a determina dacă ceva este comestibil, a spus el. Culoarea și structura pot fi de ajutor, dar oamenii trebuie să își folosească toate simțurile, inclusiv mirosul, pentru a determina ce ciuperci pot fi consumate în siguranță, a spus el.

Dr. Kathy LeSaint, medic de urgență din San Francisco, a declarat că, chiar și cu tehnologia modernă, identificarea unei ciuperci comestibile este dificilă. Ea își amintește prea bine o perioadă de câteva săptămâni în 2016, când în Bay Area au fost 14 pacienți otrăviți de ciuperci.

Nu toate cazurile au avut legătură, potrivit documentului pe care LeSaint l-a scris pentru Centrele pentru Controlul și Prevenirea Bolilor din SUA, dar ceea ce au avut în comun a fost ciupercile cu capac de moarte. Capacele morții și îngerii distrugători, precum cele pe care le-a mâncat Hickman, aparțin aceluiași gen, Amanita.

Dintre cele peste 5.000 de specii de ciuperci, aproximativ 50 sunt otrăvitoare pentru oameni, arată cercetările. Capacele morții și speciile înrudite care au aceeași toxină sunt de vină pentru majoritatea deceselor cauzate de otrăvirea cu ciuperci.

În cazurile din Bay Area, toți pacienții au supraviețuit consumului de death caps, a spus LeSaint, dar trei dintre ei au avut nevoie de transplant de ficat. Un copil care a suferit un transplant de ficat a dezvoltat, de asemenea, probleme neurologice permanente.

"Costul otrăvirii grave și al morții potențiale este foarte real", a spus LeSaint.

"Chestia cu speciile de Amanita este că nu toate arată la fel, ceea ce reprezintă o problemă", a spus ea. O fotografie trimisă către o aplicație ar fi dintr-o singură perspectivă, când trebuie luate în considerare toate unghiurile. "Chiar și cărțile pot descrie un capac de moarte într-un fel, dar poate avea un spectru de culori și nu toate arată exact la fel". Van de Poll, instructorul din New Hampshire, a spus că, chiar și în ciuda pericolelor, recomandă cu căldură căutarea de hrană.

"Ciupercile au o mare parte din beneficiile fantastice pentru sănătate", a spus el. Cercetările arată că ciupercile sunt o sursă bună de vitamina D și au un conținut scăzut de sodiu. Ele pot stimula un intestin sănătos, pot susține un sistem imunitar sănătos, pot scădea riscul de cancer, pot promova scăderea colesterolului și pot proteja sănătatea creierului.

Pentru a rămâne în siguranță, Van de Poll oferă acest sfat pentru începători: "Învățați doar câteva pe care le puteți identifica foarte ușor" și consultați în continuare experții.

"Întrebați întotdeauna pe cineva în care aveți încredere, care știe mai multe decât dumneavoastră și despre care credeți că vă poate oferi un răspuns de încredere și sigur", a spus el.

LeSaint, medicul de la Urgențe, a spus că îi îndeamnă pe fornățuitori să fie întotdeauna extrem de precauți.

"Nu vrem să le spunem să nu o facă, dar încurajăm întotdeauna oamenii să meargă cu cineva care are o anumită expertiză în identificarea ciupercilor", a spus ea. "Se pot întâmpla greșeli, iar consecințele pot fi moartea."

Un antidot experimental

Bill Hickman ar fi putut folosi un expert atunci când și-a cules ciuperca toxică în septembrie 2022. Pentru că ficatul și rinichii săi riscau să cedeze, spitalul local l-a transferat la Spitalul Universitar din Cleveland.

Dr. Pierre Gholam, un hepatolog de la University Hospital care a tratat zeci de persoane otrăvite de ciuperci, a ajutat la asigurarea unui antidot experimental.

"Nu este aprobat de FDA, dar pare să fie foarte eficient", a spus el.

Antidotul, un extract dintr-o plantă de ciulin de lapte numit silibinină, trebuie să fie administrat rapid pentru a contracara efectele toxinelor asupra ficatului.

"Cu cât mai devreme, cu atât mai bine și, în mod ideal, nu mai târziu de 72 de ore de la momentul în care ați ingerat otrava", a spus Gholam.

Gholam a constatat că silibinina ajută aproximativ 30% până la 50% dintre pacienți și speră că aceasta va fi disponibilă pe scară mai largă pentru ca spitalele să o aibă la îndemână. Pe măsură ce clima se încălzește și sezonul ciupercilor se extinde, și cu mai mulți oameni care caută hrană, spitalele ar putea avea nevoie de ea.

Gholam a tratat 11 persoane otrăvite de ciuperci în acest an. Cazurile au venit mai devreme decât de obicei, a spus el, dar nu au existat decese.

Hickman a primit antidotul exact la timp. Deși nu funcționează pentru toată lumea, acesta l-a salvat.

O înregistrare video cu el în spital îl arată pe Hickman, de obicei în formă, mergând încet pe hol în halatul de spital. Își târăște cu el tija de perfuzie, cu Tammy lângă el, încurajându-l.

El spune că a avut nevoie de cel puțin șase luni pentru a se simți mai mult ca el însuși din punct de vedere fizic și mental.

Încă se îneacă atunci când vorbește despre asta.

"Sunt o mulțime de oameni implicați pentru ca acest lucru să se întâmple și să mă salveze", a spus el, cu vocea întretăiată.

Cuplul a fost atât de recunoscător încât Tammy a cumpărat personalului de la Spitalul Universitar coșuri pline cu prăjituri colorate în formă de ciuperci.

"Faptul că totul s-a întâmplat așa a fost un miracol. Pentru mine, a fost pur și simplu un miracol", a spus ea.

În aproximativ un an de când Hickman s-a îmbolnăvit, a devenit și mai interesat de ciuperci. Totuși, el se limitează la a le fotografia, mai degrabă decât la a le culege.

"Văd ciuperci peste tot, iar acestea mă fascinează", a spus Hickman.

Un tatuaj îi șerpuiește pe braț, începând din punctul în care medicii i-au infuzat antidotul. Se termină cu un desen cu patru ciuperci mici și cu ciulinul de lapte care a ajutat la salvarea lui.

"Am mai multe cărți acum decât am avut vreodată în viața mea despre ele", a spus Hickman. "Dar nu voi mai mânca niciodată una. Am găsit câteva zilele trecute, aplicația mea mi-a spus că sunt comestibile, iar eu i-am spus: "Nu te cred". "

Dacă sunteți îngrijorat că ați mâncat o ciupercă toxică, sunați la linia de ajutor pentru otrăvire a Administrației pentru Resurse și Servicii de Sănătate la 1-800-222-1222 sau vizitați poisonhelp.org pentru resurse suplimentare.

Sursa: edition.cnn.com