Playoffs de fotbal universitar: Adversitatea a scos tot ce e mai bun din "echipa Americii", spune antrenorul principal al echipei Wolverines, Jim Harbaugh

Michigan, Washington, Texas și Alabama sunt cele patru echipe rămase în picioare pentru a lua parte la meciurile din ziua de Anul Nou, după ce Florida State a fost lăsată pe dinafară.

Iată tot ce trebuie să știți despre semifinale:

Cum să urmăriți

Michigan Wolverines nr. 1 (13-0) va înfrunta Alabama Crimson Tide nr. 4 (12-1) la Rose Bowl din Pasadena, California, la ora 17:00 ET.

Washington Huskies nr. 2 (13-0) va înfrunta Texas Longhorns nr. 3 (12-1) la Sugar Bowl at Caesars Superdome din New Orleans, la ora 20:45 ET.

Ambele meciuri vor fi difuzate pe ESPN.

Michigan vs. Alabama

'Echipa Americii'

Acesta este al treilea sezon consecutiv în care Wolverines participă la College Football Playoff, dar Michigan nu a reușit să treacă de faza semifinalelor în fiecare dintre ultimii doi ani.

În acest an, Michigan pornește în meci ca favorită la titlul național. Dar în afara terenului, Michigan a îndurat un sezon plin de controverse.

La începutul sezonului, antrenorul principal Jim Harbaugh a fost suspendat pentru primele trei meciuri ale echipei, o sancțiune autoimpusă de departamentul sportiv al lui Michigan din cauza unor încălcări ale NCAA în materie de recrutare. NCAA, care are o investigație deschisă în această chestiune, ar putea alege să adauge sancțiuni suplimentare în acest caz.

NCAA a deschis o a doua investigație în cazul Wolverines în octombrie pentru presupus furt de semnături, ceea ce a dus la suspendarea și apoi demisia analistului de fotbal din Michigan Connor Stalions, iar antrenorul de fundași Chris Partidge a fost concediat.

Harbaugh a negat că ar fi avut cunoștință de vreo schemă de furt al semnelor altor echipe, dar a acceptat o suspendare de trei meciuri - ridicând la șase numărul total de meciuri departe de linia de margine a echipei Michigan.

Ambele investigații ale NCAA privind Michigan sunt în curs de desfășurare.

Harbaugh a spus că el crede că adversitatea a scos ce e mai bun din Wolverines.

"Emoția echipei. Perseverența. Forța de rezistență a acestor băieți. Da, urmărind asta, ar trebui să spun că trebuie să fie 'echipa Americii'. America iubește o echipă care învinge șansele și învinge adversitatea", a spus Harbaugh despre echipa sa în noiembrie.

"(Ea) depășește ceea ce cred cei care se opun, criticii și așa-zișii experți. Ăsta este genul meu preferat de echipă".

Michigan a fost condusă pe tot parcursul sezonului de către fundașul J.J McCarthy, care se va dovedi probabil vital în meciul din semifinale cu Alabama. Fundașul este proiectat să fie o potențială alegere de primă rundă în draftul NFL 2024, iar cota lui McCarthy ar putea crește și mai mult dacă va reuși să ghideze Michigan spre un campionat național.

Running back-ul Blake Corum a fost, de asemenea, cheia formei lui Wolverines în acest sezon și a fost desemnat jucătorul ofensiv al anului și jucătorul de revenire al echipei în acest sezon. Fundașul a alergat pentru peste 1.000 de yarzi în acest sezon, repetând performanța impresionantă din campania din sezonul trecut.

Învingând toate șansele

Crimson Tide se prezintă în semifinale cu un record de 12-1 - singura înfrângere fiind suferită în fața colegei de semifinală Texas, la începutul sezonului.

Alabama se mândrește cu o ofensivă echilibrată, cu mai mulți jucători care contribuie la progresul echipei, dar vedeta spectacolului este transformarea fundașului Jalen Milroe. Milroe a avut un început de sezon dificil, aruncând două intercepții în înfrângerea lui Alabama în fața lui Texas și a fost lăsat pe bancă împotriva lui South Florida în săptămâna 3.

După ce Crimson Tide a supraviețuit acelei aproape surprize, antrenorul principal Nick Saban l-a reintrodus pe Milroe ca titular, iar de atunci acesta se află pe o traiectorie ascendentă. A aruncat pentru 2.718 yarzi în acest sezon, dar a alergat și pentru un număr impresionant de 468 de yarzi, demonstrându-și abilitatea atât cu brațele, cât și cu picioarele.

"Când te uiți la mine, nu te gândești că joc fundaș", a declarat Milroe reporterilor. "Te gândești că joc fundaș defensiv, tight end. Nu vă gândiți că am jucat fundaș".

"Crescând, când mergeam în tabără, mă etichetau ca receptor sau mă vedeau că nu joc pe poziția de fundaș", a adăugat el. "Am învins toate șansele jucând fundaș, iar acesta este un lucru pe care încerc să îl fac cât mai mult posibil."

Niciun antrenor principal de fotbal universitar nu are mai multe titluri naționale decât Saban, care are șapte. Milroe l-ar putea ajuta să ajungă la opt.

Washington vs. Texas

'Vom fi buni'

La fel ca Michigan, Washington Huskies intră în semifinale cu un record de 13-0 și o mare parte din succesul lor poate fi atribuit fundașului Michael Penix Jr.

Penix, finalist pentru Trofeul Heisman, a aruncat pentru 4.218 yarzi și 33 de eseuri. Stocul său de recrutare a crescut ca urmare a performanțelor sale bune și ar putea continua să facă acest lucru dacă va fi vedetă în playoff.

Penix pare, de asemenea, încrezător înainte de Sugar Bowl.

"Nu am de gând să mint, linia lor de apărare este bună. Dar, în același timp, ei nu au jucat cu linia noastră de atac", a declarat Penix reporterilor înainte de meciul cu Longhorns, potrivit lui Brett McMurphy. "Ei joacă bine, dar nu aș spune că jucăm împotriva liniei D a celor de la 49ers sau Eagles, așa că vom fi bine".

La fel ca Penix, fundașul Dillon Johnson este cheia pentru a face să funcționeze ofensiva Huskies. Johnson a alergat pentru 1.113 yarzi pe parcursul sezonului regulat și susține că și-a revenit la forma fizică completă înaintea Sugar Bowl.

"Este prima dată când am reușit să-mi refac piciorul și a fost o binecuvântare pentru că timpul de odihnă a venit la momentul perfect", a declarat Johnson reporterilor, conform ESPN, după ce s-a odihnit timp de o lună, îngrijind o accidentare la picior.

Penix și Johnson vor trebui să lucreze în tandem pentru a se elibera reciproc împotriva apărării Longhorns.

'Nimeni nu-și dorește mai mult'

Texas Longhorns ajunge la New Orleans cu un record puternic de 12-1 și va încerca să depășească Washington după ce a pierdut în fața Huskies în Alamo Bowl de anul trecut.

Dar Longhorns speră că, cu atacul lor în formă maximă, vor reuși să îi învingă pe Huskies de data aceasta.

Fundașul Quinn Ewers s-a bucurat de un an productiv și are un nucleu de primire rapid, care va încerca să își transforme loviturile de adâncime împotriva apărării Washingtonului.

Apărătorul Jaylan Ford consideră că echipa sa știe exact ce face în perspectiva semifinalei.

"Starea de spirit a echipei este destul de bună în acest moment. Cred că, în mare parte, toată lumea a înțeles care este rolul lor și care este treaba lor pentru echipă", a declarat Ford înaintea meciului, pentru Sports Illustrated Fan Nation.

"Toată lumea știe ce trebuie să facem pentru a merge și a câștiga, așa că cred că acum este vorba doar de a ne asigura că vom curăța greșelile pe care le-am făcut de când am început să ne pregătim.

"Înțelegem ce ne dorim cu adevărat să mergem și să obținem, adică un Campionat Național, iar acum că am avut șansa de a concura pentru unul, cred că nimeni nu și-l dorește mai mult decât băieții din această echipă".

Wayne Sterling și David Close de la CNN au contribuit la reportaj.

Sursa: edition.cnn.com