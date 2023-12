Poveste evidențiată

Phil Mickelson: Seceta de titluri a jucătorului de golf continuă

Phil Mickelson ratează o lovitură de birdie de cinci picioare pentru a asigura playoff-ul la Pebble Beach

Vaughn Taylor, nr. 447 mondial, câștigă cu o lovitură.

Ultima victorie a lui Mickelson a venit la British Open 2013

Stângaciul, în vârstă de 45 de ani, are cinci titluri majore

Atât a stat Phil Mickelson fără o victorie în PGA Tour.

Popularul stângaci a fost la un pas de un meci de baraj cu doi jucători pentru a pune capăt acestei perioade de secetă duminică, dar lovitura sa de cinci picioare pentru birdie a ieșit în mod agonizant la ultima gaură a AT&T Pebble Beach Pro-Am.

Reacția numărului 32 mondial a spus totul: s-a îndoit, cu o mână pe genunchi și cealaltă pe putter.

"Nu mi-a trecut niciodată prin minte că nu voi reuși să o fac", a declarat Mickelson reporterilor. "Când nu a intrat, am fost un pic șocat".

Jucătorul în vârstă de 45 de ani a intrat în runda finală cu un avans de două lovituri și a recunoscut că nervii au jucat un rol, permițându-i outsiderului Vaughn Taylor să câștige primul său titlu din PGA Tour în 11 ani.

Dacă Mickelson ar fi reușit putt-ul de la 18, ar fi forțat un playoff cu Taylor și i-ar fi oferit acestuia ocazia de a câștiga primul său trofeu de la Openul Britanic din 2013, la Muirfield. Și o șansă la premiul întâi de 1.260.000 de dolari, în loc de 756.000 de dolari pentru locul doi.

"Am jucat un pic mai strâns pe parcursul rundei decât am vrut", a declarat Mickelson, care urmărea al 43-lea titlu din PGA Tour și a cincea victorie la Pebble Beach, un record.

"Am încercat să mă eliberez, dar nu am reușit să salvez parul la unele găuri la care trebuia să salvez par."

Forma lui Mickelson este încurajatoare - a înregistrat un loc doi și un loc trei la egalitate în ultimele patru turnee - în timp ce încearcă să se acomodeze la schimbările de swing cu noul antrenor Andrew Getson, după ce s-a despărțit în noiembrie de vechiul guru Butch Harmon.

Dar coloana de victorii este încă goală, iar semnele de întrebare se strecoară înăuntru.

Cu toate acestea, campionul de cinci ori la turnee majore a fost categoric că ratările la limită și așteptarea continuă a unui trofeu nu îi diminuează plăcerea de a juca.

"Partea pozitivă este că mă distrez mai bine jucând golf acum decât m-am distrat de ani de zile", a spus Mickelson.

"Am control asupra mingii de golf. Lovesc o varietate de lovituri și le reușesc cu ușurință și mă distrez foarte mult.

"Oricât de emoționat am fost și oricât de dezamăgit aș fi că nu am câștigat, a fost foarte distractiv pentru mine să mă întorc în miezul competiției și să simt presiunea. ... Dar asta îmi spune doar că mai am puțin de lucru."

Mickelson se îndreaptă cu siguranță în direcția corectă pentru o încercare de a obține al patrulea titlu de Masters al SUA la Augusta în aprilie, după ce anul trecut a terminat la egalitate pe locul doi - deși la distanță - cu Jordan Spieth.

