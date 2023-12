"Perfect pe schiuri": Mikaela Shiffrin încheie un an de recorduri cu două victorii dominante.

Pare potrivit, așadar, că Shiffrin a încheiat anul cu două victorii consecutive la Lienz, Austria, extinzându-și recordul la 93 de victorii în Cupa Mondială în stil dominant.

Succesul de la slalomul uriaș de joi a fost urmat de o victorie la slalom, o zi mai târziu, pe care a câștigat-o cu 2,34 secunde, o marjă enormă rar întâlnită în această disciplină.

"Astăzi a fost o zi foarte specială pentru mine", a declarat tânăra de 28 de ani pentru site-ul FIS după victoria de vineri la slalom. "M-am simțit perfect pe schiuri, așa că sunt super fericită".

Shiffrin a condus cu mai mult de o secundă după o primă manșă electrizantă și, în loc să se rețină în a doua manșă, schioara americană și-a mărit avantajul cu o performanță fără cusur.

"Prima manșă, a doua manșă au fost trasee total diferite - sincronizare diferită, flux diferit", a adăugat Shiffrin. "Și am simțit că am avut un plan foarte bun, iar antrenorii mei mi-au indicat secțiunile cu adevărat cheie ale traseului și apoi am fost bună de plecare".

În mod similar, în victoria sa de joi la slalom uriaș, Shiffrin și-a subliniat dominația cu o primă coborâre rapidă înainte de a coborî în viteză pe a doua pentru a pecetlui victoria.

Este al doilea an consecutiv în care americanca a câștigat ambele curse în perioada dintre Crăciun și Anul Nou.

"În ultimii doi ani am construit cu adevărat la începutul sezonului până în acest punct și, cumva, cred că s-a produs un declic", a declarat Shiffrin.

Slalomul a fost cea mai bună disciplină a lui Shiffrin în acest sezon până în prezent, ea terminând pe podium în 12 din ultimele 13 probe de slalom din Cupa Mondială, singura pată fiind un loc patru la Levi, în Finlanda, în noiembrie.

Iar cu 13 victorii în Cupa Mondială în anul calendaristic, 2023 a fost al doilea cel mai de succes an al carierei pentru Shiffrin, fiind urmată doar de 2019, în care a câștigat 15 curse de Cupa Mondială.

Un astfel de an marchează o revenire remarcabilă pentru Shiffrin, având în vedere că la Jocurile Olimpice de iarnă din 2022 de la Beijing nu a obținut nicio medalie din cinci curse și nu a reușit să termine trei dintre ele.

După ce a terminat pe primul loc în clasamentul general al Cupei Mondiale în sezonul trecut, Shifrrin conduce în clasamentul general și în Cupa Mondială din acest an.

