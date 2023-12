Pacienții cu dureri cronice promovează beneficiile ketaminei, dar medicii încă nu sunt siguri de modul în care aceasta funcționează

Învăța pentru examenele finale și s-a întors de la bibliotecă în jurul orei 22:00. S-a strecurat liniștită în pat, pentru că colega ei de cameră dormea deja.

În jurul orei 3 dimineața, s-a trezit cu o durere intensă care îi iradia pe spate.

"Nu-mi mai simțeam picioarele", a spus Ryan. De asemenea, ea simțea miros de urină. Cearșafurile de sub ea erau îmbibate.

"Și, ca persoană de 19 ani, știți, nu am făcut pipi în pat, așa că a fost foarte surprinzător".

Acel episod terifiant a lansat ceea ce avea să devină o odisee de 10 ani pentru a găsi alinare de la durerea necruțătoare. Ryan spune că în cele din urmă a găsit-o în ceea ce unii experți consideră a fi un loc neașteptat și controversat - medicamentul psihedelic ketamină, pe care îl obține prin perfuzii intravenoase la fiecare 90 de zile.

Ketamina a fost folosită ca anestezic chirurgical încă din anii 1970. Ea a devenit larg utilizată în spitalele de campanie în timpul războiului din Vietnam, deoarece nu deprimă respirația și ritmul cardiac așa cum o pot face alte tipuri de anestezie. În același timp, crește tensiunea arterială și ritmul cardiac, ceea ce poate fi util pentru pacienții care au pierdut sânge.

La fel ca și alte psihedelice, ketamina s-a dovedit a fi utilă și în tratarea depresiei și a traumelor.

Un derivat al ketaminei - esketamina - a fost aprobat de către Administrația americană pentru Alimente și Medicamente în 2019 ca spray nazal pentru pacienții cu depresie care nu a răspuns la alte tratamente.

Unele spitale și clinici de specialitate pentru durere folosesc, de asemenea, perfuzii de ketamină off-label pentru a trata durerea intratabilă, precum cea pe care o are Ryan.

"O mulțime de doctori de durere cred că este un fel de Voodoo-ish, dacă vreți, un fel de: "Ce faci cu adevărat aici?"", a declarat Dr. Pavan Tankha, un specialist în durere de la Clinica Cleveland care îl tratează pe Ryan.

Ketamina acționează rapid în organism și este, de asemenea, eliminată rapid, în câteva ore.

Cu toate acestea, Ryan și alte persoane care o folosesc pentru dureri cronice spun că ușurarea pe care o obțin după tratamente durează luni de zile. Experții spun că este greu de înțeles cum ar putea funcționa atât de mult timp și subliniază că, deși dovezile preliminare sunt promițătoare, nu există prea multe cercetări de înaltă calitate care să ajute la explicarea motivelor pentru care ar putea funcționa sau ce tip de pacient ar putea beneficia cel mai mult de pe urma ei.

Tankha spune că speră să strângă suficienți bani pentru a studia în mod corespunzător utilitatea ketaminei în cazul durerii cronice.

"Legătura cu receptorul se termină poate în 10 sau 15 minute, poate câteva ore, dacă ești norocos. Dar de ce funcționează atât de mult timp?" a spus Tankha.

"Noi studiem ceea ce aș numi efectele din aval ale legării ketaminei. Ce altceva face aceasta în creier pentru a provoca această ușurare de durată?", a spus el.

Un drum lung spre ușurare

Emily Ryan, care are acum 29 de ani și locuiește în Cincinnati, Ohio, a spus că nu o deranjează faptul că medicii nu înțeleg exact cum ajută ketamina. Ea simte pur și simplu că ajută și este recunoscătoare că a găsit-o.

Totuși, a fost un drum lung pentru a ajunge aici.

Când părinții ei s-au întâlnit cu ea la spital în noaptea în care s-a trezit paralizată la facultate, medicii au suspectat inițial că Ryanm ar putea avea o infecție sau pietre la rinichi, deoarece avea sânge în urină. Au exclus rapid aceste situații.

La spitalul local pentru copii, au băgat-o pe adolescentă într-un aparat RMN și i-au dat o pereche de ochelari speciali pentru a putea viziona filmul "Frozen".

L-a vizionat o dată până la capăt. Și apoi din nou.

"Și a treia oară, m-am gândit: "Ceva este cu adevărat în neregulă dacă sunt încă în acest tub"."

Acel ceva s-a dovedit a fi o tumoare care o apăsa pe coloana vertebrală. Din fericire, nu era cancer, dar medicii i-au spus că se afla într-un loc în care îi comprima nervii. Și au recunoscut că nu știau cum să o trateze. Pentru că tumora se afla într-o zonă riscantă, o operație pentru a o îndepărta ar fi putut să o paralizeze.

A fost nevoită să folosească un cărucior pentru a se deplasa și și-a pierdut complet controlul vezicii urinare. Cu toate acestea, a căutat orice ar putea să-i aline durerea necruțătoare.

Medicii continuau să îi prescrie analgezice narcotice, dar atât Ryan, cât și mama ei au spus că medicamentele le speriau.

"Nu vreau să-mi putrezesc interiorul și, știți, să devin dependentă de o substanță", a spus Ryan. "Este foarte greu dacă asta va fi tot restul vieții mele".

Chirurgii i-au implantat un dispozitiv stimulator cardiac pentru vezica urinară, care a ajutat-o cu incontinența. Și a devenit pacientă a programului de gestionare a durerii de la Clinica Cleveland.

Ryantry a încercat diferite proceduri, cum ar fi epiduralele, pentru a încerca să îi aline durerea, precum și medicamente pe termen mai lung. Ea a mers la clinica de durere la fiecare două săptămâni timp de aproximativ patru ani, dar nimic nu părea să o ajute. Între timp, au apărut alte tumori, tot de-a lungul coloanei sale vertebrale.

"Când vă spun că am încercat totul, am încercat totul", a spus Ryan.

Experiența a fost epuizantă din punct de vedere financiar și emoțional.

Dar Tankha, specialistul ei în durere, nu a vrut să renunțe. El i-a sugerat lui Ryan să încerce perfuziile cu ketamină, despre care spune că au fost folosite ca tratament pentru durerea cronică încă din anii 1980.

În timpul formării sale, Tankha a spus că a fost învățat că infuziile de ketamină pot fi folosite pentru o afecțiune rară numită sindromul durerii regionale complexe, sau CRPS, dar că utilizarea sa ar trebui să fie limitată la acest diagnostic specific.

În timpul unui stagiu la spitalul VA din New Haven, Connecticut, Tankha trata pacienții cu CRPS cu perfuzii de ketamină, iar un alt pacient - unul cu un alt tip de durere cronică - a întrebat dacă aceleași perfuzii ar putea funcționa pentru disconfortul său.

Tankha a explicat că ketamina nu fusese studiată pentru tipul de durere pe care îl avea acesta, dar pacientul său era nerăbdător să încerce, așa că Tankha a fost de acord.

"Facem perfuzia, tipul ăsta primește patru luni de ușurare. Și am început să mă scarpin în cap gândindu-mă: "Ei bine, dacă funcționează pentru el, pentru cine altcineva mai funcționează?"", a spus el.

Cum ar putea ketamina să perturbe durerea cronică

Medicii cred că durerea constantă, precum cea a lui Ryan,poate reconfigura sistemul nervos, făcându-l hipersensibil și ușor de declanșat. Acest lucru se numește durere centralizată, sau sensibilizare centrală, și se poate întâmpla în multe tipuri diferite de afecțiuni, inclusiv în cazul artritei sau fibromialgiei. Când se întâmplă acest lucru, organismul începe să își producă propria durere, într-un fel, numită durere neuropată.

"Probabil că între 15% și poate 35% dintre persoanele cu artrită, cu dureri de gât sau dureri de spate, au o componentă foarte mare de sensibilizare centrală, astfel încât au ceva artrită, dar durerea lor este mult mai severă decât ar sugera radiografiile", a declarat Dr. Steven P. Cohen, profesor de anesteziologie și medicină critică la Johns Hopkins School of Medicine.

Cohen a ajutat la elaborarea ghidurilor din 2018 ale Academiei Americane de Medicină a Durerii pentru utilizarea ketaminei în tratarea durerii cronice.

El spune că ketamina se leagă de - și blochează - un receptor din creier care este responsabil pentru sensibilizarea centrală a durerii în organism.

"Am auzit oameni spunând că este ca și cum ți-ai reseta sistemul nervos", a spus Cohen.

Dar este posibil ca acest lucru să nu explice pe deplin cum sau de ce funcționează. El spune că în cele aproximativ șapte studii controlate cu placebo efectuate cu ketamină pentru durerea cronică, majoritatea au fost de mici dimensiuni, iar pacienții ghicesc de obicei corect când o primesc, ceea ce face posibil ca beneficiile pe care le-au raportat să fie rezultatul unei prejudecăți în cadrul studiului.

"Dovezile nu sunt super puternice", a spus el.

Cohen spune că mecanismul biologic din spatele motivelor pentru care ar putea funcționa este, de asemenea, departe de a fi clar. Dacă ketamina blochează receptorii cheie care centralizează durerea în organism, de ce ar continua să funcționeze mult timp după ce este eliminată din sistemul unei persoane?

Cohen spune că s-a dovedit că ketamina are un impact de durată asupra emoțiilor, care este, de asemenea, o componentă importantă a experienței durerii; poate că medicamentul nu acționează doar asupra semnalizării durerii în organism, ci și asupra suferinței pe care o provoacă.

"S-ar putea să fie mecanisme diferite pentru persoane diferite și poate că există o suprapunere", a spus el.

De-a lungul anilor, Tankha a spus că a învățat cum să perfecționeze tratamentul. El administrează o doză mai mică de ketamină pe o perioadă mai lungă de timp pentru a reduce efectele secundare neplăcute. Infuziile durează de la 1 la 3 ore în fiecare zi într-o clinică de specialitate unde pacienții sunt monitorizați și susținuți în timp ce au halucinații, sau trip. Efectele secundare negative ale tratamentului pot include greață, vărsături, dezorientare, confuzie și pierderea coordonării. Ketamina poate crește, de asemenea, tensiunea arterială și ritmul cardiac, precum și respirația și ritmul cardiac.

Ryan spune că ia un medicament împotriva grețurilor înainte de tratamentele sale și că este epuizată după aceea. Ea se întoarce într-o cameră de hotel și se prăbușește după aceea.

Tankha a spus că perfuziile cu ketamină sunt folosite și în alte clinici specializate în tratarea durerii, dar acestea tind să fie oferite deoarece un anumit furnizor are experiență în utilizarea terapiei. Nu este disponibilă pe scară largă, iar clinicile care o au tind să aibă liste de așteptare lungi pentru a intra.

Emily Ryan primește perfuzii cu ketamină la Clinica Cleveland pentru dureri cronice.

Ryan a spus că își aduce căști pentru a asculta muzică în timpul ședinței, care durează între 1 și 3 ore. Ea a spus că este recunoscătoare că este o călătoare fericită. Ea spune că are viziuni cu câinii ei din copilărie, de exemplu.

"Am intrat fără așteptări, pentru că am încercat atât de multe lucruri", a spus Ryan.

Când s-a întors în camera ei de hotel după primul tratament, în urmă cu puțin peste un an, ea a spus că a dormit aproximativ cinci ore.

"Și m-am trezit a doua zi și am fost ca și cum mă simt cum mă simțeam înainte de a mă îmbolnăvi", a spus Ryan.

"Sunt complet lipsită de durere - 100% lipsită de durere", a spus Ryan, care spune că de atunci a făcut cinci sau șase serii de perfuzii, care se fac pe parcursul a cinci zile la rând.

Infuziile cu ketamină sunt costisitoare. Ryan a spus că este norocoasă pentru că planul Medicaid de stat din care face parte îi acoperă tratamentele, care i-au schimbat viața. Ea trebuie totuși să plătească o cameră de hotel pentru cinci zile atunci când călătorește pentru a-și primi tratamentele și trebuie să acopere coplățile. Dar ea crede că merită.

"Obișnuiam să iau peste 40-50 de pastile pe zi. Acum am ajuns la opt pe zi", a spus Ryan, care a precizat că încă mai ia medicamentul gabapentin noaptea pentru a o ajuta să doarmă.

Dar acum este capabilă să facă exerciții la sala de sport și să petreacă ore lungi în picioare și să aranjeze flori la afacerea de florărie pe care o conduce - activități care ar fi fost dificile înainte. înainte de ketamină, Emily spune că nu-și putea plimba câinele mai mult de o milă fără dureri. Acum îl plimbă cinci sau șase kilometri fără probleme.

Experții externi avertizează că este posibil ca fiecare pacient să nu aibă aceleași rezultate bune.

"Există persoane individuale pentru care a avut foarte mult succes", a declarat Dr. Charles Argoff, care este directorul centrului cuprinzător de durere de la Albany Medical College.

"Dar nu sunt sigur că înțelegem de ce are succes pe termen lung pentru unii oameni și nu pentru alții. Nu cred că înțelegem pe deplin cine are șanse să beneficieze de ea", a spus Argoff.

Argoff a subliniat că este important să se utilizeze ketamina sub supraveghere medicală, cu un furnizor calificat. El a spus că apar clinici de ketamină cu acreditări dubioase și, după cum sugerează moartea recentă a actorului Matthew Perry, utilizarea ketaminei fără o protecție adecvată poate fi periculoasă.

Acoperirea de asigurare pentru perfuziile cu ketamină este, de asemenea, neregulată, a spus Argoff. "Așa că oamenii ar putea cheltui o mulțime de bani fără să știe dacă va ajuta", a spus el.

În ceea ce o privește pe Emily Ryan, aceasta a spus că s-a întors la tenis și pickleball și la antrenamentele de fitness pe care le adoră.

"Acum mă duc la ele fără probleme", a spus ea.

