Organismele de conducere ale tenisului continuă să îndemne jucătorii să se vaccineze înainte de US Open

Ei fac acest lucru într-un moment în care se pare că există un sentiment de ezitare în privința vaccinului în rândul unora dintre cele mai importante vedete ale sportului.

Stefanos Tsitsipas, nr. 3 mondial la masculin, a fost cea mai recentă vedetă de profil înalt din circuit care și-a exprimat ezitarea față de vaccin.

Aryna Sabalenka, numărul 2 mondial la feminin, și-a exprimat, de asemenea, ezitarea față de vaccinarea împotriva Covid-19 în luna martie, spunând: "Nu prea am încredere în el. Cu siguranță, nu vreau ca familia mea să îl ia. Dacă va trebui să o fac, chiar mă voi gândi de două ori înainte de a o lua".

Reprezentanții lui Sabalenka nu au răspuns solicitării CNN de a comenta dacă poziția ei s-a schimbat înainte de US Open, unde vor concura jucători din circuitul masculin ATP și din circuitul feminin al Asociației de Tenis (WTA), la US Open.

Într-o declarație trimisă la CNN, un purtător de cuvânt al WTA a declarat că aproape 50% dintre jucătoarele sale sunt vaccinate, deși și-a stabilit un obiectiv de 85% până la sfârșitul anului.

Purtătorul de cuvânt a spus că organizația "crede și încurajează pe toată lumea să se vaccineze", dar decizia de a se vaccina a fost "o decizie personală, pe care o respectăm".

CITEȘTE: Vedeta tenisului Andy Murray spune că jucătorii "au responsabilitatea" de a se vaccina

ATP Tour, organizația de tenis masculin, a declarat că rata actuală de vaccinare este "puțin peste 50%".

Într-o declarație pentru CNN, un purtător de cuvânt a spus că turneul "continuă să recomande cu tărie vaccinarea jucătorilor, bazându-se în primul rând pe dovezi științifice care susțin beneficiile pentru sănătate și protecția oferită", dar că decizia fiecărui jucător de a se vaccina rămâne una de "liberă alegere".

MaliVai Washington, finalist la Wimbledon și câștigător de patru ori în circuitul ATP, spune că jucătorii se află într-o poziție privilegiată pentru a-i putea influența pe ceilalți atunci când vine vorba de administrarea vaccinului.

"Când mă uit la ATP și la turneele WTA, la sportivii de elită internațională, ei pot arăta un rol de lider uriaș chiar acum", a declarat Washington pentru CNN.

"Când spun lideri, acești atleți din turnee, au o influență semnificativă asupra multor oameni care îi urmăresc și dacă sunt un avocat al acestui lucru, știți, oamenii vor spune: 'Știți ce, mă voi mai uita o dată la asta. O să urmăresc asta. Dacă așa și așa o face, poate că e bine și pentru mine'.".

"Cred că ar putea avea un mare impact asupra ratelor de vaccinare dacă, să spunem, o mână de jucători din turneele masculin și feminin ar ieși spunând: "Da, tocmai m-am vaccinat".""

Cu toate acestea, Washington, care spune că este vaccinat, nu crede neapărat că jucătorii au responsabilitatea de a se folosi de platformele lor pentru a milita public pentru ca alții să se vaccineze.

Mai degrabă, el crede că au aceeași responsabilitate ca și publicul larg de a face acest lucru pentru a se proteja pe ei înșiși și pe cei din jurul lor.

"Fiecare individ va privi cuvântul "responsabilitate" în mod diferit", explică el. "Personal, cred că este responsabilitatea fiecăruia să se vaccineze... acum, nu toată lumea se simte confortabil să promoveze acest lucru și să iasă acolo și să vorbească despre asta și să se vaccineze în fața camerelor de filmat, deoarece nu simt că este responsabilitatea lor.

"Dacă aș fi în turneu astăzi, nu aș avea nicio problemă în a anunța public că mă vaccinez și probabil că i-aș încuraja și pe alții să facă același lucru.

La începutul acestui an, Roger Federer, de 20 de ori campion de Grand Slam, a dezvăluit că s-a vaccinat, în timp ce rivalul de lungă durată Rafael Nadal a susținut, de asemenea, în mod public vaccinarea.

Ezitările legate de vaccinuri

Săptămâna trecută, în cadrul unei emisiuni la CNN, Dr. Anthony Fauci, directorul Institutului Național de Alergii și Boli Infecțioase, a prezentat un calendar pentru anul 2022 pentru momentul în care "vom începe să avem un control bun" asupra Covid-19 în SUA - în cazul în care vaccinările vor crește.

"Vreau să spun că este vorba într-adevăr de câți oameni se vaccinează, câți oameni se ridică și spun: "Știți, ne-am săturat de asta, trebuie să punem capăt acestei epidemii teribile care ne-a perturbat complet viețile"", a declarat ulterior Dr. Fauci pentru CBS This Morning marți.

Numai că mesajul susținut de Fauci și de alți experți de frunte în domeniul sănătății publice din întreaga lume pare să nu fie convingător pentru mulți jucători de tenis de elită.

Comentariile recente ale lui Tsitsipas au fost suficiente pentru a atrage o replică din partea guvernului grec, purtătorul de cuvânt Giannis Oikonomou afirmând că jucătorul de 23 de ani "nu are cunoștințele și studiile necesare pentru a evalua necesitatea vaccinării".

Înaintea începerii US Open, agentul lui Tsitsipas nu a răspuns la întrebarea adresată de CNN dacă acesta a fost vaccinat în urma comentariilor lui Oikonomou.

Într-o declarație trimisă la CNN, un purtător de cuvânt al ITF, organismul care guvernează tenisul mondial, a declarat: "Nu am fost vaccinat: "ITF continuă să actualizeze protocoalele pe care toate turneele și participanții sancționați de ITF trebuie să le urmeze pentru a reduce riscul de expunere și răspândire a Covid-19.

"Deși rămâne o decizie personală pentru fiecare individ în parte, îi încurajăm cu tărie pe toți participanții la evenimentele ITF să se vaccineze cu Covid-19 pe măsură ce le este disponibil, pentru a se proteja în continuare pe ei înșiși și pe ceilalți.

"Este în interesul tuturor ca restricțiile să poată fi atenuate în mod responsabil, în beneficiul participanților, al gazdelor turneelor și al comunității în general."

Regulile US Open

Dar, în timp ce sute de jucători de tenis sosesc din întreaga lume, există potențiale consecințe în viața reală pentru newyorkezi, nu în ultimul rând pentru persoanele care lucrează în spatele scenei de la US Open.

Sâmbătă, Asociația de Tenis a Statelor Unite (USTA) a anunțat că primăria orașului New York va impune spectatorilor să facă dovada vaccinării cu COVID-19 pentru a intra la o mare parte din US Open, ceea ce nu era cazul până acum.

"Având în vedere evoluția continuă a variantei Delta și în conformitate cu intenția noastră de a pune sănătatea și siguranța fanilor noștri pe primul loc, USTA va extinde cerința primăriei la toți deținătorii de bilete la US Open cu vârsta de 12 ani și mai mult", se arată în comunicat.

"Orice participant la US Open cu bilete la Arthur Ashe Stadium, Louis Armstrong Stadium, The Grandstand sau la terenurile de la US Open, va trebui să facă dovada că a primit cel puțin o doză de vaccin COVID-19 pentru a intra pe terenul USTA Billie Jean King National Tennis Center".

Regulamentele US Open prevăd că oaspeții care participă la turneu, la fel ca și jucătorii, vor avea nevoie de o dovadă de vaccinare și pentru zonele de luat masa din interior, din cauza recentului ordin executiv al orașului New York.

Jucătorii vor trebui, de asemenea, să prezinte dovada de vaccinare pentru a mânca la restaurantele de la locul de desfășurare a US Open, Flushing Meadows - și oriunde altundeva în New York -, dar mandatele de vaccinare ale orașului pentru evenimentele din interior nu se vor aplica evenimentelor auxiliare turneului, cum ar fi conferințele de presă, cu excepția cazului în care aceștia sunt rezidenți ai orașului.

Regulile US Open prevăd ca jucătorii să facă un test Covid la sosire, dar nu vor trebui să se autoizoleze în așteptarea rezultatului.

Într-o declarație trimisă la CNN, un purtător de cuvânt al ATP a declarat "Vaccinarea îi ajută, de asemenea, pe jucători să reducă riscul de a fi excluși din competiție, în virtutea faptului că sunt un caz pozitiv sau un contact apropiat.

"Consolidăm în mod regulat această poziție în comunicarea noastră către jucători, care a inclus mai multe sesiuni virtuale cu experți medicali pe această temă în ultimele luni".

Directorul US Open, Stacey Allaster, a citat săptămâna trecută rata de vaccinare de aproape 70% din New York ca fiind unul dintre motivele pentru care organizatorii își susțin protocoalele pentru turnee.

Fanii care vor umple tribunele de la Flushing Meadows vor fi un contrast puternic față de ediția din 2020 a turneului, care s-a desfășurat în întregime în spatele ușilor închise și chiar a cerut jucătorilor să rămână în mare parte în interiorul unei "bule" US Open.

Un jucător important de tenis a trebuit deja să se retragă de la viitorul US Open după ce a fost depistat pozitiv la Covid-19.

Americanca Sofia Kenin, campioana de la Australian Open 2020 și aflată în prezent pe locul cinci în lume, a declarat pe rețelele de socializare că este vaccinată și că simptomele sale sunt "destul de ușoare".

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com