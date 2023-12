'Nu există niciun motiv de panică' pentru Golden State Warriors înaintea meciului 2 al finalei NBA contra Boston Celtics

Warriors, care joacă a șasea finală în opt sezoane, păreau să câștige primul meci de joi, dar o revenire uriașă în sfertul patru a făcut ca Celtics să preia conducerea în seria de șapte meciuri, cu o victorie de 120-108.

"Este primul la patru, nu primul la unu", a declarat Klay Thompson de la Warriors după meci.

"Și cu toții am trecut prin astfel de situații. Nu există niciun motiv de panică. Îmi plac șansele noastre în continuare, iar noi vom merge acasă și vom digera ce s-a întâmplat. Știu că vom fi mai buni în Meciul 2".

Boston are acum șansa de a prelua un avantaj major în serie în timpul meciului de duminică, care începe la ora 20:00 ET la Chase Center. După aceea, echipele dispută meciuri consecutive în Boston.

Victoria surprinzătoare din primul meci, prima apariție a celor de la Celtics în finala NBA din 2010, a inclus o serie de 17-0 în sfertul patru - a doua cea mai mare serie de puncte marcate în ultimul sfert al unui meci din finală din ultimele 50 de sezoane, potrivit ESPN.

Al Horford a condus scorul pentru Celtics cu 26 de puncte, în timp ce Jaylen Brown a adăugat 24.

"Nu a fost cel mai bun meci al nostru, dar am continuat să luptăm și să găsim diferite modalități de a obține această victorie", a declarat Horford, care jucase în 141 de meciuri din playoff înainte de a debuta joi în Finală.

Pentru Warriors, vestea pozitivă este că nu au pierdut încă meciuri consecutive în acest postsezon în încercarea lor de a câștiga un al patrulea campionat cu antrenorul Steve Kerr.

"Este o serie de șapte meciuri cu un motiv", a declarat Kerr reporterilor după meciul de joi. "Dați credit lui Boston, au venit acolo și au câștigat victoria, au jucat un sfert al patrulea sfert grozav.

"Vom veni și ne vom uita la film ... și vom vedea unde putem să ne îmbunătățim. Este un meci, treci la următorul .... Am mai fost în această poziție și am mai câștigat serii în care am pierdut primul meci".

În SUA, finala poate fi urmărită pe ABC sau ESPN3. Alternativ, în SUA și în întreaga lume puteți urmări meciurile în direct pe NBA League Pass.

