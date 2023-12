Novak Djokovic spune că "bunele intenții" au fost "interpretate greșit" în urma reacțiilor la lista de propuneri

Sugestiile sârbului ar fi slăbit restricțiile impuse jucătorilor de tenis aflați în carantină înaintea Openului Australiei de luna viitoare și ar fi facilitat aclimatizarea acestora la jocul pe teren odată ce perioadele de autoizolare se vor încheia.

Printre acestea se numără echipamente de fitness și de antrenament în fiecare cameră, mâncare care să corespundă standardelor celei servite la Australian Open, reducerea numărului de zile în care jucătorii trebuie să stea în carantină, permisiunea de a vizita antrenorii, cu condiția ca ambii să fi dat rezultate negative la testele Covid-19 și mutarea cât mai multor jucători în case private cu terenuri de tenis.

În prezent, 72 de jucători se află în izolare, după ce săptămâna trecută, trei zboruri charter distincte spre Melbourne au avut fiecare pasageri care au fost testați pozitiv la Covid-19, ceea ce înseamnă că toți cei aflați la bordul celor trei aeronave au trebuit să se izoleze la sosire.

Solicitările lui Djokovic au fost refuzate categoric de premierul statului Victoria, Daniel Andrews.

"Bunele mele intenții față de colegii mei concurenți din Melbourne au fost interpretate greșit ca fiind egoiste, dificile și nerecunoscătoare", a spus octuplul campion la Australian Open într-o declarație pe Twitter. "Acest lucru nu ar putea fi tată de adevăr.

"Îmi pasă cu adevărat de colegii mei jucători și, de asemenea, înțeleg foarte bine cum este condusă lumea și cine devine mai mare și mai bun și de ce. Mi-am câștigat privilegiile pe calea cea mai grea și, din acest motiv, îmi este foarte greu să fiu un simplu spectator, știind cât de mult a contat pentru mine fiecare ajutor, gest și vorbă bună atunci când eram mică și nesemnificativă în ierarhia mondială.

"Prin urmare, îmi folosesc poziția mea privilegiată pentru a fi de folos cât de mult pot, acolo unde și când este nevoie. "Au fost câteva sugestii și idei pe care le-am adunat de la alți jucători din grupul nostru de chat și nu a existat nicio intenție rea de a încerca să ajut."

Sloane Stephens deplânge moartea a trei membri ai familiei sale

În timp ce se adaptează la viața în carantină înainte de Australian Open, vedeta de tenis Sloane Stephens a dezvăluit că plânge moartea bunicului ei, la mai puțin de o săptămână după ce a anunțat că bunica și mătușa ei au murit din cauza Covid-19.

Campioana de la US Open 2017 se află în prezent într-o carantină strictă de 14 zile la un hotel din Melbourne, înaintea turneului de Grand Slam de luna viitoare.

Într-o postare pe rețelele de socializare, săptămâna trecută, Stephens a dezvăluit că mătușa ei Anna a murit pe 26 decembrie, iar bunica ei pe 10 ianuarie.

"Am vizionat acest videoclip de la New York de aproximativ 100 de ori astăzi", a scris ea pe Twitter marți, însoțit de un clip în care vorbește cu bunicul ei la telefon după triumful de la US Open. "Bunicul meu a plecat să fie alături de Domnul și de iubirea vieții lui. La o săptămână distanță de bunica mea. Pierderea ei a fost prea mult pentru inima lui.

"Bunicul meu a fost cel mai bun suflet și îmi va lipsi pentru totdeauna. Nu pot spera decât să umplu atâtea vieți cu dragostea și fericirea pe care le-a avut el. El este definiția iubirii, a bunătății, a generozității și un adevărat exemplu de familie.

"Tot ce mi-am dorit vreodată a fost să-mi fac bunicii mândri! Sunt cel mai mândru că au fost martori la împlinirea viselor mele de tenis și la transformarea lor în realitate. Sunt recunoscătoare pentru timpul pe care l-am petrecut cu amândoi & recunoscătoare că pot vedea atât de mult din ei doi în mama mea, care continuă să fie stânca mea. Se vor spune povești despre marea lor dragoste. Fie ca ei să se odihnească împreună în pace veșnică."

Stephens este una dintre cele 72 de jucătoare care vor concura la Australian Open și care se află în prezent într-o perioadă de carantină strictă la hotel.

Miercuri, ministrul poliției din Victoria, Lisa Neville, a anunțat că alte trei persoane - dintre care două sunt jucători - care urmează să participe la Australian Open au fost testate pozitiv pentru Covid-19, ridicând numărul total la 10.

Neville a declarat că autoritățile sunt "foarte încrezătoare" că una dintre cele două noi infecții ale jucătorilor a fost un caz de răspândire virală.

"Unul dintre aceștia este un jucător despre care credem cu siguranță că este vorba de vărsare, dar care oricum a fost blocat din greu pentru că a venit cu unul dintre zborurile în care am avut rezultate pozitive", a spus Neville. "Unul este un alt jucător. Unul este o persoană de sprijin cu acel jucător.

"Între timp, jucătorul, persoana de sprijin și bula lor, astfel încât cealaltă persoană de sprijin și jucătorul cu care se află nu se vor antrena până când nu vom avea o confirmare finală că sunt vărsate sau că sunt pozitive. Dacă sunt pozitivi, cei doi vor merge într-un hotel de sănătate, iar cele două persoane din bulă vor fi considerate contacte apropiate și vor fi în izolare pentru cele 14 zile".

Exfolierea virală este eliberarea virusului din organism în mediul înconjurător și poate apărea chiar dacă o persoană a fost testată negativ pentru Covid-19.

Tratament preferențial

Jucătorii blocați în prezent în carantină au devenit creativi în ceea ce privește modalitățile de a se antrena în timp ce sunt închiși în camerele de hotel, unii recurgând la folosirea paturilor lor ca parteneri de lovituri improvizați.

Cu toate acestea, obișnuiți în mod normal să se antreneze pe un teren timp de mai multe ore pe zi în perioada premergătoare unui Grand Slam, unii jucători au sugerat că cei care au fost supuși carantinei vor fi dezavantajați din punct de vedere fizic atunci când va începe Australian Open, pe 8 februarie.

Daniel Vallverdu, antrenorul lui Stan Wawrinka, de trei ori câștigător de Grand Slam, a propus ca jucătorii care au fost blocați în camerele de hotel să beneficieze de un tratament preferențial atunci când va începe turneul, inclusiv mai mult timp de antrenament și meciuri la ore mai răcoroase ale zilei.

"Orice putem face pentru a face lucrurile un pic mai echitabile pentru ei, nu va fi niciodată complet echitabil", a declarat el pentru Reuters. "Odată ieșiți din carantină, vor avea la dispoziție doar una sau două zile maximum pentru a intra pe teren înainte de a avea primul meci.

"Așa că orice zi în plus pe care o pot obține, precum și preferințe și unele privilegii în ceea ce privește programarea, cred că ar fi mai mult decât corect și sper că și restul jucătorilor vor simți același lucru. Programare, antrenamente suplimentare, tratament preferențial când vine vorba de orele de antrenament, timp suplimentar pe teren.

"Programarea meciurilor, să nu se joace în timpul însorit al zilei, pot juca atunci când se răcește puțin, pot începe mai târziu turneul, turneul poate începe cu o zi sau două mai târziu, dacă este posibil."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com