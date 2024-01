Novak Djokovic se califică în semifinalele Australian Open cu o victorie zdrobitoare în două seturi în fața lui Andrey Rublev

A fost o nouă demonstrație de tenis aproape perfectă din partea jucătorului de 35 de ani, care și-a continuat marșul aparent inevitabil către un record de 22 de Grand Slam, cu o victorie cu 6-1 6-2 6-4 în doar două ore și trei minute.

Djokovic joacă acum probabil cel mai bun tenis al carierei sale și a pierdut doar 12 game-uri în ultimele două meciuri, extinzându-și seria de victorii la Australian Open la 26, egalând recordul lui Andre Agassi.

Primele semne au fost de rău augur pentru Rublev, care părea să resimtă încă efectele epopeii sale de cinci seturi împotriva lui Holger Rune, rusul fiind rupt în doar al treilea game de serviciu.

A fost un eșec din care nu a părut să își revină niciodată, în timp ce Djokovic s-a impus în meci și a făcut un pas mai aproape de a câștiga al 10-lea titlu la Australian Open, un record.

"Aș clasa această victorie pe locul 2 [în acest an], dar foarte aproape de performanța de acum două nopți", a declarat Djokovic în interviul de pe teren. "Nu aș putea fi mai fericit cu tenisul meu. Am jucat foarte solid din spatele terenului, îmi place să joc în aceste condiții... acest teren, am mai spus-o, este cel mai special teren pentru mine.

"Scorul din primele două seturi nu vorbește despre realitatea meciului, au fost câteva meciuri strânse pe care le-am avut. Andrey este un mare adversar și un mare jucător, am un mare respect pentru el. Știam care era planul de joc, dar un lucru este să-ți imaginezi cum vrei să joci și un alt lucru este să execuți pe teren. În cele mai importante momente, mi-am găsit cel mai bun tenis.

"Am încercat cam orice aparat de bio feedback de pe această planetă pentru a-mi pregăti piciorul, a funcționat și voi continua. Îmi lipsește tenisul în zilele libere, dar este important să fii inteligent și înțelept cu corpul în aceste circumstanțe speciale în care este mai important să te pregătești pentru următoarea provocare."

Djokovic îl va înfrunta acum pe americanul Tommy Paul, aflat la prima sa semifinală de Grand Slam, pentru un loc în finala de duminică de la Australian Open.

"Evident, el nu are prea multe de pierdut, prima dată în semifinalele unui Grand Slam", a spus Djokovic. "El a jucat un tenis grozav în ultimele 12-15 luni... așa că trebuie să fiu pregătit mental, să nu-l abordez oricum diferit față de ultimele două meciuri.

"Dacă voi juca în acest fel, cred că am o șansă bună să trec".

Este "Nole" de neoprit?

O serie de comentatori au remarcat după victoria anterioară a lui Rublev în fața lui Rune că rusul s-a recunoscut deja învins mental în fața lui Djokovic.

Când a fost întrebat despre perspectiva de a ajunge în prima semifinală de Grand Slam din cariera sa, Rublev a glumit că ar fi fost frumos ca sfertul de finală să fie împotriva oricărui alt jucător în afară de sârb.

A fost un comentariu făcut în glumă, dar, venind după un epuizant meci de cinci seturi, a dezvăluit probabil o teamă autentică pe care majoritatea jucătorilor o simt atunci când știu că urmează un meci împotriva lui Djokovic.

Într-adevăr, în primele etape, Rublev începuse deja să facă o figură exasperată, deoarece strălucirea timpurie a lui Djokovic l-a forțat să lupte cu totul pentru a încerca să câștige fiecare punct.

Rezistența lui Rublev a fost întreruptă abia în al doilea game de serviciu și părea deja un om învins, Djokovic reușind să facă din nou break la scurt timp după aceea și fugind pentru a lua primul set cu 6-1.

Cel puțin în setul al doilea a fost o ușoară îmbunătățire, Rublev și-a păstrat serviciul de două ori înainte de a fi rupt, dar nu părea să poată face prea multe pentru a opri atacul lui Djokovic. Întotdeauna s-a simțit că era doar o chestiune de când, nu dacă Rublev va fi învins.

În ciuda faptului că până acum câștigase confortabil, Djokovic a devenit vizibil frustrat pe teren și a strigat spre loja sa în câteva rânduri în timpul setului al doilea.

Nu a fost clar ce anume îl enerva, dar vântul a bătut de mai multe ori pe Rod Laver Arena în timpul raliurilor, forțându-i pe ambii bărbați să facă greșeli.

Sau, poate, atât de obișnuiți cu cvasi-perfecțiunea cu care Djokovic a fost de-a lungul acestui turneu, încât o singură lovitură rătăcită a fost un șoc pentru sistem.

"Trebuie să faci ajustări și să te adaptezi la condiții", a declarat Djokovic despre vânt după meci. "Nu era la fel de vânt în jurul orei șase când mă încălzeam și a început la începutul meciului.

"Când ai un vânt puternic în spate, oamenii din tribune sau de la televizor nu văd o mare diferență, dar pentru jucători, face o diferență uriașă".

Setul al doilea s-a dovedit a fi un test mult mai dur pentru Djokovic, care s-a confruntat de două ori cu o presiune serioasă la serviciu - la 3-2 și 5-2 - dar a rezistat în ambele ocazii pentru a prelua un avantaj impunător de două seturi.

Lucrurile au mers repede din rău în mai rău pentru Rublev, deoarece de data aceasta a fost rupt în primul game al setului al treilea. Dacă meciul nu părea terminat înainte, acum cu siguranță că s-a terminat.

Spre lauda lui Rublev, acesta a continuat să lupte pentru fiecare punct și a dus setul al treilea mai mult decât în precedentele două, dar nu a fost nici pe departe suficient pentru a-i refuza lui Djokovic un loc în cea de-a 10-a semifinală de la Australian Open.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com