Novak Djokovic, prins cu o gafă cu viza la sosirea la Melbourne, pe fondul controversei de la Australian Open

Organizatorii turneului au anunțat marți că Djokovic a primit o scutire medicală - o decizie care a provocat reacții în rândul australienilor.

Cu toate acestea, potrivit The Age și The Sydney Morning Herald, Australian Border Force a contactat guvernul statului Victoria după ce a aflat de o problemă cu viza depusă de echipa lui Djokovic în timp ce sârbul se afla în drum spre Australia.

Campionul de 20 de ori la Grand Slam ar fi călătorit în Australia cu o viză care nu permite scutiri medicale pentru faptul că nu este vaccinat, au relatat agențiile de presă australiene.

Ministrul interimar al sportului din Victoria, Jaala Pulford, a confirmat miercuri, într-un tweet, că guvernul nu va sprijini cererea de viză a lui Djokovic.

"Guvernul federal a întrebat dacă vom sprijini cererea de viză a lui Novak Djokovic pentru a intra în Australia. Nu îi vom oferi lui Novak Djokovic sprijin individual pentru cererea de viză pentru a participa la turneul de Grand Slam Australian Open 2022", a scris Pulford.

"Am fost întotdeauna clari în două puncte: aprobarea vizelor este o chestiune care ține de Guvernul federal, iar scutirile medicale sunt o chestiune care ține de medici", a adăugat ea.

Presa australiană a relatat că, ulterior, Australian Border Force a cerut sprijinul guvernului din Victoria pentru a facilita intrarea lui Djokovic, deoarece Victoria este partener cu Tennis Australia în organizarea Openului Australiei.

Atât The Age, cât și The Sydney Morning Herald au relatat că Djokovic va fi probabil lăsat să coboare din avion și să intre în Melbourne, dar situația era încă în curs de rezolvare la miezul nopții, ora locală.

Nici Tennis Australia și nici echipa lui Djokovic nu au fost disponibile imediat pentru comentarii atunci când au fost contactate de CNN.

Antrenorul lui Djokovic, Goran Ivanisevic, a postat o fotografie pe rețelele de socializare din ceea ce pare a fi aeroportul din Melbourne, unde se pare că numărul 1 mondial de tenis masculin este reținut din cauza încurcăturii de vize.

Ivanisevic a postat miercuri, pe Instagram, fotografia cu el și cu alte persoane, cu legenda: "Nu este cea mai obișnuită călătorie Down Under".

Australienii au reacționat cu furie și scepticism la vestea că numărul 1 mondial de tenis masculin a primit o scutire pentru a concura.

A existat o incertitudine cu privire la participarea lui Djokovic, după ce jucătorilor li s-a spus că vor trebui să fie complet vaccinați pentru a participa sau să aibă o scutire medicală acordată de un grup de experți independenți. Scutirea de la mandatul de vaccinare înseamnă că el își va apăra titlul din 2021 la Melbourne.

Djokovic, care se află la egalitate cu Roger Federer și Rafael Nadal la 20 de titluri de Grand Slam la simplu, nu a dezvăluit public statutul său de vaccinare, dar și-a exprimat opoziția față de vaccinurile Covid-19 și față de mandatele de vaccinare în aprilie 2020.

"Personal, mă opun vaccinării și nu aș vrea să fiu forțat de cineva să fac un vaccin pentru a putea călători", a declarat el într-o discuție live pe Facebook, potrivit Reuters.

Însă, în luna mai a anului trecut, Djokovic a declarat că vaccinarea este o chestiune de alegere personală: "Voi păstra pentru mine decizia dacă mă voi vaccina sau nu. Este o decizie intimă și nu vreau să intru în acest joc pro și contra vaccinurilor, pe care, din păcate, mass-media îl creează în aceste zile".

Organizatorii Openului Australiei au precizat marți, într-un comunicat, că scutirea lui Djokovic a fost "acordată în urma unui proces riguros de revizuire care a implicat două grupuri independente separate de experți medicali".

Dar scutirea de vaccinuri a stârnit reacții negative în Australia.

Viceliderul liberal victorian adjunct David Southwick a calificat decizia de a-i permite lui Djokovic să participe la turneul din acest an drept "o rușine", descriind-o drept un "șut în stomac pentru fiecare victorian" care a îndurat luni întregi de izolare și a suferit reprize personale în timpul pandemiei.

Apeluri la boicot

Una dintre cele mai faimoase foste vedete din Melbourne, Kevin Bartlett, din Liga australiană de fotbal (AFL), a scris pe Twitter că australienii au fost "luați drept proști". În timp ce unul dintre medicii de urgență proeminenți din oraș și fost președinte al Asociației Medicale Australiene (AMA), Stephen Parnis, a declarat că decizia a trimis "un mesaj îngrozitor" către public.

În tot Melbourne, unul dintre cele mai închise orașe din lume în 2021, fanii tenisului au postat pe rețelele de socializare apeluri pentru un "boicot" al Australian Open.

Directorul general al Tennis Australia, Craig Tiley, a apărat miercuri imparțialitatea procesului de revizuire a scutirii medicale, spunând reporterilor în timpul unei conferințe de presă că "nimeni nu știa cine este solicitantul".

"Au fost 26 de solicitanți prin acest proces - sunt câțiva care au primit o scutire și aceste informații sunt dezvăluite doar de acele persoane pe baza cărora li s-a acordat o scutire", a spus Tiley.

"Procesul a fost foarte clar și înțelegem complet și empatizăm cu faptul că, în primul rând, unele persoane sunt supărate pe faptul că Novak a venit din cauza declarațiilor sale din trecut în legătură cu vaccinarea", a spus el.

"Cu toate acestea, depinde în cele din urmă de el să discute cu publicul despre starea sa dacă alege să facă acest lucru și despre motivul pentru care a primit scutirea".

Ministrul interimar al sportului din Victorian, Jaala Pulford, a declarat reporterilor că "nimeni nu a avut parte de un tratament special".

"Procesul este incredibil de robust. Este de-identificat și suntem acolo unde suntem și astfel tenisul poate începe", a spus ea, potrivit Reuters.

Scutirea lui Djokovic vine la două săptămâni după ce jucătoarea rusă de tenis Nata Vikhlyantseva a dezvăluit că nu va putea călători la turneu deoarece vaccinul său nu este recunoscut de autoritățile sanitare locale.

Sputnik V nu se află pe lista de vaccinuri aprobate în prezent de guvernul australian, ceea ce face ca Vikhlyantseva, numărul 195 mondial, să nu poată juca.

Conform ghidurilor actuale ale Grupului consultativ tehnic australian pentru imunizare (ATAGI), o scutire medicală este acordată persoanelor care au o "afecțiune medicală majoră acută (de exemplu, care suferă o intervenție chirurgicală majoră sau sunt internate în spital pentru o boală gravă".

Celelalte motive rămase pentru o scutire medicală se referă la persoanele care au suferit un "eveniment advers grav atribuit unei doze anterioare de vaccin Covid-19, fără a fi identificată o altă cauză" și o persoană vaccinată care "reprezintă un risc pentru sine sau pentru ceilalți în timpul procesului de vaccinare", din cauza unei "tulburări de dezvoltare sau de sănătate mintală subiacente".

În cele din urmă, se pot acorda scutiri oricărei persoane cu o "infecție SARS-CoV-2 confirmată prin PCR, în cazul în care vaccinarea poate fi amânată până la șase luni" și în cazurile în care persoanele au primit "tratament cu anticorpi monoclonali anti-SARS-CoV-2 sau cu plasmă de convalescență".

În iunie 2020, Djokovic a fost testat pozitiv la coronavirus în urma unui eveniment de expoziție pe care l-a organizat în Croația, dar de atunci nu au existat informații că ar fi fost din nou infectat cu acest virus.

Reacția împotriva scutirii vine după ce locuitorii din Melbourne au petrecut mai mult de 260 de zile închiși în casele lor, cu interdicția de a ieși decât pentru a cumpăra alimente sau alte articole esențiale, majoritatea în două perioade lungi, din iulie până în octombrie 2020 și din august până în octombrie 2021.

Australia a început anul 2022 cu un număr record de noi cazuri de Covid-19, din cauza unui focar în creștere centrat în statele din estul țării.

New South Wales, cel mai populat stat, și Victoria - unde se află Melbourne - au înregistrat sâmbătă un număr record de cazuri zilnice, au arătat cifrele departamentului de sănătate.

Mulți au comentat pe rețelele de socializare că mii de australieni au rămas blocați în străinătate, neputând să se întoarcă în țara lor de origine nici măcar pentru a-și vizita rudele bolnave sau pe moarte, din cauza controalelor stricte la frontierele Australiei și a cotelor de sosiri.

Marți, Djokovic a postat o fotografie cu el însuși la un aeroport, cu o legendă în care scria că "se îndreaptă spre Down Under".

"Un an nou fericit, tuturor! Vă doresc tuturor sănătate, dragoste și fericire în fiecare moment prezent și să simțiți dragoste și respect față de toate ființele de pe această minunată planetă", a scris el pe Instagram.

"Am petrecut timp fantastic de calitate cu cei dragi în timpul vacanței, iar astăzi mă îndrept spre Down Under cu un permis de scutire. Să mergem 2022".

De șase ori campion de Grand Slam și fostul antrenor al lui Djokovic, Boris Becker, spune că sârbul nu intenționează să încalce nicio lege și că ar trebui să aibă alegerea personală în ceea ce privește administrarea vaccinului.

"Cred că ar fi în interesul lui să vorbească deschis despre asta [...] și poate să lase pe toată lumea să înțeleagă un pic prin ce a trecut pentru a obține această scutire specială. Cred că îi va ajuta cauza", a declarat Becker pentru Amanda Davies de la CNN Sport.

"Indiferent dacă îl placi sau nu, trebuie să îi respecți realizările".

Întrebat despre cum vor reacționa jucătorii la scutirea lui Djokovic, Becker a adăugat: "Diferența nu va fi nimic față de înainte, pentru că el i-a bătut pe majoritatea acestor jucători pe care i-a văzut în vestiar, așa că nu este cel mai popular tip, dar din diverse motive diferite."

Australian Open este primul Grand Slam al anului și se va desfășura în perioada 17-30 ianuarie.

Ben Church de la CNN a contribuit la reportaj. Reportaj suplimentar de la Reuters.

