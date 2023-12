Novak Djokovic, nemulțumit, părăsește Openul Franței și pune capăt unei serii de victorii de Grand Slam

Victoria lui Thiem cu 6-2 3-6 7-5 5-7 7-5 a pus capăt unei serii de 26 de meciuri fără greșeală a numărului 1 mondial în turneele majore, începută anul trecut la Wimbledon.

De asemenea, a anulat speranțele sale de a obține pentru a doua oară patru Grand Slam-uri consecutive.

Thiem, între timp, va fi cel care îl va înfrunta pe Rafael Nadal în finală pentru al doilea sezon consecutiv. El a devenit primul jucător din afara celor trei mari, Nadal, Djokovic și Roger Federer, care a ajuns două finale masculine consecutive la Roland Garros de la suedezul Robin Soderling în 2009 și 2010.

Sarcina lui Thiem avea să fie întotdeauna dificilă în fața celui care a fost de 11 ori campion - Nadal a câștigat în seturi drepte în 2018 - dar și mai mult acum, având în vedere victoria epuizantă împotriva lui Djokovic și lipsa unei zile libere între semifinală și finală.

Al patrulea cap de serie a petrecut aproape trei ore pe teren sâmbătă, după ce procedurile au fost întrerupte cu un avantaj de 25 de ani de 3-1 în al treilea vineri.

"Mă simt bine", a spus Thiem. "Sunt plin de adrenalină, bineînțeles, încă de la meciul de astăzi și, de asemenea, o voi avea și mâine. Nu voi fi obosit. Totul va veni după turneu.

"Așa că sunt pregătit să las tot sau tot ce mi-a mai rămas pe teren mâine".

În urmă cu 12 luni, la Roland Garros, Djokovic a plecat și el cu o frustrare profundă, pierzând în fața relativ necunoscutului Marco Cecchinato într-un sfert de finală în care a avut șansă după șansă.

Djokovic se ciocnește cu arbitrul

În condiții încă vântoase la Paris - deși nu la fel de vântoase ca vineri - Djokovic a devenit agitat când arbitrul de scaun Jaume Campistol i-a dat un avertisment de încălcare a timpului în timp ce servea la 5-6, 30-15 în setul al treilea. Se știe că Djokovic, la fel ca Nadal, își ia timp între punctele de serviciu.

Ulterior, el a părut să-i spună lui Campistol să aștepte ca publicul să se liniștească înainte de a porni cronometrul loviturilor.

La scurt timp după ce Thiem a smuls un retur de rever la a patra minge de set, cel care a fost de 15 ori campion la turnee majore a primit un avertisment pentru comportament nesportiv. Frustrarea sa a crescut.

Djokovic l-a întrebat pe Campistol: "Ai jucat vreodată tenis?".

Campistol a răspuns "da".

"Deci știi cum este în această situație la 5-6, punct lung, publicul încă aplaudă, nu?".

"Te-ai făcut recunoscut acum", a mai spus el.

În cele din urmă, a fost acel tip de semifinală pentru Djokovic.

"Evident, când joci în condiții de uragan, este greu să dai tot ce ai mai bun", a declarat Djokovic reporterilor la câteva momente după ce a ieșit de pe teren.

"Este într-adevăr doar un fel de a supraviețui în acest tip de condiții și de a încerca să-ți păstrezi serviciul și să joci o minge mai mult decât adversarul tău pe teren.

"Așa m-am simțit jucând ieri".

Din cauza vântului extrem, Djokovic i-a cerut supervizorului Andreas Egli să oprească disputa în primul set. El a fost refuzat.

"A spus că atâta timp cât nu vin obiecte zburătoare pe teren, suntem bine", a spus Djokovic. "Nu știam că o umbrelă nu este un obiect zburător, care a zburat în primul set al meciului, dar asta este decizia lor. Cred că ei cunosc mai bine tenisul".

După o a doua amânare din cauza ploii, organizatorii au suspendat jocul la ora locală 18:30, în ciuda faptului că ploaia s-a oprit și soarele și-a făcut apariția.

Unii au sugerat că Djokovic a părăsit terenul înainte ca turneul să ia oficial această decizie, dar el a spus că nu a fost cazul.

"Am plecat când au anulat meciul pentru ziua respectivă", a spus el.

Întrebat de ce s-a ajuns la această amânare, Djokovic a răspuns: "Nu știu. Puteți să-i întrebați pe ei".

La reluarea meciului, Djokovic l-a presat constant pe Thiem și și-a primit răsplata pentru a se desprinde la 3-4 în setul al treilea.

La 4-4, la o altă șansă de break, un raliu de 21 de lovituri s-a încheiat cu o lovitură câștigătoare de drop shot a austriacului - de pe fileu.

A urmat drama celui de-al 12-lea game prelungit, un game în care Thiem a trimis lung un slice de rutină cu reverul la prima minge de set. Un prim serviciu în corp, plus un as, au evitat alte două mingi de set înainte ca Thiem să anticipeze serviciul lui Djokovic, să voleze și să zdrobească un rever.

Djokovic a reușit un break avans în setul al patrulea, dar Thiem a egalat și chiar a condus cu 5-4.

Repriză temporară

La un game de victorie și la 0-15 pe serviciul lui Djokovic, erorile lui Thiem au ajutat un Djokovic ușurat să reziste.

Pe măsură ce tensiunea creștea, Djokovic a făcut break în game-ul următor, grație unei duble greșeli.

Au fost raliuri prelungite, uluitoare, inclusiv atunci când rapidul Thiem a evocat o altă șansă de break, alergând la o lovitură de drop și plasând cu abilitate replica sa în unghi, cu reverul, pe lângă Djokovic.

Djokovic a rezistat, dar apoi a greșit la o minge de break la 1-1 în al cincilea game. Și ce șansă a fost.

În timp ce loviturile de aruncare se acumulau, Djokovic a ajuns confortabil la una dintre loviturile lui Thiem, dar a împins forehandul la distanță.

În mod clar a avut un tribut, deoarece de data aceasta Djokovic a cedat în game-ul următor, când voleul său a tăiat banda și a căzut pe partea sa.

S-ar putea spune că fileul îl susținea pe Thiem, având în vedere că, la un alt moment dat, una dintre loviturile de trecere ale austriacului a lovit banda și s-a transformat într-un lob peste Djokovic blocat.

Djokovic a salvat o minge de break la 1-4, iar ploaia a intervenit din nou pentru a opri jocul.

Ultimul set dramatic

În mod incredibil, primul punct după ora de întârziere - care a întrerupt finala feminină care trebuia să înceapă la ora locală 15.00 între Ashleigh Barty și Marketa Vondrousova - i-a văzut pe Djokovic și Campistol în dezacord cu privire la o marcă de minge, când sârbul s-a oprit din joc la o minge a lui Thiem lângă linia de fund.

Punctul i-a revenit astfel lui Thiem, Djokovic a salvat a doua minge de break cu un serviciu bun, apoi a făcut break pentru 3-4.

Cu tot elanul, Djokovic s-a bâlbâit însă - prăbușindu-se de la 30-0 și ajungând la 5-3.

Drama, însă, nu s-a terminat aici.

Aparent în curs de victorie la 40-15, Thiem a ratat o pereche de lovituri de rever - una în fileu și una în afara acestuia - la două mingi de meci.

La mingea de break, el și-a smuls reverul și l-a trimis în fileu.

Dar Djokovic nu a putut salva o a treia minge de meci la 5-6, iar Thiem a trimis o lovitură de dreapta câștigătoare pentru a rezerva o confruntare cu Nadal.

"Cumva am avut sentimentul că am condus tot meciul, iar la final a fost atât de greu", a spus Thiem. "La final, amândoi puteam câștiga, iar eu, din fericire, am obținut" victoria.

Thiem s-a îmbunătățit la 2-1 împotriva lui Djokovic la Roland Garros, dar nu i-a luat niciun set lui Nadal în cele trei confruntări de la Paris.

Și, din nefericire pentru Thiem, Nadal joacă cel mai bun tenis al său din actualul turneu pe zgură.

"Încerc să păstrez toate emoțiile pozitive pe care le am acum de la acest meci extraordinar de astăzi", a declarat Thiem. "Și să merg cu o minte foarte pozitivă în meciul de mâine.

"Apoi vom vedea".

