Novak Djokovic a cucerit al 20-lea titlu de Grand Slam, un record, după ce l-a învins pe Matteo Berrettini în finala de la Wimbledon

Numărul 1 mondial se alătură lui Roger Federer și Rafael Nadal la 20 de Grand Slam-uri în carieră, consolidându-se ca unul dintre cei mai mari jucători din istoria acestui sport.

După un început nervos, Djokovic și-a revenit și s-a impus cu 6-7 (4-7) 6-4 6-4 6-4 6-3 în fața adversarului său italian și a obținut al șaselea său titlu la Wimbledon.

După ce a câștigat deja Openul Australiei și Openul Franței în acest an, el mai are nevoie de medalia de aur olimpică și de titlul de la US Open pentru a deveni primul om care a câștigat vreodată un Golden Slam.

"A fost mai mult decât o bătălie. Aș dori în primul rând să îl felicit pe Matteo, familia sa și echipa sa pentru un turneu fantastic. A fost un meci greu astăzi", a declarat Djokovic în interviul de pe teren. "De la un băiețel de 7 ani din Serbia care construia un trofeu de tenis Wimbledon din materiale improvizate pe care le găseam în camera mea, până la a sta astăzi aici, cu al șaselea meu Wimbledon. Este incredibil".

Berrettini, aflat la prima sa finală de Grand Slam, ar fi putut fi iertat pentru că era nervos, dar veteranul Djokovic a fost cel care a părut mai șovăitor la început.

Jucătorul în vârstă de 34 de ani a început meciul cu o dublă greșeală, înainte de a supraviețui unei mingi de break în primul său game de serviciu.

Berrettini, care încearcă să devină primul italian câștigător al unui titlu de simplu la Wimbledon, a încercat să se bazeze pe serviciul său puternic și pe forehandul său puternic pentru a se instala în meci, dar a fost rupt de Djokovic în al doilea său game de serviciu.

Italianul a început apoi să se lupte cu forma, ratând câteva lovituri ușoare, dar și-a regăsit ritmul la timp, reușind să facă break împotriva lui Djokovic în timp ce acesta servea pentru set.

Mini-victoria a părut să-i dea un impuls lui Berrettini și impulsul a trecut în favoarea sa, în timp ce publicul l-a susținut pe outsider.

Setul inaugural a ajuns într-un tie-break cu multe unghii, pe care Berrettini l-a închis cu un as categoric.

Era clar că Djokovic trebuia să își îmbunătățească jocul, și exact asta a făcut în setul al doilea, rupând serviciul italianului de două ori în primele două încercări.

Berrettini nu s-a dat însă bătut, făcând din nou break când Djokovic servea pentru set, dar sârbul a reușit să egaleze meciul.

Setul al treilea a semănat mai mult cu finala la care mulți se așteptau, ambii bărbați producând un tenis minunat, spre deliciul tribunei pline de pe terenul central.

Dar, după un break timpuriu, Djokovic a rezistat din nou pentru a prelua un avantaj de 2-1 în finală.

Berrettini a continuat să pună presiune pe Djokovic în ultimul set al meciului, dar experiența marelui campion a început să dea roade. Și-a redus dramatic erorile neforțate și, așa cum s-a întâmplat întotdeauna, a găsit o modalitate de a câștiga punctele importante.

"Cu siguranță, Novak a fost mai bun decât mine. Este un mare campion. Scrie istoria sportului, așa că merită toate laudele", a declarat Berrettini în timpul interviului de pe teren. "Sunt foarte mulțumit de finală. Sper că nu va fi ultima mea aici sau ultima în general. Este un sentiment incredibil".

În forma sa actuală, pare doar o chestiune de timp până când Djokovic va depăși palmaresul de Grand Slam-uri al lui Federer și Nadal, dar sârbul le-a adus un omagiu celor două legende ale tenisului masculin.

"Sunt legende ale sportului nostru și sunt cei mai importanți doi jucători cu care m-am confruntat vreodată în cariera mea", a spus el. "Ei sunt motivul pentru care sunt unde sunt astăzi. Ei m-au ajutat să realizez ce trebuie să fac pentru a mă îmbunătăți și a deveni mai puternic".

Djokovic va merge acum la Tokyo pentru a concura la Jocurile Olimpice înainte de a se îndrepta spre US Open.

