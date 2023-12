"Noi suntem atât de buni": Vedeta suedeză din golf speră ca victoria istorică să fie un moment de cotitură pentru jocul feminin

Așteptând cu nerăbdare tot ce se afla în geanta de golf a suedezului, au fluturat cu entuziasm pixuri în speranța de a obține un autograf. Grant le-a mulțumit în mod corespunzător, semnând orice, de la pălării la mingi de golf.

A fost o atmosferă demnă de o realizare de referință: Grant tocmai devenise prima femeie câștigătoare din istorie în cadrul DP World Tour cu victoria sa la evenimentul Scandinavian Mixed din 12 iunie.

Și, ca și cum istoria nu ar fi fost de ajuns, a făcut-o în mod dominant, impunându-se în fața celor 156 de jucători. O victorie categorică a fost confirmată de o victorie categorică, cu un record de opt sub 64 în ultima zi, iar Grant a terminat cu 24 sub par, cu nouă lovituri mai mult decât al doilea clasat, Marc Warren și colegul suedez Henrik Stenson, și cu 14 lovituri mai mult decât următoarea jucătoare, Gabriella Cowley.

Victoria a fost cu atât mai dulce cu cât a fost o victorie acasă - în toate sensurile cuvântului. Prietenul Pontus Samuelsson a fost caddy, iar prietenii și familia au susținut-o în mijlocul unei mulțimi suedeze extaziate.

"Atmosfera de acolo, am putut simți asta", a declarat Grant pentru CNN Sport. "Am simțit că era doar pentru că eram de acolo, dar după ce am stat în mașină în drum spre casă, am văzut apeluri pe rețelele de socializare, jurnaliști care se întindeau - totul a crescut... este un pic nebunesc."

Dupăvictoria lui Minjee Lee la US Women's Open cu o săptămână înainte, australianca a obținut 1,8 milioane de dolari, cea mai mare plată din istoria golfului feminin. Cu toate acestea, câștigurile fără precedent ale lui Lee au fost eclipsate de recordul de 3,15 milioane de dolari, obținut de englezul Matt Fitzpatrick pentru că a câștigat competiția masculină doar o săptămână mai târziu.

Având în vedere că victoria sa istorică a ajuns pe prima pagină a ziarelor din întreaga lume, Grant este optimist că succesul ei va ajuta jocul feminin să facă un nou pas înainte.

"Cred că o mulțime de oameni se pot identifica cu golful feminin", poate chiar mai mult decât cu cel masculin, a spus ea, deoarece "ei [bărbații] lovesc atât de departe și terenurile nu sunt suficient de lungi".

"Sper că va avea un fel de efect că oamenii s-ar putea uita la ea și să vadă că suntem o grămadă de jucătoare care sunt atât de bune, lovesc mingea destul de departe, o lovesc destul de aproape, țin putts și marchează bine.

"Sper doar că mai mulți oameni realizează asta. Și atunci arătăm mai bine și suntem și mai drăguți!" a adăugat Grant râzând.

Pasiune profesională

Având doar 23 de ani împliniți la o săptămână după victorie, victoria de la Halmstad a marcat cel mai recent vârf în ceea ce a fost o ascensiune meteorică pentru Grant de când a devenit profesionist în 2021.

Trei victorii în patru luni la Ladies European Tour (LET) au ajutat-o pe Grant să urce pe locul al doilea în clasamentul The Race to Costa del Sol, un sezon LET de 28 de turnee care va încorona un câștigător la Andalucía Costa del Sol Open de España în noiembrie. În mod incredibil, ea conduce grupul de urmărire în ciuda faptului că a jucat cele mai puține evenimente dintre cele mai bune nouă jucătoare din circuit.

În timp ce unii jucători se luptă cu saltul de la amatori la profesioniști, Grant a prosperat.

"În ultimul meu an ca amator, de fiecare dată când am ieșit din zona în care puteam câștiga, era aproape ca și cum nu mă mai motiva", a spus Grant.

"Sentimentul că acum joc pentru bani - că este viața mea - dintr-o dată, simt că nu mai contează [ieșirea din zonă]. Dacă reușesc să fac birdie pe ultima, tot pot câștiga mai mult decât dacă nu aș face-o."

Singura jucătoare care îl întrece pe Grant în The Race to Costa del Sol este prietena din copilărie Maja Stark. Colege de echipă în echipa națională a Suediei de la o vârstă fragedă și eleve la același liceu, cele două au o legătură strânsă.

"Întotdeauna o încurajez și sper că și ea face același lucru pentru mine, ceea ce știu că face", a spus Grant.

"Este plăcut să ai pe cineva acolo care cunoaște situația în care te afli și cu care să poți vorbi despre lucruri pe care alți oameni fie nu le pot înțelege, fie pur și simplu nu le înțeleg."

Visele suedezilor

Nu că prietenia lor a împiedicat-o pe Grant să declare că dorința de a o urmări și de a o învinge pe Stark în Spania este unul dintre obiectivele sale cheie ale sezonului.

Cu Johanna Gustavsson în urma lui Grant, un trio exclusiv suedez în vârful The Race to Costa del Sol reflectă dominația țării nordice pe LET și creșterea stocului de golf în Suedia, care a produs deja o legendă în acest sport.

În Annika Sorenstam, Grant are un model de urmat. Sorenstam, co-fondatoare a evenimentului Scandinavian Mixed, și-a făurit una dintre cele mai mari cariere din istoria golfului feminin, cu 10 triumfuri majore și 72 de victorii în turneele LPGA înainte de a se retrage din activitate în 2008.

Grant citează două motive pentru recenta creștere a numărului de jucătoare de top din țară: investiția și efortul Federației suedeze de golf de a dezvolta acest sport și, în mod paradoxal, clima nordică aspră.

Deoarece condițiile de iarnă scurtează sezonul de golf din țară, jucătoarele suedeze trebuie să lucreze suplimentar pentru a maximiza antrenamentele, Grant alocând timpul "pierdut" pentru antrenamente în alte activități care îi vor ajuta jocul, cum ar fi sala de sport.

"Nu putem juca 12 luni pe an, ceea ce îți dă o piele groasă", a explicat ea. "Sunt zero grade, trebuie doar să te duci acolo și să lovești wedges sau orice ai nevoie pentru a te antrena".

Odată cu victoria sa istorică în cadrul evenimentului Scandinavian Mixed, se pare că această atitudine dă roade - și o ajută pe Grant în misiunea sa de a dezvolta acest sport și de a acționa ca un model de urmat, nu doar pentru femei, ci pentru toți cei care joacă acest sport.

"Dacă această victorie poate ajuta pe cineva sau poate oferi cuiva o motivație suplimentară, sunt fericită", a spus ea.

