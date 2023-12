NFL se confruntă cu o examinare intensă asupra protocoalelor de contuzii

Saga din jurul fundașului de la Miami Dolphins, Tua Tagovailoa, care s-a încheiat cu transportarea acestuia la spital după ce a suferit o comoție cerebrală într-un incident înfricoșător, a ridicat o serie de întrebări cu privire la modul în care se tratează accidentele la cap.

O anchetă este acum în curs de desfășurare cu privire la modul în care a fost tratată aparenta leziune la cap a lui Tagovailoa, în timp ce consultantul neafiliat în neurotraumatisme care a fost implicat în prima evaluare a comoției fundașului se pare că nu mai lucrează cu Asociația Jucătorilor din Liga Națională de Fotbal (NFLPA).

Medicul-șef al NFL, Dr. Allen Sills, i-a declarat vineri corespondentului medical principal al CNN, Dr. Sanjay Gupta, că "vom face lucrurile cum trebuie".

Tagovailoa va rata următorul meci al echipei, duminică, împotriva celor de la New York Jets.

"Este prea devreme pentru a da un termen definitiv", a declarat antrenorul principal al echipei Dolphins, Mike McDaniel. "Pot spune cu ușurință că va fi eliminat pentru acest meci împotriva celor de la Jets. Dar orice dincolo de asta, din nou, ne concentrăm doar să ne asigurăm că este în stare optimă de sănătate și apoi să trecem acel pod, așa că este puțin cam devreme pentru termene definitive dincolo de asta."

McDaniel a adăugat că Tagovailoa se află în prezent în incinta echipei și a avut "câteva zile bune".

"Încearcă doar să treacă prin procedura și protocolul adecvat, astfel încât să se simtă 100%", a spus McDaniel. "Știu că va fi sârguincios cu asta și dacă există în mod evident lucruri care îi dau probleme în ceea ce privește luminile și acele lucruri, vom opri asta."

Începutul examinării amănunțite

Totul a început duminică, 25 septembrie, în victoria celor de la Dolphins cu 21-19 în fața celor de la Buffalo Bills.

Tagovailoa a fost scos din joc pentru scurt timp în al doilea sfert după ce o lovitură a linebackerului Matt Milano de la Bills a forțat partea din spate a căștii QB-ului de la Dolphins să lovească gazonul.

Fundașul în vârstă de 24 de ani s-a ridicat poticnit și a fost dus la vestiare pentru o verificare a contuziei. Milano a fost sancționat pentru o penalizare de roughing the passer.

Inițial, Dolphins a anunțat că Tagovailoa a fost pus sub semnul întrebării pentru a reveni în joc din cauza unei accidentări la cap, dar a revenit pe teren în sfertul al treilea și a terminat meciul aruncând pentru 186 de metri și un eseu.

Tagovailoa a declarat reporterilor după meci că a căzut pe spate înainte de a se lovi cu capul de gazon, ceea ce a provocat blocarea spatelui și împiedicarea rezultată. El a adăugat că a fost evaluat pentru o contuzie, dar în cele din urmă a fost eliberat.

McDaniel, antrenorul principal al celor de la Dolphins, a făcut aluzie la o accidentare la spate după meci, spunând că spatele lui Tagovailoa s-a "îndoit" la un joc anterior, dar lovitura "i-a slăbit spatele", provocându-i o clătinare a picioarelor. McDaniel a adăugat că Tagovailoa i-a spus că spatele său era ca "Gumby" - o referire la clasicul personaj animat verde.

Apoi, la doar patru zile mai târziu, Tagovailoa a intrat pe teren în timp ce Dolphins a jucat împotriva celor de la Cincinnati Bengals în Thursday Night Football.

Tagovailoa a fost atacat de Josh Tupou, jucător de linie defensivă de la Bengals, în al doilea sfert și a zăcut nemișcat pe teren timp de câteva minute.

Întreaga linie laterală a celor de la Dolphins a intrat pe teren în timp ce acesta a fost așezat pe o targă și pe o scândură. Fanii lui Bengals prezenți la Paycor Stadium din Cincinnati și-au arătat respectul în timp ce Tagovailoa a fost scos cu căruciorul de pe teren.

Înregistrarea video a arătat că antebrațele lui Tagovailoa erau flexate și degetele contorsionate - un semn despre care Gupta, un neurochirurg, a spus că este un "răspuns de îngrădire" și poate fi legat de o leziune cerebrală. Gupta l-a întrebat pe Sills, care este de asemenea neurochirurg, cât de îngrijorat a fost după ce a văzut acel videoclip.

"Ei bine, bineînțeles, sunt îngrijorat la fel ca și dumneavoastră, ca neurochirurg, și ca orice persoană cu o rană semnificativă și cu semne neurologice de genul acesta", a spus Sills.

"Preocuparea imediată este ... să ne asigurăm că în momentul în care facem tot ceea ce putem pentru a oferi cea mai expertă și oportună îngrijire ... securizarea căilor respiratorii, asigurându-ne că nu există o leziune a coloanei vertebrale și așa mai departe și așa mai departe.

"Sunt îngrijorat de această leziune și de toate leziunile".

Tagovailoa a fost autorizat să se întoarcă la Miami după ce a vizitat spitalul, iar McDaniel a declarat vineri reporterilor că fundașul său era "bine dispus".

Dar Chris Nowinski, care este co-fondator și CEO al Concussion Legacy Foundation, a spus NFL că trebuie "să facă mai bine".

"Acest lucru este mai mare decât protocoalele", a scris Nowinski pe Twitter . "O comoție cerebrală poate schimba o viață. Pentru mine, este ceva personal. Nu putem lăsa alți copii să crească fără tații lor". CNN a oferit NFL dreptul la replică la tweet-ul lui Nowinski.

Receptorul de la Minnesota Vikings, Adam Thielen, a declarat că liga are datoria de a "proteja" fundașii atunci când sunt loviți la cap.

"Evident, acestea trebuie cu siguranță să fie anunțate pentru că trebuie să ne protejăm fundașii în această ligă", a spus Thielen când a fost întrebat despre loviturile primite de fundașul Vikings Kirk Cousins la cască. "Ele sunt uriașe și foarte importante pentru succesul acestei ligi și pentru aceste echipe, având un produs bun pe teren. Trebuie să îi protejăm pe acești băieți".

NFL și NFLPA au emis o declarație comună în care au spus că ambele părți au fost de acord că sunt necesare actualizări ale protocoalelor, în special în ceea ce privește incidentele de "instabilitate motorie gravă".

Sills i-a spus lui Gupta că revizuirea în curs de desfășurare include jucătorii, NFL și NFLPA, precum și antrenori, medici și experți independenți.

"Vom fi foarte transparenți și foarte deschiși cu privire la ceea ce am învățat din asta și care este exact succesiunea evenimentelor", a adăugat Sills.

Gupta a precizat duminică că Tagovailoa a avut probleme de mers după ce casca sa a lovit gazonul în meciul cu Bills - un potențial semn de "no-go", ceea ce înseamnă că un jucător nu ar trebui și nu ar trebui să revină pe teren.

Sills a spus că o astfel de "instabilitate motorie grosieră" este un semn de "no-go" dacă se stabilește că este de la o cauză neurologică.

Lovitura lui Bills este încă în curs de examinare, a spus el, și "este foarte greu de judecat doar din video". Sills a subliniat că decizia dacă un jucător poate reveni la un joc nu este niciodată luată de o singură persoană, ci mai degrabă de un grup de medici, inclusiv un expert neurologic independent.

Duminică, doi fundași au părăsit meciurile ca urmare a protocolului privind comoțiile cerebrale: Tyrod Taylor de la New York Giants și Brian Hoyer de la New England Patriots.

Antrenorul principal al echipei Baltimore Ravens, John Harbaugh, a calificat evenimentele drept "uimitoare", în timp ce președintele NFLPA, JC Tretter, s-a declarat "indignat" de cele întâmplate.

"Până când nu vom avea o metodă obiectivă și validată de diagnosticare a leziunilor cerebrale, trebuie să facem tot posibilul, inclusiv să modificăm protocoalele, pentru a reduce și mai mult potențialul de eroare umană", a declarat JC Tretter într-o declarație pe Twitter.

"Un eșec al judecății medicale este un eșec al protocoalelor atunci când vine vorba de bunăstarea jucătorilor noștri".

Care este protocolul NFL privind comoțiile cerebrale?

Un jucător intră în protocolul de comoție dacă a primit o lovitură la cap și prezintă sau raportează simptome sau semne care sugerează o comoție sau un stinger (o leziune prin ciupire de nervi) sau dacă antrenorul sportiv al echipei, observatorul ATC de la cabină, medicul echipei, oficialul jocului, antrenorul, coechipierul, consultantul de neurotraumă neafiliat (UNC) de pe margine sau UNC de la cabină inițiază protocolul.

Jucătorul este îndepărtat la marginea terenului sau stabilizat pe teren și este supus testelor.

Medicul echipei și UNC efectuează un studiu pe marginea terenului, care include evaluarea unor aspecte precum semnele de "nepermis" (pierderea conștienței, instabilitate motorie, confuzie, amnezie), istoricul evenimentului, semnele/simptomele de comoție cerebrală, examinarea video, precum și un examen neurologic specific, inclusiv un examen al coloanei cervicale, evaluarea vorbirii, observarea mersului și a mișcărilor oculare și un examen pupilar.

În cazul în care orice element al testului este considerat pozitiv, neconcludent sau suspect de comoție, jucătorul este escortat la vestiar pentru o evaluare suplimentară care include un SCAT NFL complet și un examen neurologic complet.

Dacă este anormal, jucătorului nu i se permite să se întoarcă la joc și rămâne în vestiar, unde este evaluat periodic de către echipa medicală.

Fiecare jucător din NFL diagnosticat cu o comoție cerebrală trebuie să urmeze un proces în cinci etape înainte de a fi autorizat să se antreneze complet sau să participe la un meci.

De ce sunt importante contuziile în NFL?

Contuziile și prevenirea acestora au devenit o problemă importantă în ultimii ani datorită legăturii lor cu bolile cerebrale mai târziu în viață.

În 2017, un studiu publicat în revista medicală JAMA (Journal of the American Medical Association) a constatat că encefalopatia traumatică cronică, cunoscută sub numele de CTE, a fost găsită în 99% din creierele jucătorilor NFL decedați care au fost donate pentru cercetare științifică.

Boala neurodegenerativă a creierului poate fi întâlnită la persoanele care au fost expuse la traumatisme repetate la cap. Boala este marcată din punct de vedere patologic de o acumulare de proteină Tau anormală în creier, care poate dezactiva căile neurologice și poate duce la o varietate de simptome clinice. Acestea includ pierderea memoriei, confuzie, tulburări de judecată, agresivitate, depresie, anxietate, probleme de control al impulsurilor și, uneori, comportament suicidar.

Poate fi diagnosticată în mod oficial doar în urma unei autopsii, iar cele mai multe cazuri, deși nu toate, au fost observate fie la veterani, fie la persoane care au practicat sporturi de contact, în special fotbal american.

Un studiu din 2018 a constatat că CTE poate începe devreme și fără semne de comoție cerebrală. Dr. Lee Goldstein, unul dintre autorii studiului publicat în revista Brain, și colegii săi de la Universitatea din Boston au evaluat creierele a patru sportivi decedați, cu vârste de 17 și 18 ani. Toți cei patru au murit la o zi până la patru luni după ce au primit un fel de traumatism cranian legat de sport și aveau un istoric de joc de fotbal.

La începutul acestui an, fostul jucător NFL Demaryius Thomas a murit subit la vârsta de 33 de ani. La câteva luni după aceea, familia lui Thomas a declarat că acesta suferea de CTE în stadiul 2 când a murit.

De asemenea, în ultimii ani, Vincent Jackson, care a murit la 38 de ani, și Phillip Adams - care a împușcat mortal șase persoane înainte de a se sinucide - au fost diagnosticați postum cu CTE.

De asemenea, un studiu realizat în 2021 a constatat că jucătorii din NFL au de aproximativ patru ori mai multe șanse de a muri de scleroză laterală amiotrofică (ALS), cunoscută și sub numele de boala Lou Gehrig, decât publicul larg.

ALS este o boală neurodegenerativă mai susceptibilă de a fi diagnosticată la bărbații albi în vârstă. Cauzele profunde sunt încă necunoscute, iar majoritatea cazurilor sunt considerate sporadice.

Cercetătorii au emis ipoteza despre o relație între traumatismele craniene și SLA datorită unei legături similare detectate între fotbal și boala neurodegenerativă CTE. Cercetări anterioare au observat că CTE și ALS ar putea avea unele efecte similare asupra creierului.

Jamie Gumbrecht, David Close și Homero de la Fuente de la CNN au contribuit la acest reportaj.

