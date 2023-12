New York Giants și Green Bay Packers se întâlnesc la Londra

New York Giants și Green Bay Packers se întâlnesc pe stadionul Tottenham Hotspur pentru lupta internațională din săptămâna 5. Fiecare echipă se mândrește cu un record de 3-1. Asta înseamnă că, pentru prima dată în 32 de meciuri disputate, un meci de la Londra prezintă două echipe cu recorduri câștigătoare.

Aceasta va fi, de asemenea, prima dată când Packers joacă la Londra, devenind astfel cea de-a 32-a echipă care face acest lucru. Din punct de vedere istoric, Giants au jucat bine în afara Statelor Unite.

Echipa a jucat în primul meci londonez din sezonul regulat în 2007 și este una dintre cele doar patru echipe care au mai multe victorii și nicio înfrângere la Londra.

De-a lungul celor patru săptămâni, Giants au avut un succes surprinzător sub conducerea noului antrenor principal Brian Daboll. La fel ca în cazul oricărei schimbări majore la o echipă, este de așteptat o perioadă de adaptare, dar încă din prima săptămână, Daboll și-a dovedit abilitatea de a ghida această echipă Giants spre victorie.

Acestea fiind spuse, echipa a avut un program destul de ușor până acum, cu excepția meciului de deschidere a sezonului împotriva celor de la Tennessee Titans.

Giants a învins cu ușurință Carolina Panthers și Chicago Bears și a pierdut singura înfrângere a sezonului în fața unor Cowboys fără Dak Prescott, într-un meci care a fost plin de greșeli neglijente și de ocazii ratate de a marca.

Packers intră în săptămâna 5 după ce aproape au pierdut în fața celor de la New England Patriots și a fundașului lor de mâna a treia, Bailey Zappe.

Patriots i-a dus pe Packers până în prelungiri, când Rodgers a condus o cursă de 77 de metri, completată de un gol de 31 de metri al lui Mason Crosby, care a consfințit victoria.

Packers au ieșit cu victoria, dar au fost foarte aproape de ceea ce ar fi fost o înfrângere incredibil de dezamăgitoare. QB-ul debutant și neexperimentat al lui Patriots s-a dovedit mult mai greu de învins, în timp ce Rodgers a avut o primă repriză dezastruoasă și a avut din nou o prestație sub mediile sale tipice.

O victorie pentru Green Bay va necesita o prestație de joc complet din partea lui Rodgers. Giants vor căuta să pună presiune pe cel care a fost de patru ori premiat cu MVP cât mai mult posibil.

El înregistrează cel mai mare decalaj din ligă în ceea ce privește ratingul pasatorului atunci când aruncă fără presiune (108,4) față de cel sub presiune (28,6). New York are capacitatea de a exploata această slăbiciune, având blitzuri pe 41,9% din dropback-uri (al doilea cel mai mult în NFL) și a generat presiune pe 29% din dropback-urile QB (al 12-lea în ligă).

Pentru Giants, o victorie ar face ca pendulul să se îndrepte mai mult spre "concurent" decât spre "pretendent".

Cei de la Giants s-au zbătut mai ales în ultimul deceniu și nu au mai avut un sezon câștigător din 2016. Această echipă cu un nou aspect sub Daboll este primul gust pe care fanii Giants l-au avut la succes de o bună bucată de vreme. Modul în care vor concura în această săptămână va oferi mai multe informații despre dacă această echipă are cu adevărat potențial pentru postsezon.

Pittsburgh Steelers vs. Buffalo Bills

Fundașul debutant al Pittsburgh Steelers (1-3), Kenny Pickett, este la prima sa titularizare din carieră, duminică, împotriva greilor de la Buffalo Bills (3-1). Nici cei de la Bills nu o vor lua ușor cu Pickett.

La intrarea în săptămâna 5, Buffalo conduce liga în apărarea de pase, permițând cele mai puține yarzi și al doilea cel mai mic număr de eseuri prin aer.

Cine a fost ultimul fundaș debutant care a învins o echipă cu cea mai bună apărare de pase din ligă? Potrivit NFL Research, Ben Roethlisberger cu Steelers în 2004.

În tabăra adversă, fundașul lui Bills, Josh Allen, are potențialul de a-și grava numele și mai mult în cărțile de recorduri.

El are nevoie de doar două eseuri pentru a-l depăși pe Peyton Manning, membru al Hall of Famer, pentru al patrulea cel mai mare număr de eseuri combinate de pase și alergare ale unui jucător în primele cinci sezoane din istoria NFL.

Până acum, în acest sezon, el ocupă locul doi în NFL cu 12 eseuri combinate de pase și alergare. El are 146 de touchdown-uri combinate de la intrarea în ligă în 2018.

Urmăriți duminică, de la ora 13:00 ET, pentru a-i vedea pe Allen și Pickett în acțiune.

Philadelphia Eagles vs. Arizona Cardinals

Zach Ertz de la Arizona Cardinals se confruntă duminică cu fosta sa echipă, neînvinsă Philadelphia Eagles. Ertz a jucat pentru Eagles timp de peste opt sezoane, inclusiv ajutând echipa să câștige Super Bowl în 2018.

El a fost transferat la Cardinals în octombrie anul trecut, după ce el și Eagles nu au putut ajunge la un acord asupra unui contract. Aceasta va fi prima dată când Ertz se va întâlni cu Eagles într-o uniformă adversă.

În această confruntare se întâlnesc, de asemenea, cei mai buni doi fundași din ligă, Jalen Hurts și Kyler Murray. Murray este liderul tuturor fundașilor cu 18 touchdown-uri la alergare, în timp ce Hurts se află la egalitate pe locul doi, cu 17.

Lovitura de începere este stabilită pentru duminică, la ora 16:25 p.m. ET.

Cum să urmăriți

Iată cum să prindeți aceste echipe și altele din întreaga ligă în acțiune, de oriunde v-ați afla.

Australia: NFL Game Pass, ESPN, 7Plus

Brazilia: NFL Game Pass, ESPN

Canada: CTV, TSN, RDS, NFL Game Pass pe DAZN

Germania: NFL Game Pass, ProSieben MAXX, DAZN

Mexic: NFL Game Pass, TUDN, ESPN, Fox Sports, Sky Sports

MAREA BRITANIE: NFL Game Pass, Sky Sports, ITV, Channel 5

SUA: NFL Game Pass, CBS Sports, Fox Sports, ESPN, Amazon Prime

