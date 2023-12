Naomi Osaka își asigură victoria la prima apariție după o pauză de patru luni de la tenis

În primul său meci din septembrie - când a anunțat că va lua o pauză nedeterminată de la tenis după o înfrângere în fața lui Leylah Fernandez la US Open - Osaka a fost puțin ruginită, dar s-a impus cu 6-4, 3-6, 6-3.

Fostul număr 1 mondial a avut 57 de erori neforțate, dintre care opt duble greșeli.

"Am un singur obiectiv major în acest an și nu are nicio legătură cu rezultatele și alte lucruri de genul acesta", a declarat Osaka după meci.

"Pentru mine, vreau doar să simt că de fiecare dată când intru pe teren mă distrez. Pot ieși de pe teren știind că, chiar dacă am pierdut, am încercat cât de mult am putut."

Meciul a fost primul pentru Osaka după patru luni, după înfrângerea suferită în fața lui Fernandez. Anul trecut, ea s-a retras și de la Roland Garros, invocând probleme de sănătate mintală, și a ales să nu participe la Wimbledon.

"De fapt, chiar am crezut că nu voi mai juca în cea mai mare parte a acestui an", a declarat Osaka reporterilor. "Sunt foarte fericită cu mine însămi că iubesc atât de mult acest sport, pentru că am spus literalmente că nu eram sigură când voi juca după US Open și sunt aici chiar acum.

"În pauză, simțeam că nu știu care va fi viitorul meu. Sunt destul de sigur că mulți oameni se pot identifica cu asta. Desigur, nu știi niciodată ce îți rezervă viitorul, dar cu siguranță a fost o perioadă de indecizie.

"Dar sunt foarte fericită că stau aici acum".

Osaka o va înfrunta miercuri pe belgianca Maryna Zanevska în optimi de finală.

Sursa: edition.cnn.com