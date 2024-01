Murdărie, pericol și aer mare, mare: Bine ați venit la Red Bull Imagination

Cele mai amețitoare rampe fac loc celor mai ascuțite curbe, un panou publicitar gigantic se ridică deasupra unui mal imens, în timp ce un container de transport maritim oferă o rampă de decolare pentru cele mai neverosimile sărituri.

Dacă toate acestea sună ca o fantezie, este pentru că așa a început viața acestui circuit: acesta este Red Bull Imagination, un zbor de fantezie fără compromisuri, direct din mintea starului de dirt bike Tyler Bereman, conceput pentru a testa limitele celor mai buni rideri din lume.

Totul în mintea mea

"Am totul în cap", spune tânărul în vârstă de 30 de ani la CNN Sport, zâmbind de sub un smoc de păr blond și o șapcă de baseball. "Am pornit de la nimic, doar un deal de rulare".

O echipă formată din șapte oameni a lucrat timp de trei săptămâni folosind tractoare și echipamente de terasament pentru a sculpta primul traseu Imagination din 2020. La îndrumarea lui Bereman, constructorii au avut libertatea de a construi orice doreau, "scoțând caracteristici din alte sporturi de acțiune", explică el.

Californianul conduce motociclete de când abia dacă era mai mult decât un copil, iar această variantă a sportului este una pe care a contribuit la definirea sa.

"Am crescut alergând cu motociclete și participând la curse de supercross și motocross în interiorul stadioanelor, iar în cele din urmă m-am accidentat prea mult și a trebuit să mă retrag din această activitate", explică el. "Evident, în motocross, există freestyle, unde se fac salturi și trucuri și alte chestii de genul acesta, iar eu m-am cam încadrat între aceste două genuri acolo. În cele din urmă, este ceea ce aș numi Freeride."

Ca și snowboardingul de țară

Există paralele atât cu snowboardingul, cât și cu skatingul, unde Bereman și-a concentrat cariera. "Cel mai mare lucru cu care aș putea face legătura, pentru publicul din afară, ar fi că există snowboarding de concurs și apoi snowboardingul de backcountry, deci mersul pe praf și pe dealuri, și la fel și cu skate-ul de stradă, există skateing de concurs și apoi skateing de stradă, unde oamenii sunt pur și simplu pe străzi și filmează."

Pentru Bereman, freeride înseamnă libertatea pură de a face snowboard. "Este vorba de a avea propria noastră formă de exprimare prin intermediul motocicletelor noastre de dirt și de a putea să ieșim acolo și să ne distrăm, să găsim sărituri și, în cele din urmă, să fim liberi pe motocicleta noastră de dirt."

Evenimentele Red Bull Imagination duc acest lucru la extrem. După succesul debutului din 2020, nouă rideri s-au adunat din nou la Fort Scott, Kansas, pentru succesorul din 2021 - unde mintea lui Bereman a dus pista spre frontiere și mai sălbatice.

"Am cam rămas fără timp pentru a construi tot ce ne-am dorit [în 2020], așa că după primul an, traseul a stat acolo și nu a fost atins timp de un an la rând. Scopul pentru anul doi a fost să ne întoarcem și să continuăm să adăugăm opțiuni și opțiuni și opțiuni și opțiuni la toate săriturile, pentru a crea mai mult sau mai puțin un skatepark de pământ."

"Mult mai mare decât am crezut

Unul dintre riderii care s-a întors pentru mai mult a fost Ryan Sipes, o legendă a pistei de platou și a supercrossului și campionul mondial International Six Days Enduro din 2019.

"Credeam că știu la ce să mă aștept, când am ajuns acolo în 2020, a fost ca și cum: "Wow, este atât de mare, este mult mai mare decât orice am văzut vreodată"", a declarat Sipes, în vârstă de 37 de ani, pentru CNN Sport. "Așa că, venind în acest an, e un fel de: "Știm deja cât de mare a fost, cât de mare pot să meargă?" Ei bine, au mers mult mai mare decât am crezut că putem merge"."

Sipes spune că a fost atras de evenimentul Imagination de perspectiva de a încerca ceva nou. "Am călărit toată viața mea, de când aveam trei ani, și să pot învăța ceva nou și în același timp să pot concura cu cei mai buni din lume, este o provocare grozavă pentru mine să mă apuc de treabă și să spun: "Lasă-mă să înțeleg, lasă-mă să mă uit la tipii ăștia, să stau cu ei".""

Dar, cu abilitățile sale perfecționate mai aproape de sol, el recunoaște că și-a făcut griji în legătură cu faptul că se va descurca cu riderii obișnuiți cu trucuri și sărituri scandaloase.

"Nu pot face trucurile pe care le pot face ei, nu pot face backflip, nu pot nici măcar să arunc cu whip-urile așa cum fac ei", zâmbește veteranul. "Am încercat doar să fac cea mai tare linie pe care am putut.

"Pista de anul trecut a fost o pistă, era: "Hei, tu cam mergi în direcția asta" și puteai să variezi puțin, dar era cam așa, cam așa trebuie să mergi", continuă el. "Anul acesta nu a fost nimic din toate astea, a fost un fel de: "Sunt o grămadă de sărituri și câteva viraje, și trebuie doar să te descurci și să faci ce vrei tu".""

Săriturile mari aduc mize mari

Pe măsură ce rampele și caracteristicile pistei au devenit mai înalte, la fel și miza pentru rideri, iar Bereman recunoaște că siguranța a fost aproape de primul loc în mintea sa.

"Cerul este limita atunci când vine vorba de creativitate, dar la sfârșitul zilei, cu această creativitate, siguranța este primordială", spune el. "În cele din urmă, ceea ce facem noi nu este în niciun caz sigur, așa că acesta a fost cel mai important lucru, încercând să fie cât mai sigur posibil, dar, evident, să creăm doar caracteristici noi și lucruri pe care nu le-ați mai văzut cu adevărat până acum."

Sipes le-a oferit colegilor săi de cursă cel mai mare moment cu inima în gură atunci când motocicleta sa s-a blocat în mod misterios în aer, forțându-l să sară în mijlocul săriturii și să se prăbușească la sol, cu mașina sa periculos de aproape în spatele său.

"Este un fel de scenariu de coșmar, săriturile sunt atât de mari, și nu este vorba doar de distanță, ci și de înălțimea la care ajungi de pe aceste sărituri", explică Sipes. "Cred că aș ghici pe minus când spun că am fost probabil la 35 de picioare de la sol în acel salt, deci este un drum lung de cădere... este foarte departe, chiar și să sari în apă de la acea înălțime este destul de înfricoșător.

"În acel moment, ai probabil o jumătate de secundă să te gândești dacă vrei să te descurci sau să sari - și nu întotdeauna este cel mai bine să sari, de multe ori este mai bine să te ții - dar în acel moment, mi-am zis: "Motocicleta asta o să mă trântească de corp dacă nu mă îndepărtez de ea".""

În mod miraculos, a scăpat în mare parte nevătămat. "Am fost foarte inflamat și, sincer, destul de speriat de asta, dar mai aveam încă o zi de competiție, așa că a trebuit să mă urc din nou pe ea și să plec."

"Este un panou publicitar, este la 15 metri de la sol

Printre părțile mai sălbatice ale pistei se număra un panou publicitar pe care riderii îl foloseau ca punct de atingere vertical în aer. "Plimbarea pe perete a fost unul dintre lucrurile nebunești. Este un panou publicitar, este la 15 metri de la sol, are 15 metri înălțime și apoi 25 de metri lungime", își amintește Bereman. "A fost destul de înfricoșător, pentru că nu este ceva ce facem în fiecare zi".

Sipes era plin de admirație pentru îndemânarea lui Bereman. "Este unul dintre cei mai talentați băieți pe care i-am văzut vreodată pe motocicletă, iar o parte din asta constă în abilitatea lui de a judeca cât de repede să lovească ceva atunci când nu a mai lovit niciodată", zâmbește el, cu ochii mari.

"În multe dintre aceste sărituri nu există jumătăți de drum, ori mergi până la capăt, ori nici măcar nu te rostogolești peste el, iar abilitatea lui de a spune: "Cred că o să o lovesc în viteza a doua și cu trei sferturi de accelerație", iar el reușește, și este uimitor să privești asta."

Evenimentul Red Bull Imagination a fost o competiție, iar piloții au fost judecați pentru stil de către un juriu care îi urmărea. Axell Hodges a fost încoronat în cele din urmă câștigător, urmat de colegul său de la X-Games, Colby Raha, și de Bereman însuși pe locul al treilea. Dar, deși competiția a fost importantă, consensul părea să indice un alt tip de atmosferă.

"Atmosfera a fost extraordinară", zâmbește Bereman. "Când vine vorba de curse sau de freestyle, aproape că ești crescut pentru a-ți învinge concurentul; cu freeride, suntem cu toții în asta și ne hrănim unii pe alții."

"A fost cea mai amuzantă săptămână pe care am avut-o pe o motocicletă de dirt bike", este de acord Sipes. "Am mers toată viața mea pe motocicletă și am făcut lucruri foarte mișto, dar din punct de vedere al factorului de distracție, aceasta este cea mai tare."

În ceea ce-l privește, Bereman se gândește deja la evenimentul de anul viitor. "Acesta este un nou culoar în sportul nostru", spune el. "Este o lucrare în curs de desfășurare, învățăm pe parcurs și, în fiecare an în care o facem, luăm lucrurile pe care le-am învățat și pe care le-am putea face mai bine, apoi încercăm să le punem în aplicare în anul următor.

"Să sperăm că, dacă totul merge bine, ne putem întoarce cu 3.0 și să continuăm să construim."

Sursa: edition.cnn.com