Mpox aproape a dispărut în SUA, lăsând în urma sa lecții și mistere

Epidemia, care părea să scape de sub control, a fost încetinită în liniște. Virusul nu a dispărut complet, dar, de mai bine de o lună, numărul mediu de cazuri noi raportate zilnic la Centrele americane pentru controlul și prevenirea bolilor (CDC) se situează în jurul valorii de o singură cifră, în scădere de la un vârf de aproximativ 450 de cazuri pe zi în luna august.

Cu toate acestea, SUA a fost lider mondial în ceea ce privește numărul de cazuri în timpul epidemiei din 2022-23. Mai mult de 30.000 de persoane din SUA au fost diagnosticate cu mpox, inclusiv 23 care au murit.

De asemenea, cazurile sunt în scădere în Europa, Pacificul de Vest și Asia, dar sunt încă în creștere în unele țări din America de Sud, potrivit celor mai recente date ale Organizației Mondiale a Sănătății.

Nu a fost întotdeauna un dat că vom ajunge aici. Când mpox a devenit global în 2022, medicii aveau la dispoziție prea puține doze de vaccin nou și nedovedit, un tratament netestat, o lipsă de teste de diagnosticare și o linie dificilă de parcurs în mesajele lor, care trebuiau să fie orientate către o populație la risc care a mai fost stigmatizată și ignorată în crizele de sănătate publică.

Experții spun că epidemia a învățat lumea multe despre această infecție, care fusese observată doar ocazional în afara Africii.

Dar, chiar și cu atât de multe lucruri învățate, există și mistere care persistă - cum ar fi de unde provine acest virus și de ce a început brusc să se răspândească din țările din Africa Centrală și de Vest, unde se găsește de obicei, în alte peste 100 de națiuni.

De cât timp se răspândește?

Înainte de mai 2022, când grupuri de persoane cu erupții cutanate neobișnuite au început să apară în clinicile din Marea Britanie și Europa, țara care a raportat cele mai multe cazuri de mpox a fost Republica Democrată Congo, sau RDC.

Acolo, cazurile au crescut constant începând cu anii 1970, potrivit unui studiu din Raportul săptămânal privind morbiditatea și mortalitatea al CDC.

În RDC, oamenii din satele rurale depind de animalele sălbatice pentru carne. Se crede că multe dintre infecțiile cu mpox de acolo sunt rezultatul contactului cu un animal la care virusul s-a adaptat; această gazdă animală nu este cunoscută, dar se presupune că este un rozător.

De ani de zile, experții care au studiat focarele africane au observat un fenomen cunoscut sub numele de lanțuri de transmitere bâlbâite: "infecții care au reușit să se transmită singure sau să fie transmise de la o persoană la alta într-o măsură limitată, un anumit număr de verigi în acest lanț de transmitere, iar apoi, dintr-o dată, pur și simplu nu sunt capabile să se mențină la om", a declarat Stephen Morse, epidemiolog la Mailman School of Public Health de la Universitatea Columbia.

În mod informal, oamenii de știință au ținut evidența, iar Morse spune că, timp de ani de zile, recordul de legături într-un lanț mpox a fost de aproximativ patru.

"În mod tradițional, întotdeauna s-a consumat de la sine", a spus el.

Apoi, lanțurile au început să devină mai lungi.

În 2017, Nigeria - care nu mai avusese un caz confirmat de mpox de mai bine de patru decenii - a văzut brusc o reapariție a virusului, cu peste 200 de cazuri raportate în acel an.

"Oamenii au speculat că poate a fost o schimbare a virusului care i-a permis să se adapteze mai bine la oameni", a spus Morse.

Din 2018 până în 2021, au fost raportate opt cazuri de mpox în afara Africii. Toate au fost la bărbați cu vârste cuprinse între 30 și 50 de ani și toți au călătorit din Nigeria. Trei au raportat că erupțiile au început în zona inghinală. Unul a continuat să infecteze un furnizor de servicii medicale. Un altul a infectat doi membri ai familiei.

Acest focar nigerian i-a ajutat pe experți să realizeze că mpox-ul se poate răspândi eficient între oameni.

De asemenea, a dat de înțeles că infecția ar putea fi transmisă pe cale sexuală, dar anchetatorii nu au putut confirma această cale de răspândire, probabil din cauza stigmatului implicat în schimbul de informații despre contactul sexual.

La începutul lunii mai 2022, oficialii din domeniul sănătății din Marea Britanie au început să raporteze cazuri confirmate de mpox. Una dintre persoane călătorise recent în Nigeria, dar altele nu, ceea ce indică faptul că boala se răspândea în comunitate.

Ulterior, alte țări aveau să raporteze cazuri care începuseră chiar mai devreme, în aprilie.

Anchetatorii au ajuns la concluzia că mpoxul s-a răspândit în tăcere înainte de a fi descoperit.

Declararea unei urgențe

La începutul verii, pe măsură ce numărul de cazuri din SUA a început să crească, răspunsul sănătății publice a prezentat unele asemănări inconfortabile cu primele zile ale Covid-19. Persoanele cu erupții cutanate suspecte s-au plâns că era prea greu să se testeze, deoarece se raționaliza o cantitate limitată de produse. Deoarece virusul apăruse atât de rar în afara anumitor țări din Africa, majoritatea medicilor nu știau cum să recunoască mpox sau cum să îl testeze și nu înțelegeau toate căile de răspândire a acestuia.

Un nou vaccin era disponibil, iar guvernul făcuse comenzi pentru el, dar majoritatea dozelor nu se aflau în Statele Unite. Dincolo de asta, eficacitatea sa împotriva mpox-ului fusese studiată doar pe animale, așa că nimeni nu știa dacă va funcționa cu adevărat la oameni.

Exista un tratament experimental, Tpoxx, dar nici acesta nu fusese dovedit, iar medicii îl puteau obține doar după ce completau o sumedenie de documente cerute de guvern pentru utilizarea din compasiune.

Unii au renunțat pur și simplu.

"Tpoxx a fost greu de obținut", a declarat Dr. Jeffrey Klausner, profesor clinic de sănătate publică la Școala de Medicină Keck a Universității din California de Sud.

"Mă străduiam să găsesc locuri care să-l prescrie, deoarece propria mea instituție a devenit pur și simplu un coșmar birocratic. Așa că, practic, trimiteam oamenii la tratament în afara propriei mele instituții pentru a putea obține tratamentul împotriva variolei maimuțelor", a spus el.

În cele din urmă, în august,guvernul federal a declarat o urgență de sănătate publică. Acest lucru a permis agențiilor federale să acceseze oalele de bani puse deoparte pentru situații de urgență. De asemenea, aceasta permite guvernului să transfere fonduri de la un scop la altul pentru a ajuta la acoperirea costurilor de răspuns - și a ajutat la creșterea gradului de conștientizare în rândul medicilor cu privire la faptul că mpoxul este ceva de urmărit.

De asemenea, guvernul a înființat un grup operativ condus de Robert Fenton, un expert în logistică de la Agenția Federală pentru Managementul Situațiilor de Urgență, și de Dr. Demetre Daskalakis, director al Diviziei de Cercetare HIV și SIDA din cadrul CDC.

Daskalakis este homosexual declarat și pozitivist în ceea ce privește sexul, până la contul său de Instagram, care amestecă fotografii în costum și cravată de la ședințele de informare de la Casa Albă cu fotografii care dezvăluie numeroasele sale tatuaje.

"Dr. Daskalakis ... chiar merge pe apă în cea mai mare parte a comunității gay, iar apoi [Fenton este] un expert în logistică, și cred că această combinație de conducere a fost răspunsul corect", a declarat Klausner.

Mpox ca infecție cu transmitere sexuală

Încă de la început, după ce CDC a identificat bărbații care fac sex cu bărbați ca fiind cei mai expuși riscului de infectare, oficialii au avertizat în legătură cu contactul fizic strâns, cel care se întâmplă adesea în timpul activității sexuale. De asemenea, aceștia au menționat că oamenii ar putea fi infectați prin contactul cu suprafețe contaminate, cum ar fi cearșafurile sau prosoapele.

Dar s-au oprit din a o numi o infecție cu transmitere sexuală, o mișcare pe care unii au considerat-o calculată.

"În acest focar, în acest moment și în acest context pentru Europa, Statele Unite și Australia, a fost cu siguranță transmisă pe cale sexuală", a declarat Klausner, care subliniază că mulți bărbați au avut erupții pe organele genitale și că virusul infecțios a fost cultivat în spermă.

Klausner crede că descrierile vagi despre modul în care s-a răspândit virusul au fost intenționate, cu scopul de a obține resursele necesare pentru răspuns.

"Oamenii au simțit că, dacă îl numeau de la bun început o boală cu transmitere sexuală, se va crea un stigmat, iar din cauza stigmatului tipului de sex care se producea - sex oral, sex anal, sex anal între parteneri de sex masculin de același sex - este posibil să nu fi existat același tip de răspuns federal", a declarat Klausner. "Așa că a fost de fapt un calcul politic pentru a aduna resursele necesare pentru a avea un răspuns substanțial să fie vag cu privire la modul în care s-a răspândit".

Această ambiguitate a creat spațiu pentru dezinformare și confuzie, a declarat Tony Hoang, director executiv al Equality California, un grup non-profit de apărare a drepturilor civile LGBTQ.

"Cred că a existat un dans de echilibru între a nu dori să se creeze stigmatul, în ceea ce privește cine are de fapt cele mai mari rate de transmitere, fără a fi direct", a spus Hoang.

Grupul lui Hoang și-a lansat propria campanie de informare publică, combinând informații de la CDC despre HIV și mpox. Mesajele au subliniat că sexul este comportamentul riscant și au avut grijă să explice că periajele sau atingerile ușoare nu sunt susceptibile de a transmite infecția, a spus el.

Klausner crede că CDC ar fi putut face mai bine în privința mesajelor.

"Oferind informații vagi, nespecifice și făcând comentarii de genul "toată lumea este potențial expusă riscului" sau "există posibilitatea de răspândire prin împărțirea patului, a hainelor sau prin dansul apropiat"... acest lucru diluează mesajul, iar persoanele care se angajează în comportamente de risc care îi expun la risc devin confuze și își spun "ei bine, poate că aceasta nu este cu adevărat o cale de răspândire"", a spus el.

Cazurile au scăzut, dar de ce?

În iulie și august, când SUA raportau sute de cazuri noi de mpox în fiecare zi, oficialii din domeniul sănătății erau îngrijorați că virusul ar putea fi aici pentru a rămâne.

"Existau temeri că va exista o transmitere continuă și că transmiterea continuă va deveni endemică în Statele Unite, la fel ca alte boli cu transmitere sexuală: gonoree, chlamydia, sifilis. Nu am văzut că acest lucru s-a întâmplat", a declarat Dr. Jonathan Mermin, director al Centrului național pentru prevenirea HIV, hepatitelor virale, bolilor cu transmitere sexuală și tuberculozei din cadrul CDC.

"Acum vedem trei sau patru cazuri pe zi în Statele Unite și continuă să scadă. Și considerăm că posibilitatea de a ajunge la zero este reală", a spus el.

În momentul de vârf al epidemiei,oficialii s-au grăbit să vaccineze populația cu cel mai mare risc - bărbații care fac sex cu bărbați - în speranța de a limita atât gravitatea infecțiilor, cât și transmiterea. Dar nimeni nu era sigur dacă această strategie va funcționa.

Vaccinul Jynneos a fost aprobat de Administrația americană pentru alimente și medicamente în 2019 pentru a preveni variola maimuțelor și variola la persoanele cu risc ridicat de a contracta aceste infecții.

La acel moment, planul era de a-l depozita în Rezerva Națională Strategică ca o contramăsură în cazul în care variola ar fi fost transformată în armă. Aprobarea pentru mpox, un virus strâns înrudit cu variola, a fost adăugată pentru că în 2003, în SUA a avut loc un focar limitat al acestor infecții, legat de importul de rozătoare exotice ca animale de companie.

Jynneos trecuse cu succes testele de siguranță la om. În studiile de laborator, acesta a protejat primatele și șoarecii de infecțiile cu variolă. Dar cercetătorii află cât de eficiente sunt vaccinurile doar în timpul izbucnirii unor boli infecțioase, iar Jynneos nu a fost niciodată supus la teste în timpul unui focar.

"Am rămas, când a început, cu această mare necunoscută: Funcționează acest vaccin? Și este sigur în număr mare?" a spus Mermin.

Dincolo de aceste incertitudini, nu a fost suficient pentru toți, iar experții în boli infecțioase s-au temut că o penurie de vaccin ar putea zădărnici orice efort de a opri epidemia.

Așa că oficialii din domeniul sănătății publice au anunțat o schimbare de strategie: În loc să injecteze o doză completă sub piele, sau subcutanat, ei vor injecta doar o cincime din această doză între straturile superioare ale pielii, sau intradermic.

Un studiu timpuriu din cadrul testelor vaccinului sugerase că doza intradermică ar putea fi eficientă, dar reprezenta un risc. Din nou, nimeni nu era sigur că această strategie de economisire a dozelor va funcționa.

În cele din urmă, toate aceste riscuri par să fi dat roade.

Primele studii privind eficacitatea vaccinului arată că vaccinul Jynneos a protejat bărbații de infecțiile mpox. Potrivit datelor CDC, persoanele care nu au fost vaccinate au fost de aproape 10 ori mai susceptibile de a fi diagnosticate cu această infecție decât cele care au primit cele două doze recomandate.

Bărbații care au primit două doze au avut cu aproximativ 69% mai puține șanse, iar bărbații care au primit o singură doză au avut cu aproximativ 37% mai puține șanse de a avea o infecție mpox care a necesitat îngrijiri medicale, comparativ cu cei care nu au fost vaccinați, potrivit CDC.

Mermin spune că studiile au arătat de atunci că vaccinul a funcționat bine indiferent dacă a fost administrat în piele sau sub piele - un alt câștig.

Cu toate acestea, vaccinul este aproape sigur că nu este întregul motiv pentru care cazurile au scăzut, pur și simplu pentru că nu au fost suficiente persoane care l-au primit. CDC estimează că 2 milioane de persoane din Statele Unite sunt eligibile pentru vaccinarea împotriva mpox. Mermin spune că aproximativ 700.000 au primit o primă doză - aproximativ 36% din populația eligibilă.

Așadar, este puțin probabil ca vaccinarea să fi fost singurul motiv pentru scăderea abruptă a cazurilor. Modelarea CDC sugerează că și schimbarea comportamentului ar fi putut juca un rol substanțial.

Într-un sondaj online realizat în luna august în rândul bărbaților care fac sex cu bărbați, jumătate dintre participanți au indicat că și-au redus numărul de parteneri și de întâlniri sexuale unice, comportamente care ar putea reduce creșterea numărului de noi infecții cu 20% până la 30%.

În acest caz, unii experți se tem că SUA ar putea asista la o nouă reapariție a variolei maimuțelor odată cu încălzirea vremii.

"Sezonul petrecerilor a fost în timpul verii, în timpul apogeului epidemiei, iar noi suntem în plină iarnă. Așadar, există posibilitatea ca schimbarea comportamentului să nu poată fi susținută", a declarat Gregg Gonsalves, epidemiolog la Școala de Sănătate Publică din Yale.

Deși suntem în mod clar într-o poziție mult mai bună decât vara trecută, spune el, oficialii din domeniul sănătății publice nu ar trebui să facă din acest moment o "misiune îndeplinită".

"Acum, puneți piciorul pe accelerație. Haideți să prindem restul acestor cazuri", a spus Gonsalves.

Munca nu s-a terminat

Mermin spune că este exact ceea ce intenționează să facă CDC. Nu a terminat cu răspunsul, dar intenționează să treacă la "un joc de teren".

"Deci, o mare parte din munca noastră în următoarele câteva luni va consta în crearea de structuri astfel încât să fie ușor să te vaccinezi", a spus el.

Aproape 40% din cazurile de mpox din Statele Unite au fost diagnosticate la persoane care aveau și HIV, a precizat Mermin. Așadar, CDC se va asigura că vaccinurile Jynneos sunt disponibile ca parte de rutină a îngrijirii în clinicile HIV și în clinicile de boli cu transmitere sexuală care oferă profilaxie preexpunere, sau PrEP, pentru HIV.

Mermin a spus că oficialii vor continua, de asemenea, să meargă la festivaluri și evenimente LGBTQ pentru a oferi vaccinări la fața locului.

În plus, aceștia vor studia persoanele care au fost vaccinate și infectate pentru a vedea dacă rămân imune - un alt aspect care este încă o mare necunoscută.

Experții spun că aceasta este doar una dintre multele întrebări care trebuie analizate mai atent. O alta este cât timp s-a răspândit virusul în afara Africii înainte ca lumea să observe acest lucru.

"Începem să vedem unele date care sugerează că infecția asimptomatică și transmiterea este posibilă, iar acest lucru cu siguranță va schimba modul în care ne gândim la acest virus și la risc", a declarat Anne Rimoin, epidemiolog la Fielding School of Public Health din cadrul UCLA.

Atunci când cercetătorii de la o clinică de sănătate sexuală din Belgia au reverificat peste 200 de tampoane nazale și orale pe care le luaseră în mai 2022 pentru a testa pentru depistarea bolilor cu transmitere sexuală chlamydia și gonoreea, au descoperit cazuri pozitive de mpox care nu fuseseră diagnosticate. Trei dintre persoane nu au raportat niciun simptom, în timp ce o alta a raportat o erupție cutanată dureroasă, care a fost diagnosticată greșit ca fiind herpes. Studiul lor a fost publicat în revista Nature Medicine.

"Este posibil ca infecțiile ușoare și asimptomatice să fi întârziat, într-adevăr, detectarea epidemiei", a declarat autorul studiului, Christophe Van Dijck, de la Laboratorul de Microbiologie Medicală de la Universitatea din Antwerp, Belgia, într-un e-mail pentru CNN.

În timp ce cercetătorii abordează aceste căutări, grupurile de susținere spun că nu sunt gata să se relaxeze.

Hoang spune că Equality California face presiuni asupra CDC pentru a aborda disparitățile rasiale continue în ceea ce privește vaccinarea și tratamentul mpox, în special în zonele rurale.

El nu este îngrijorat că homosexualii vor lăsa garda jos acum că urgența a expirat...

"Am învățat că trebuie să ne luăm sănătatea în propriile mâini și cred că vom rămâne vigilenți ca și comunitate pentru acest focar și pentru focarele viitoare", a spus Hoang.

Sursa: edition.cnn.com