Moș Crăciun are nevoie de tine pentru a-ți adormi copiii în Ajunul Crăciunului. Iată cum

Cu excepția mea, la vârsta de 7 ani. M-am trezit atât de entuziasmat când ceasul a bătut miezul nopții, încât mama a sfârșit prin a-mi oferi primul meu cadou de Crăciun - ultimul album Shaun Cassidy. Încă mai simt emoția înainte de a adormi din nou.

Acum, că am un copil, simt mai multă simpatie pentru colegii mei părinți care asamblează și împachetează cadouri până la primele ore ale zilei de Crăciun. Nu avem nevoie ca copiii noștri să stea treji până târziu sau să se trezească în mijlocul împachetării. Cel puțin, ne încetinesc pentru o oră sau mai mult. În cel mai rău caz, îl văd pe Moș Crăciun la lucru.

Așadar, ce puteți face? L-am întrebat pe expertul în somn Dr. Raj Dasgupta, profesor asociat de medicină clinică la Școala de Medicină Keck a Universității din California de Sud, care, promit, nu este Grinchy. Tatăl a trei copii, cu vârste de 4, 8 și 10 ani, ar putea aplica recomandările sale acasă în acest an.

Răspunsurile sale sunt ușor editate pentru claritate și pentru că îi admir gusturile în materie de muzică de Crăciun, autocontrolul în jurul platourilor de prăjituri și sfaturile pentru familie și prieteni. (Italicile de mai jos sunt răspunsurile mele).

Aveți un plan pentru Ajunul Crăciunului. Ieșiți afară (dacă este posibil) dimineața pentru a face mișcare și pentru a vă obosi copiii. Lumina soarelui dimineața ajută, de asemenea, la resetarea ritmului nostru circadian, ceea ce, la rândul său, face mai ușor să adormiți seara. Încetiniți lucrurile la sfârșitul după-amiezii. Stabiliți orele de culcare și de trezire pe care toată lumea este de acord să le respecte. Dacă plecați în vacanță sau schimbați aranjamentele de dormit pentru a găzdui vizitatori, este important ca toată lumea să fie de acord cu cine doarme unde și în ce pat înainte de culcare.

Evitați prea multe bombe de zahăr de sărbători. Renunțați la dulciuri în Ajunul Crăciunului, dacă nu vreți ca băiatul dvs. de 6 ani să facă sprinturi prin bucătărie cântând într-o octavă mai înaltă decât "All I Want for Christmas Is You" a lui Mariah Carey. (OMG.) Interesant, dovezile evaluate de colegi afirmă că zahărul nu înseamnă neapărat că copiii tăi vor fi hiperactivi, dar nu poți exclude faptul că zahărul poate avea un ușor efect asupra comportamentului.

Copiii care sunt privați de somn tânjesc la mai multe alimente zaharoase, iar în studii s-a demonstrat că o calitate slabă a somnului este semnificativ legată de un consum mai mare de zahăr adăugat. Cu toate acestea, este întotdeauna cel mai bine să reduceți consumul de zahăr pe parcursul zilei și mai ales mai aproape de ora de culcare. Este deosebit de important să nu mâncăm în decurs de două ore înainte de somn, deoarece acest lucru ne poate ține treji. (Dar platourile de prăjituri! ) Dacă aveți prieteni și rude în vizită, asigurați-vă că aceștia știu să nu ofere prea multe bunătăți zaharoase aproape de ora de culcare. (Arătați-le această poveste bunicilor).

Oferiți cadoul din Ajunul Crăciunului. Lasă-ți copiii să primească câte un cadou în Ajunul Crăciunului și încearcă să incluzi o scrisoare de la Moș Crăciun care să-i încurajeze să se culce pentru ca el să le poată livra restul cadourilor. (OK. Dr. Raj - asta e genial!)

Avertizați-i despre Moș Crăciun doar în ultimă instanță. Dacă toate celelalte eșuează și nu vor să adoarmă, amintiți-le că Moș Crăciun nu va veni cât timp sunt treji. (Ei bine, OK, asta e un fel de Grinchy.) Asta ar trebui să-i facă să adoarmă dacă nimic altceva nu reușește.

Odată ce au adormit, este timpul să lucrați cu Moș Crăciun pentru a împacheta acele cadouri, pentru ca apoi să poată pleca.

A sărit în sanie, iar echipa lui a dat un fluierat,

Și au zburat cu toții ca un puf de ciolan.

Dar l-am auzit exclamând, înainte să dispară din peisaj...

"Crăciun fericit tuturor și noapte bună!"

