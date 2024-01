Mohamed Salah are o zi de neuitat pentru a trimite Liverpool în fruntea Premier League înainte de a pleca la Cupa Africii pe Națiuni

Salah, în vârstă de 31 de ani, a avut un penalty apărat în prima repriză înainte de a marca două goluri - al 150-lea și al 151-lea în Premier League pentru club - și a oferit o pasă de gol pentru Cody Gakpo cu o centrare rafinată cu exteriorul piciorului stâng.

Salah a jucat, de asemenea, un rol cheie în cel de-al doilea gol al lui Liverpool, trecându-i lui Diogo Jota, care apoi l-a surprins pe Curtis Jones pentru o finalizare simplă.

Nu numai că Salah a devenit doar al cincilea jucător din istoria lui Liverpool care înscrie 150 de goluri în campionat, dar contribuția sa la victorie a trimis clubul cu trei puncte în fruntea clasamentului Premier League.

Cu toate acestea, Salah nu va fi acum disponibil pentru echipa sa de club, deoarece acum călătorește pentru a se alătura echipei naționale a Egiptului pentru Cupa Africii pe Națiuni - cel mai important turneu internațional de pe continent și pe care Faraonii l-au câștigat de șapte ori, un record.

Competiția se desfășoară în Coasta de Fildeș, dar Salah crede că Liverpool are calitatea necesară pentru a continua să câștige meciuri în absența sa.

"Toată lumea mă întreabă același lucru!" a declarat Salah după victoria de la Newcastle. "Vreau să câștig (Cupa Africii pe Națiuni), mi-ar plăcea să o câștig.

"Dar, fără mine, sunt sigur că jucătorii [de la Liverpool] vor reuși să câștige meciuri. Avem jucători fantastici, de foarte bună calitate, ei trebuie doar să țină presiunea departe și să joace fotbalul lor. Avem jucători care pot juca în poziția mea, pot face ceea ce fac eu.

"Înseamnă foarte mult să joci pentru echipa națională, este un sentiment minunat. De fiecare dată când pășesc pe teren cu tricoul echipei naționale, este ceva ce nu pot lua de bun. Sunt fericit că joc în acest turneu și mi-ar plăcea să îl câștig."

Rolul de vedetă al lui Salah a încununat un start perfect în 2024 pentru Liverpool, care a profitat de forma slabă recentă a lui Arsenal pentru a se distanța în fruntea clasamentului Premier League după 20 de meciuri din acest sezon.

Totuși, nu a fost o victorie simplă pentru echipa din Merseyside, penalty-ul ratat de Salah în prima repriză fiind un eșec timpuriu pe Anfield.

Însă acesta și-a reparat această eroare, marcând din apropiere în minutul 49 pentru a aduce echipa gazdă în avantaj. Golul, al 150-lea pentru Liverpool în Premier League, a însemnat că a devenit doar al cincilea jucător care atinge această bornă pentru un singur club în competiție.

După meci, Salah a declarat că o schimbare de încălțăminte în timpul pauzei i-a schimbat soarta.

"Celelalte [ghete] cu care am ratat stiloul, m-am antrenat doar ieri", a declarat Salah pentru Sky Sports după victorie. "Nu este o superstiție, pentru că joc cu multe ghete. Dar când simt că se va juca cu capul meu, OK, afară, schimb ghetele!

"Dar nu-mi place să intru în a doua repriză a acestui meci gândindu-mă: "Nu am marcat cu asta". Așa că mi-am făcut mintea să fie calmă și concentrată pe joc".

Deși finalizarea incisivă a lui Alexander Isak a dus la 1-1, Liverpool a trecut în viteză la un avantaj de două goluri prin finalizări de aproape de Jones și Gakpo, înainte ca lovitura de cap a lui Sven Botman în minutul 81 să facă 3-2 pentru a asigura un final nervos.

Cu toate acestea, aceste temeri au fost atenuate rapid când, în minutul 86, Salah a reparat ratarea penalty-ului anterior, transformând cu succes din penalty pentru a obține cele trei puncte.

După meci, Salah a declarat că plecarea sa iminentă la echipa națională a Egiptului i-a oferit o motivație suplimentară în a doua repriză pentru a-și corecta greșelile din prima repriză.

"Jucătorii au vorbit în vestiar [și au spus] că trebuie să rămânem calmi.

"Am ratat stiloul. La pauză am întrebat: "Vrei să pleci la echipa națională cu această performanță?". Nu prea! Așa că a trebuit să mă concentrez cu adevărat, să fac un pas înainte și să fac diferența și am reușit să fac acest lucru".

El a continuat: "Este un rezultat mare pentru noi. Meciul a fost foarte intens și am reușit să luăm trei puncte, iar acum suntem în fruntea clasamentului. Trebuie să rămânem calmi și să câștigăm fiecare meci".

Cupa Africii pe Națiuni începe sâmbătă, 13 ianuarie, cu meciul dintre gazda Coasta de Fildeș și Guineea-Bissau. Finala se va juca duminică, 11 februarie.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com