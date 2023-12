Mercedes a fost amendată cu aproape 25.000 de dolari pentru că Lewis Hamilton a fost lovit la nas în Marele Premiu al statului Singapore

Piloților li s-a interzis de mult timp să poarte bijuterii din motive de siguranță și, deși regula nu este nouă, FIA - organismul de conducere al sportului - a luat măsuri drastice în acest sezon, ceea ce l-a frustrat inițial pe Hamilton.

Britanicul, care are mai multe piercing-uri, a fost chemat de comisari înainte de calificările de sâmbătă, după ce a purtat bijuteria respectivă.

Hamilton a explicat că a dezvoltat o infecție după ce și-a scos piercingul la începutul sezonului și că avea o scrisoare de la medicul său care îl sfătuia să îl păstreze.

Mercedes, însă, a primit o amendă pentru că a prezentat documente incorecte care declarau că Hamilton respecta interdicția privind bijuteria.

"Nu am încercat să fac o declarație", a declarat un Hamilton exasperat reporterilor înainte de cursa de duminică.

"Am avut bijuteriile mele și cercelul de la nas de ani de zile și, evident, am avut toată acea agitație la începutul anului.

"La acea vreme, era, parcă, lipit, așa că nu s-a desprins. Mi-au dat, la vremea respectivă, pentru multe curse, o scutire pentru a putea găsi o soluție.

"Apoi m-am dus să mi-l scot și am încercat să găsesc o soluție, punându-l și scoțându-l. Am încercat să găsesc o soluție. S-a infectat din cauza asta și am continuat cu această infecție. Am făcut o bășică de sânge și aveam o rană destul de mare pe nas.

"Este o nebunie că trebuie să vorbim despre ceva atât de mic. Eu scot tot restul. În acest moment, sincer să fiu, nu-mi pasă".

Hamilton a pus la îndoială, de asemenea, credibilitatea regulii, dezbătând modul în care ceva atât de mic ar putea fi o problemă de siguranță.

El spune că oficialii au explicat anterior că știftul din nas era periculos din cauza modului în care metalul ar conduce căldura în cazul în care ar izbucni un incendiu în mașină.

"Fermoarul nostru este metalic, catarama din jur, casca noastră este metalică, avem firele care au metal în ele", a adăugat Hamilton sâmbătă. "Nu știu, este un pic cam prostesc".

Pe circuit, Hamilton a avut o cursă dificilă duminică, după ce a coborât de pe locul trei pe grilă pe locul nouă, după ce a făcut erori costisitoare. El se află acum pe locul șase în clasamentul piloților, cu 170 de puncte, la mare distanță de liderul campionatului, Max Verstappen, care are 341 de puncte.

Britanicul se va îndrepta acum spre Japonia pentru următoarea cursă, pe 9 octombrie, în speranța că va vedea îmbunătățiri atât la mașina sa, cât și la performanțele sale.

