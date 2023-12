Megha Ganne: o liceană de 17 ani are o zi de neuitat la US Women's Open

Când s-a întâmplat acest lucru, Megha Ganne era doar un copil.

Mergi repede înainte până în 2021 și Ganne - o elevă de liceu în vârstă de 17 ani - a reușit aceeași performanță pe Lake Course de la The Olympic Club, terminând cu patru sub 67 după prima zi a ediției din 2021 a turneului major.

Cunoscut pentru fairway-urile sale întortocheate, mărginite de pădure, pentru greenurile mici și pentru duritatea densă, terenul este unul greu de parcurs.

Dar Ganne a reușit să echilibreze condițiile neiertătoare de răcoare, umezeală și ceață și cele 6.361 de metri cu un putting impresionant, iar birdie-urile consecutive pe cele nouă lovituri din spate i-au permis să intre în posesia exclusivă a liderului.

Cu toate acestea, la gaura 18, lovitura ei de apropiere a aterizat într-un buncăr de la marginea terenului, iar Ganne a terminat cu un bogey și a încheiat ziua împărțind conducerea cu Mel Reid din Anglia.

Acesta este primul an în care San Francisco Lake Course a găzduit un turneu major feminin, dar are o istorie competițională de top la masculin, găzduind în special cinci turnee US Open.

Jucând pentru mize mari

Ganne, care este din New Jersey, se află pe locul al treilea în clasamentul Rolex AJGA și pe locul 71 în clasamentul mondial al jucătorilor amatori de golf (WAGR) și are obiceiul de a se ține tare atunci când joacă pe mize mari.

Ea este de patru ori finalistă la Campionatul Național Drive, Chip and Putt și a participat la Augusta National Women's Amateur în luna aprilie a acestui an. În 2019, a ajuns în semifinalele US Women's Amateur la Old Waverly Golf Club din Mississippi.

În 2020, după ce a avansat la meciuri la US Women's Amateur, a încheiat anul cu clasări în top cinci la AJGA Girls' Championship, la Rolex Tournament of Champions și la Dixie Amateur.

Într-o conferință de presă de după rundă, Ganne a recunoscut că prima impresie despre terenul întins a aruncat-o un pic.

"A fost oarecum înspăimântător să îl văd pentru prima dată, dar am făcut câteva runde și am căpătat puțină încredere", a adăugat Ganne, care intenționează să urmeze cursurile Universității Stanford în 2022.

După runda ei, LPGA a scris pe Twitter: "Ce evoluție a amatoarei Megha Ganne".

După ce a jucat pentru prima dată turneul US Open de la Charleston în 2019, în vârstă de 15 ani, Ganne a reușit să treacă peste emoții la a doua participare.

"Cred că prima dată este stresantă pentru oricine și pentru oricine se întâlnește cu idolii tăi și se află pe scenă pentru prima dată", a explicat ea.

"Dar a doua oară, chiar și la probele de antrenament, nu am fost la fel de emoționată. Am simțit că pot să vin aici și să îmi joc jocul, în loc să mă îmbib de toate astea."

Comună la vârf

Într-o zi în care majoritatea jucătoarelor s-au luptat să depășească parul, englezoaica Reid a asigurat cinci birdies și a avut doar un singur bogey.

"Sincer, nu credeam că scorul ăsta era acolo", a spus Reid. "Am avut un plan de joc destul de bun. Este probabil cel mai bun scor pe care l-am avut la un turneu".

Numărul 33 mondial, care a câștigat primul ei titlu în circuitul LPGA în octombrie anul trecut, l-a creditat, de asemenea, pe Brooks Koepka, de patru ori câștigător al unui turneu major masculin, pentru sfaturile sale.

"Mi-a dat câteva lucruri după care se ghidează la un turneu major, așa că, evident, îi apreciez ajutorul", a spus ea. "Ceea ce mi-a spus el a fost, cred, neprețuit, sincer, și m-a făcut să am o abordare puțin diferită. De aceea simt că m-am pregătit cel mai bine."

Catherine Lacoste rămâne singura amatoare care a câștigat US Women's Open, cucerind trofeul Harton S. Semple Trophy în 1967.

Ganne va continua să caute victoria vineri, într-o grupă alături de Tiffany Chan din Hong Kong și Matilda Castren din Finlanda.

