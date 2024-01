Meciuri pe un stadion de 4.700 de locuri - UEFA și FA vând fotbalul feminin?

Pe Camp Nou, Barcelona Femení a stabilit consecutiv recorduri mondiale pentru cea mai mare asistență la un meci de fotbal feminin, cu 91.648 de fani care au urmărit meciul catalanelor cu VfL Wolfsberg la începutul acestui an; echipa feminină a Angliei a doborât recordul pentru cea mai mare asistență la un meci de acasă al Lionesses în 2019, cu 77.768 de spectatori - și chiar și Newcastle United a doborât recordul de asistență la primul său meci pe St. James' Park, cu 22.134 de spectatori care au urmărit meciul său din cel de-al patrulea eșalon al fotbalului feminin englez.

Cererea, în special în Europa, nu a fost niciodată mai mare, motiv pentru care au fost ridicate sprâncenele în legătură cu stadioanele selectate pentru a găzdui Campionatul European feminin care se desfășoară în prezent în Anglia.

Criticii susțin că Federația Engleză de Fotbal (FA) și UEFA, organismul de conducere al fotbalului european, nu au profitat de acest moment.

Deși printre cele 10 locații gazdă se numără mastodonți precum stadionul Wembley și Old Trafford - care vor găzdui câte un meci fiecare - meciurile se vor juca și pe stadionul Leigh Sports Village, cu o capacitate de 8.000 de locuri, și pe stadionul New York din Rotherham, cu o capacitate de 12.000 de locuri.

Cel mai mic stadion gazdă este Manchester City Academy Stadium, parte a complexului de antrenament ultramodern al clubului din prima ligă engleză, care are o capacitate de doar 4.700 de locuri. La fel ca și stadionul Leigh Sports Village, care se află în Greater Manchester, capacitatea este limitată din cauza reglementărilor care împiedică accesul în picioare.

'Un pic dezamăgit'

Primul dintre cele trei meciuri care vor avea loc pe stadionul Manchester City Academy Stadium, care găzduiește echipa feminină a lui Manchester City, este meciul Belgiei împotriva Islandei, pe 10 iulie, din Grupa D.

În aprilie, Sara Björk Gunnarsdóttir, mijlocașul lui Juventus și al Islandei, a declarat pentru podcastul 'Their Pitch' că a fost "un pic dezamăgită" de alegerea stadionului.

"Este șocant. Jucând în Anglia, sunt atât de multe stadioane și avem un teren de antrenament de la City care ia cât, 4.000 de spectatori?" a spus Gunnarsdóttir.

"Este jenant. Nu este respectul (pe care îl merităm). Priviți fotbalul feminin de astăzi, ele umplu stadioanele. Vedeți Barcelona și Madrid, 95.000 de persoane se uită la meci (pe Camp Nou). Ei nu sunt pregătiți ca noi să vindem mai mult de 4.000 de bilete.

"Este o lipsă de respect față de fotbalul feminin, pentru că este mult mai mare decât crede lumea. Crezi că fotbalul feminin face doi pași înainte, dar când apare așa ceva, este doar un pas înapoi".

Rachel O'Sullivan, expertă în fotbalul feminin și cofondatoare a media Girlsontheball, a declarat că alegerea a două stadioane cu o capacitate de sub 10.000 de locuri pentru un turneu major a fost "puțin cam lipsită de ambiție".

"A existat un mic obicei în fotbalul feminin de a nu se aștepta să fie atât de mare și de a nu se aștepta să crească așa cum o face", a declarat pentru CNN Sport O'Sullivan, care s-a declarat "dezamăgită și surprinsă" când a văzut alegerea stadioanelor.

"Dacă vă uitați la dovezi, a crescut exponențial - iar Cupa Mondială 2019 ne-a arătat cu adevărat acest lucru. Mulți au fost surprinși de numărul celor care au vrut să se apuce de fotbal și să se implice în fotbal - și nu ar trebui să fim. Ar trebui să ne așteptăm la asta".

Creștere

De când Anglia și-a depus candidatura pentru a găzdui Euro 2022 în urmă cu patru ani, peisajul din fotbalul feminin s-a schimbat radical.

A avut loc o Cupă Mondială care a bătut recorduri în ceea ce privește numărul de participanți și cifrele de vizionare - sugerând că se apropia o nouă zare pentru fotbalul feminin internațional -, precum și pași uriași făcuți în jocul de club, în special în Europa.

Cupa Mondială din 2019 a fost urmărită de aproximativ 1,12 miliarde de telespectatori pe toate platformele - o audiență record pentru competiție. Finala dintre SUA și Olanda a fost cel mai vizionat meci de la Cupa Mondială feminină din toate timpurile, cu o audiență medie în direct de 82,18 milioane de spectatori, în creștere cu 56% față de audiența finalei din 2015.

Cu toate acestea, atunci când a avut loc procesul inițial de selecție a stadioanelor pentru Euro 2022 în 2019, FA s-a luptat să găsească locații viabile, deoarece cluburile și consiliile au fost reticente în a se propune, după cum a explicat luna trecută Mark Bullingham, directorul executiv al FA.

"Adevărul absolut este că am făcut un proces de licitație pe toate terenurile și orașele importante din țară și au fost foarte puțini cei care s-au prezentat în dorința de a găzdui Euro feminin", a declarat Bullingham într-un interviu Zoom cu reporterii.

"De fapt, a trebuit să convingem câteva cluburi și orașe să se prezinte, așa că suntem de fapt foarte mulțumiți de unde am ajuns.

"Credem că avem câteva locații strălucitoare, dar dacă credeți că oamenii ne băteau la ușă pentru a găzdui meciuri, nu a fost cazul".

Din 2019, fotbalul feminin a crescut în venituri, în numărul de fani și în audiență, catapultând acest sport într-o altă stratosferă.

Pe lângă Wembley (89.000), Old Trafford (74.000), Leigh Sports Village și Manchester City Academy Stadium, celelalte locații gazdă sunt Sheffield United's Bramall Lane (30.000), Southampton's St Mary's Stadium (32,000), Amex Stadium al lui Brighton and Hove Albion (30.000), Milton Keynes Dons' Stadium MK (30.000), Brentford's Brentford Community Stadium (17.000) și Rotherham United's New York Stadium.

Scriitorul de fotbal feminin Richard Laverty a declarat că, dacă procesul de selecție ar avea loc acum, poate pentru o viitoare Cupă Mondială, ar putea fi o cu totul altă poveste.

"Cred că dacă ar face-o acum, poate, ar alege diferit. Cred că fotbalul feminin a crescut atât de mult acum și cred că probabil au subestimat cererea, poate din partea suporterilor care călătoresc, a suporterilor neutri, a suporterilor englezi", a declarat Laverty pentru CNN Sport.

Având în vedere creșterea rapidă a sportului, O'Sullivan a sugerat că a fi ambițios este singura cale de urmat.

"Trebuie să ne așteptăm să crească, mai degrabă decât să fim surprinși de fiecare dată, pentru că, dacă te uiți la statistici și la cifrele de vizionare de-a lungul anilor și la fiecare turneu, este doar mai mare și mai bun de fiecare dată. Și asta este ceea ce ar trebui să urmărim."

"O adevărată rușine

Locațiile stadioanelor turneului au fost, de asemenea, criticate.

În timp ce există un grup de stadioane în nord-vestul și sudul - inclusiv Londra - Angliei, nu există niciunul în Midlands sau nord-est, focare tradiționale ale acestui sport.

Deși reticența consiliilor și a cluburilor de a se propune a restricționat alegerile FA, O'Sullivan a declarat că este o "adevărată rușine" că nu s-a propus niciunul în aceste regiuni, în special în nord-est, o zonă cu o istorie atât de bogată în fotbal.

Dar stadioanele gazdă includ în continuare patru terenuri din Premier League, Wembley, locul de referință al țării, un teren recent de primă ligă și două locații care găzduiesc meciuri din Superliga feminină, un criteriu pe care FA a dorit să îl includă.

Și se așteaptă ca finala de pe Wembley, cu casa închisă, să devină cea mai numeroasă finală de Euro din istorie, masculină sau feminină, depășind recordul actual de 79.115 persoane stabilit la Campionatul European masculin din 1964.

Sue Campbell, directoarea FA pentru fotbalul feminin, a declarat în iunie pentru The Independent că procesul de selecție a stadioanelor a fost unul echilibrat și este un lucru din care speră să învețe.

"Așadar, am obținut echilibrul corect? Ne vom uita din nou la el, dar aveți un stadion mare la deschidere, aveți un stadion mare la închidere, la Old Trafford și Wembley", a spus Campbell.

"Credem că am obținut echilibrul aproximativ corect. Ne vom uita bine la el la final și vom face o verificare, iar în momentul de față acolo ne aflăm".

În ciuda faptului că turneul va avea două stadioane sub 10.000 de locuri, UEFA a declarat pentru CNN că speră că va fi "cel mai mare eveniment sportiv european feminin din istorie".

Potrivit unui purtător de cuvânt al UEFA, peste 700.000 de bilete sunt disponibile pentru cele 31 de meciuri. Cu câteva zile înainte de începerea turneului, fuseseră vândute peste 500.000 de bilete, un record pentru Euro feminin.

În ceea ce privește meciurile care vor avea loc la Manchester City Academy, UEFA și FA au declarat că stadionul va "genera o atmosferă deosebită, demnă de un Euro feminin".

"Suntem încrezători că multe meciuri vor fi sold out și așteptăm cu nerăbdare să mai mult decât dublăm numărul total de participanți la UEFA Women's Euro 2017 în Olanda și să oferim cel mai bun Euro feminin din istorie", a declarat UEFA pentru CNN într-un e-mail.

La capacitate, locațiile mai mici oferă cel puțin un spectacol TV mai bun decât arenele mari goale.

Atât O'Sullivan, cât și Laverty au făcut referire la meciurile jucate la Nisa la Cupa Mondială din 2019, la care au fost puține spectatori.

Laverty a considerat că a existat "cu siguranță o anumită miopie" atunci când a fost vorba de selecția stadioanelor, dar a spus că, cu un produs bun pe teren și stadioane de capacitate, oamenii vor uita argumentele.

"Cred că odată ce începe fotbalul și stadioanele par pline, oamenii probabil că uită repede de asta, pentru că te concentrezi pe produsul de pe teren și cred că acesta va fi cel mai bun Euro feminin din toate timpurile".

