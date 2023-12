Matthew Stafford obține prima victorie din carieră în playoff-ul NFL, iar LA Rams spulberă Arizona Cardinals

Stafford, care se află la primul său sezon la Rams după ce și-a petrecut primele 12 la Detroit Lions, a aruncat pentru 202 yarzi și două eseuri și a alergat pentru un altul în ultimul meci din weekendul Super Wild Card din NFL.

Receptorul vedetă Odell Beckham Jr. care a semnat la jumătatea sezonului după ce a plecat de la Cleveland Browns, a prins primul său touchdown din carieră în playoff, în timp ce a aruncat și o pasă de 40 de metri pe un joc trucat pentru a pregăti al patrulea eseu al lui Rams.

Recepționerul Rams Cooper Kupp și-a continuat sezonul excelent cu o captură de eseu, precum și cu 61 de metri la primire.

Rams a luat un avans de 28-0 în primul meci de playoff de pe SoFi Stadium, locul unde se va desfășura Super Bowl 56 luna viitoare.

După meci, antrenorul principal al Rams, Sean McVay, a lăudat jocul lui Stafford la prima sa victorie din carieră în playoff.

"Am crezut că a făcut o treabă grozavă conducând jocul", a spus McVay. "Pentru mine este în continuare același jucător grozav și a fost întotdeauna înainte de acest meci. Cred că este bine ca voi să nu mai fiți nevoiți să vorbiți despre asta. Așa că mă bucur să pot face asta cu el. El este liderul nostru acolo și nu am fi aici fără el."

Confruntarea a fost primul meci din playoff-ul NFL care a avut loc într-o zi de luni din 1988 și primul care a avut loc în ziua MLK.

În timp ce atacul lui Rams a toarce pe tot parcursul meciului, apărarea lor în ansamblu ar fi putut fi MVP-ul serii.

Fundașul lui Cardinals, Kyler Murray, a fost supus unei presiuni constante pe tot parcursul meciului, aruncând două intercepții.

Unul a fost returnat de fundașul Rams David Long pentru un eseu de trei yarzi, cel mai scurt pick-six din istoria postsezonului NFL.

Linebackerul Von Miller a reușit șase placaje și un sack în prima sa apariție în postsezon de la câștigarea premiului MVP la Super Bowl 50 cu Denver Broncos, în timp ce Eric Weddle, safety-ul lui Rams, a jucat în primul său meci de la retragerea din activitate, după ce a jucat ultima dată în sezonul 2019.

A fost un mod blând de a încheia sezonul lui Cardinals, după ce a fost ultima echipă care și-a pierdut recordul de invincibilitate la începutul sezonului și prima care a ajuns la 10 victorii.

După ce a finalizat 19 din cele 34 de pase pentru 137 de metri, cu două intercepții și un rating de 40,9, Murray a calificat performanța drept "dezamăgitoare".

"Este dezamăgitor că nu am făcut un meci și nu am ieșit să jucăm fotbalul pe care știm că suntem capabili să îl jucăm, asta este într-adevăr cea mai dezamăgitoare parte", a declarat Murray reporterilor. "Să pierzi este un lucru, dar când nici măcar nu reușești să fii competitiv, este altceva.

"Am pus multe pe umerii mei, am pus multe pe mine însumi și să visez la acest moment și apoi să fiu în playoff, în primul meci din playoff și apoi să joc așa cum am jucat, să joc așa cum am jucat noi, este - cum am spus - dezamăgitor".

Rams se va deplasa acum în Florida pentru a se confrunta cu campionii în exercițiu ai Super Bowl, Tampa Bay Buccaneers, pentru un loc în meciul de campionat NFC.

