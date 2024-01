Matteo Berrettini îl învinge pe Hubert Hurkacz și devine primul italian care ajunge într-o finală la Wimbledon

Italianul l-a învins pe adversarul său polonez - care nu mai trecuse niciodată de turul al treilea al unui turneu de Grand Slam - cu 6-3 6-0 6-7 6-4, într-un meci care a durat mai bine de două ore și jumătate.

Atât Berrrettini, cât și Hurkacz au ajuns în semifinala de vineri în speranța de a fi primii bărbați din țările lor respective care ajung în finala de la All England Club.

Berrettini - aflat la a doua sa semifinală de Grand Slam - a fost cel care a gestionat mai bine ocazia dintre cei doi jucători.

Meciul părea că se va încheia cu un scor alb atunci când Berrettini a câștigat setul al doilea la lovituri de dragoste în puțin peste 20 de minute, dar Hurkacz s-a mobilizat bine în setul al treilea pentru a transforma meciul într-o competiție reală.

În cele din urmă, nu a fost suficient, Berrettini și-a ridicat din nou nivelul pentru a câștiga setul al patrulea și pentru a-și asigura locul în prima finală de Grand Slam din carieră.

"Vă mulțumesc, nu am cuvinte", a declarat Berrettini după meci. "Într-adevăr ... Am nevoie de câteva ore pentru a înțelege ce s-a întâmplat. Am jucat un meci grozav, m-am bucurat de public, familia mea și întreaga echipă sunt acolo. Cred că nu am visat niciodată la așa ceva, pentru că a fost prea mult pentru un vis. Sunt atât de fericită.

"După setul al treilea aveam sentimentul că meritam să câștig, dar l-am pierdut. Mi-am spus: "Nu contează", mă simțeam jucătoarea mai puternică și asta mi-am spus și în cele din urmă a dat roade.

"Până acum este cea mai bună zi de tenis din viața mea, dar sper că duminică va fi și mai bună. Simt un fel de frisoane, dar o fac, așa că trebuie să cred în asta."

Fără emoții

Primul set a început în mod egal și cu siguranță nu a existat niciun semn de dominare a unui jucător care avea să vină.

Hurkacz a reușit să reziste magnific de la 0-40 în doar al doilea său game de serviciu și, în acel moment, s-a simțit că ar putea fi un moment important.

Cu toate acestea, Hurkacz a fost desființat două game-uri de serviciu mai târziu, Berrettini punctând break-ul cu un forehand uluitor în fugă, în timp ce urmărea smash-ul adversarului său, cu siguranță una dintre loviturile turneului de până acum.

Berrettini a câștigat toate game-urile rămase în set, iar Hurkacz, în mod incredibil, nu avea să mai câștige încă unul timp de aproape o oră.

Fie că s-a datorat faptului că Berrettini a urcat un nivel mai sus, fie că Hurkacz s-a chinuit sub presiunea ocaziei - cel mai probabil o combinație între cele două - setul al doilea s-a terminat cât ai clipi.

Când Berrettini s-a grăbit să conducă cu 5-0, însemna că a câștigat nouă game-uri consecutive, iar această semifinală era în pericol de a-i scăpa lui Hurkacz mai repede decât unul dintre serviciile zdrobitoare ale lui Berrettini.

Mulțimea a încercat cu disperare să-l ridice pe Hurkacz, aclamându-l cu sălbăticie ori de câte ori câștiga un punct. El a încercat să se ridice și pe el însuși, strângând ușor pumnul ori de câte ori arăta scurte sclipiri ale abilității care îl adusese în această fază a turneului.

În ciuda acestui fapt, nu a reușit să câștige nici măcar un singur game în setul al doilea, în timp ce Berrettini a luat un avans de 2-0.

Șansele erau acum foarte mari împotriva lui Hurkacz, care nu mai revenise decât o singură dată în cariera sa de la două seturi în urmă pentru a câștiga un meci în cel mai bun din cinci seturi.

Din fericire pentru publicul de pe terenul central, setul al treilea a fost considerabil mai competitiv decât al doilea. Când Hurkacz a câștigat primul game de serviciu pentru a egala la 1-1, a întrerupt o serie de 11 game-uri consecutive pentru Berrettini și a stârnit un urlet imens de apreciere din partea celor 15.000 de spectatori.

Hurkacz trebuie să aibă un credit uriaș pentru îmbunătățirea sa în setul al treilea - cu siguranță că jucători mai buni s-au ofilit în trecut când s-au confruntat cu un astfel de tablou de marcaj - și în momentul în care s-a ajuns la tie-break, ai simțit că impulsul a trecut brusc spre polonez.

Berrettini a început să arate primele semne de frustrare atunci când Hurkacz a lovit un winner deasupra capului după o încercare slabă de lob, întinzând mâna nedumerit spre boxa sa.

Hurkacz a deschis un avantaj de 4-0 în tie-break și s-a impus confortabil cu 7-3, în timp ce juca brusc cel mai bun tenis al său de până acum.

Cu toate acestea, acest impuls nu s-a transmis în setul al patrulea, deoarece Berrettini - care a făcut break tactic la baie la finalul setului al treilea - i-a făcut break lui Hurkacz în primul său game de serviciu.

De acolo, Hurkacz nu a mai părut că va reuși să egaleze.

În timp ce a ieșit pentru a servi pentru meci, Berrettini ar fi fost întărit de faptul că a câștigat un număr incredibil de 150 din cele 157 de game-uri de serviciu pe iarbă de până acum în acest an. Cel de-al 158-lea avea să fie cu siguranță cel mai nervos de până acum, nu în ultimul rând după ce Berrettini a comis prima dublă greșeală a meciului la primul punct al meciului.

Cu toate acestea, s-a dovedit a fi doar o mică eroare, italianul găsindu-și din nou scopul și trecând în cele din urmă de curajosul său adversar.

Italianul va juca acum în finala de duminică, fie cu Novak Djokovic, fie cu Denis Shapovalov, care vor juca mai târziu vineri.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com