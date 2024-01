Matt Ryan de la Celtics, "emoționat" după călătoria sa de la șofer de Door Dash la NBA

Luni, în timp ce se prăbușea pe podea la aruncarea unei aruncări de trei puncte pentru victorie, a urmărit cu îngrijorare zborul mingii, convins că va pluti pe lângă.

"Am crezut că este stânga și am crezut că este lungă. A fost lungă, dar s-a întâmplat să fie destul de dreaptă", a declarat reporterilor după aceea jucătorul de 25 de ani.

Aruncat cu două secunde înainte de final, coșul de trei puncte al lui Ryan a propulsat echipa Boston Celtics la o victorie cu 111-109 în fața celor de la Milwaukee Bucks, în NBA Summer League - o competiție din afara sezonului pentru începători și jucători afiliați.

"De fapt, încercam să executăm un joc, dar am intrat repede și am ajuns la mine și nu mai era timp să executăm un joc în acel moment, așa că am încercat doar să arunc și am fost fericit că a intrat", a spus el.

Cariera de baschet a lui Ryan a avut până acum multe suișuri și coborâșuri. El a fost nedeclarat în NBA Draft 2020, a semnat pentru Denver Nuggets în 2021, dar contractul său a fost anulat două săptămâni mai târziu. În februarie 2022, a semnat pentru Boston Celtics.

"Este destul de emoționant, au fost 11 luni nebunești. Am fost acasă timp de un an și jumătate", a spus el înainte de a face o pauză pentru a se liniști.

"Nu știu dacă mi-ați auzit povestea, dar acum un an conduceam Door Dash. Să fiu aici, să fac parte din Boston Celtics este ceva special. Este special".

Contribuția lui Ryan la joc, dincolo de efortul său final, a fost considerabilă. El a condus scorul pentru Celtics cu 23 de puncte, aruncând 7 din 12 aruncări de pe parchet.

"Am stat în sala de sport, anul trecut, singur, tot anul, cam patru sau cinci ore singur, așteptând o oportunitate", a spus el. "Toate acele repetări, toată acea muncă. În sfârșit am ocazia să o arăt".

