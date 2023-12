Marrakesh ePrix: Jerome D'Ambrosio câștigă o cursă de senzație, în timp ce BMW-urile se prăbușesc

Țara nord-africană găzduiește cea mai mare fermă de energie solară concentrată din lume - Complexul Noor strălucește la marginea deșertului Sahara - și se așteaptă să furnizeze energie electrică pentru peste un milion de persoane.

Formula E este, de asemenea, în fruntea inițiativei globale pentru energia regenerabilă, iar în orașul Marrakesh din Maroc, cu ziduri roșii, a avut loc o altă demonstrație de energie electrică la cea de-a doua cursă a noului sezon.

O cursă sclipitoare a mers pe mâna lui D'Ambrosio, care a moștenit victoria pentru Mahindra Racing și conducerea campionatului, după ce BMW i Andrettis, care conducea, s-a ciocnit la finalul cursei.

Pilotul belgian s-a grăbit să urce de pe locul 10 pe grilă până pe locul 3 și s-a apărat cu aplomb pentru a câștiga a treia sa cursă, dar prima pe circuit. Cele două victorii anterioare ale lui D'Ambrosio au venit doar după descalificări ale rivalului Lucas Di Grassi.

"Aceasta este o victorie adevărată", a declarat un D'Ambrosio extaziat la televiziunea oficială. "Am luptat din greu pentru ea și sunt foarte fericit.

"Am fost aici de la începutul [seriei] și am luptat pentru a fi în această poziție. Anul trecut am avut câteva momente dificile și sunt fericit că pot răsplăti echipa în acest fel."

CITEȘTE: Arthur Leclerc a obținut un test de Formula E la Marrakesh

Colegii de echipă de la Envision Virgin Racing, Robin Frijns și Sam Bird, au ocupat celelalte locuri de pe podium.

Bird a luat cu asalt pole position, în ciuda faptului că a purtat avarii la mașină după un accident bizar pe pit-lane, dar a terminat pe locul trei.

Campionul în exercițiu Jean-Eric Vergne s-a aliniat alături de Bird pe prima linie, dar s-a grăbit prea mult la ieșirea de pe linia de sosire.

Francezul a acroșat mașina lui Bird și a intrat în derapaj - și apoi în coada plutonului, înainte de a lupta pentru a reveni pe locul cinci.

CITEȘTE: Portughezul Da Costa a câștigat ePrix-ul saudit.

"Blocat

Mașinile alb-albastre și albe BMW i Andretti conduceau cu seninătate cursa cu 10 minute înainte de final, până când coechipierii s-au ciocnit la intrarea în primul viraj.

Alexander Sims, care îl urmărea pe liderul Antonio Felix da Costa, a încercat o depășire prin exterior, dar ambele mașini s-au blocat, iar pilotul portughez a intrat în zid.

Popularul Da Costa, care a câștigat prima cursă a sezonului în Arabia Saudită, a sărit din mașină și a fost nevoit să privească neîncrezător restul cursei de pe marginea pistei.

"În primul rând, îmi cer scuze echipei, îmi pare rău", a declarat Da Costa. "Alex a fost uimitor astăzi, am făcut o greșeală.

"Ne-am luptat pentru el și m-am blocat și, ca o consecință, s-a blocat și el. Cred că ar fi trebuit să îi dau cursa mai devreme, ca să fiu sincer".

Sims a adăugat: "A fost masiv de nefericit să se termine așa. Cu toții am făcut greșeli. Am simțit că trebuia să fac o mișcare, dar modul în care am procedat cu toții a fost greșit."

Victoria lui D'Ambrosio i-a permis lui D'Ambrosio să treacă la un avans de 12 puncte în campionat față de Da Costa și Vergne, cu 11 curse rămase de disputat.

Vizitați CNN.com/motorsport pentru mai multe știri și reportaje

Foștii recruți din sezonul cinci al Formulei 1 s-au luptat din nou să aibă un impact pe străzile din Marrakesh.

Felipe Massa a fost îngreunat de probleme tehnice, terminând pe locul 18, Stoffel Vandoorne a fost clasat în coada plutonului, în timp ce Pascal Wehrlein a abandonat la debut, după ce a fost acroșat în primul tur.

O oportunitate de a se revanșa apare peste două săptămâni, când Formula E revine pe străzile din Santiago, Chile, pe 26 ianuarie.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com