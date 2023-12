Marele Premiu al Rusiei: Nico Rosberg a ajuns la patru victorii din patru

Poveste evidențiată

Nico Rosberg câștigă Marele Premiu al Rusiei

Coechipierul său, Lewis Hamilton, a terminat al doilea

Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial, a ieșit în decor în virajul doi

Germanul a primit trofeul de învingător de la președintele Rusiei, Vladimir Putin, care a fost văzut bucurându-se de cursă alături de directorul executiv al Formulei 1, Bernie Ecclestone.

Putin a fost prezent pentru a înmâna trofeul câștigătorului în 2014 și 2015, când, în mod infam, a fost prins în focul încrucișat de șampanie în timp ce Lewis Hamilton își sărbătorea victoria.

Orașul olimpic al Rusiei este pregătit să găzduiască Marele Premiu pentru încă patru ani, după ce a obținut drepturile pentru cursa anuală din 2014-2020.

Hamilton, coechipierul lui Rosberg de la Mercedes, a terminat la peste 25 de secunde în spatele lui Rosberg, pe locul al doilea, după ce a început cursa pe locul 10, în urma retragerii sale timpurii din a treia rundă de calificări de duminică.

Pilotul finlandez Kimi Raikkonen a terminat pe locul al treilea.

"A fost un weekend minunat - mașina a fost fantastică", a declarat Rosberg reporterilor după cursă. "Sunt foarte, foarte fericit, le mulțumesc tuturor. Dacă încetinești, faci greșeli.

"O treabă grozavă din partea lui Lewis (Hamilton) pentru a ajunge atât de repede pe locul doi".

Victoria lui Rosberg a fost a șaptea consecutivă - luând în considerare ultimele trei curse din sezonul trecut - și îi permite lui Rosberg să-și mărească la 43 de puncte avansul față de Hamilton în fruntea clasamentului piloților.

"Nu a fost cel mai ușor primul viraj", a declarat Hamilton după cursă.

"Sunt foarte fericit pentru echipă. Nu a existat niciun dubiu că aș putea câștiga, dar apoi am avut problema cu motorul și a trebuit să dau înapoi."

Sebastian Vettel, cvadruplu campion mondial de Formula 1, a fost nevoit să se retragă după doar două viraje din cursă, după ce a fost lovit de două ori de Daniil Kvyat, ceea ce l-a determinat pe Vettel să lanseze o răfuială plină de înjurături pe stația radio a echipei Ferrari.

"Am primit o lovitură puternică și am fost norocos că nu m-am învârtit în virajul doi", a declarat Vettel pentru Sky Sports după abandonul său. "Apoi o altă lovitură uriașă care m-a întors și nu am putut evita să mă lovesc de bariere.

"Nu puteam să fac nimic diferit. Dacă cineva trebuie să vorbească cu cineva, cred că el (Kvyat) este acela".

