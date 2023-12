Marele maestru adolescent "probabil a trișat" în zeci de meciuri, susține un site de șah de top

Raportul de 72 de pagini realizat de Chess.com a fost publicat marți, la o lună după ce controversa a izbucnit la un turneu de top, când campionul mondial de șah l-a acuzat pe americanul de 19 ani că a trișat.

Potrivit raportului, la care a făcut referire pentru prima dată Wall Street Journal, Niemann a mărturisit în privat că a trișat șefului de șah al site-ului în 2020, ceea ce a dus la interzicerea temporară a acestuia de pe platformă.

Raportul a precizat că Chess.com a închis contul lui Niemann în septembrie, având în vedere recunoașterile sale anterioare de înșelăciune, suspiciunile legate de jocul său recent și îngrijorările legate de creșterea abruptă și inconsecventă a rangului său.

"Deși nu ne îndoim că Hans este un jucător talentat, observăm că rezultatele sale sunt extraordinare din punct de vedere statistic", se arată în raport.

Niemann a recunoscut anterior în mod public că a trișat în meciuri online la vârstele de 12 și 16 ani, dar ancheta a susținut că ar fi trișat mai recent.

Niemann nu a răspuns solicitării CNN de a face comentarii.

Chess.com are milioane de utilizatori și găzduiește mai mult de 10 milioane de partide de șah pe zi, potrivit proprietarilor săi. Pentru a detecta suspiciunile de înșelăciune, site-ul folosește un software care semnalează mișcările suspecte prin compararea mișcărilor unui jucător cu cele sugerate de un motor de șah. Potrivit raportului, mai puțin de 0,14% dintre jucători trișează vreodată pe site.

Acuzațiile lui Carlsen

Controversa a început luna trecută, când campionul mondial de șah Magnus Carlsen l-a acuzat pe Niemann că a trișat la Cupa Sinquefield de 350.000 de dolari din St. Louis, Missouri.

"Cred că Niemann a trișat mai mult - și mai recent - decât a recunoscut în mod public", a declarat norvegianul în vârstă de 31 de ani într-o declarație postată pe Twitter.

"Progresul său pe tablă a fost neobișnuit, iar pe parcursul jocului nostru din Cupa Sinquefield am avut impresia că nu a fost tensionat sau chiar nu s-a concentrat pe deplin asupra jocului în poziții critice, în timp ce m-a depășit ca negru într-un mod în care cred că doar o mână de jucători pot face acest lucru. Această partidă a contribuit la schimbarea perspectivei mele."

Carlsen s-a retras din turneu după ce a pierdut în fața lui Niemann. Organismul mondial de conducere a șahului, FIDE, a anunțat săptămâna trecută că investighează acuzațiile lui Carlsen.

Șahul peste tablă se joacă față în față, mai degrabă decât online. Carlsen nu a oferit detalii despre modul în care Niemann ar fi trișat.

Într-un interviu acordat luna trecută Clubului de Șah St. Louis, Niemann a declarat că nu a trișat niciodată în partidele over the board.

"Am trișat la jocuri aleatorii pe Chess.com. Am fost confruntat. Am mărturisit. Și aceasta este cea mai mare greșeală din viața mea", a spus el. "Și îmi este complet rușine. O spun lumii pentru că nu vreau să existe interpretări greșite și nu vreau zvonuri. Nu am trișat niciodată într-un joc peste bord. Și, în afară de când aveam 12 ani, nu am trișat niciodată într-un turneu cu premii în bani."

Potrivit raportului Chess.com, trișatul într-un cadru over the board ar putea implica "diverse metode, cum ar fi: semnale cu mâna de la un antrenor aflat în apropiere sau accesarea unui telefon din baie, un dispozitiv ascuns într-un pantof sau un fir sau un buzzer lipit pe corp".

Raportul a precizat că Chess.com nu a investigat în mod obișnuit trișarea în cadrul jocurilor peste tablă, dar a considerat că performanțele lui Niemann în unele jocuri live "merită o investigație suplimentară pe baza datelor".

"Din punctul nostru de vedere, nu există nicio dovadă directă care să dovedească faptul că Hans a trișat la meciul din 4 septembrie 2022 cu Magnus sau să dovedească faptul că a trișat în alte jocuri OTB din trecut", se arată în raport.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com