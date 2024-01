Marc Marquez îl învinge pe Fabio Quartararo în cursa thailandeză și își adjudecă titlul la MotoGP

Catalanul avea nevoie doar să termine cu două puncte în fața celui mai apropiat rival, Andrea Dovizioso de la Ducati, iar italianul nu a fost niciodată suficient de aproape pentru a strica petrecerea aproape inevitabilă a pilotului de la Repsol Honda.

Totuși, weekendul de cursă nu a fost deloc simplu pentru Marquez. O teribilă căzătură high-side în timpul primei sesiuni de antrenamente de vineri l-a văzut pe bărbatul din Cervera părăsind centrul medical al circuitului pe o targă.

După o scurtă ședere în spital pentru verificări, a fost externat, dar campionul în exercițiu s-a regăsit din nou în pietriș, deși într-un mod mai puțin spectaculos, în timpul calificărilor, după ce a forțat prea tare într-un tur rapid.

Nici cursa nu a părut întotdeauna că va decurge așa cum a vrut el. Fabio Quartararo, tânărul debutant de la Petronas Yamaha, a condus din pole position, cu Marquez aproape în spate. Cei doi s-au întins în fața plutonului, cu pilotul de fabrică Yamaha Maverick Viñales urmărindu-i de la distanță.

Pentru o vreme, s-a părut că Marquez s-ar putea chiar mulțumi cu un loc doi care i-ar fi permis cu ușurință să cucerească titlul - trebuia doar să termine cu două puncte în fața lui Dovizioso, care a fost la distanță de Dovizioso, care a fost al patrulea. Dar a se mulțumi nu este stilul pilotului de la Honda Factory.

Cu două tururi înainte de final, el a început să îl provoace pe impresionantul Quartararo, care căuta prima sa victorie la clasa regină, iar Marquez a preluat conducerea în ultimul tur, cu puține oportunități de depășire rămase.

Francezul în vârstă de 20 de ani a încercat un atac în ultimul viraj, dar Marquez a contraatacat, trecând linia de sosire cu câțiva centimetri între cei doi și câștigând titlul cu o victorie - ceea ce îl plasează cu 110 puncte în fața lui Dovizioso, cu doar 100 de puncte rămase de jucat.

Când a trecut linia de sosire, Marquez a lovit aerul cu pumnii în mod sălbatic, în timp ce un Quartararo dezolat s-a prăbușit pe rezervorul de combustibil. Pilotul satelitului Yamaha a fost aproape de mai multe ori în acest sezon, dar o primă victorie la MotoGP încă îi scapă.

Sărbătorile teatrale sunt un semn distinctiv al MotoGP, fiind pionierat de Valentino Rossi și de fan-clubul său. O masă de biliard îl aștepta pe Marquez la marginea circuitului internațional Chang.

Noul campion a primit un tac de la un mecanic îmbrăcat în frac și a început să planteze o bilă opt, simbolizând al optulea său titlu, în buzunarul din colț.

Sclipici auriu a fost aruncat în aer deasupra lui, în timp ce urca pe masă cu o "bilă opt" gigantică și făcea cu mâna către o mulțime de spectatori din Buriram care urla în picioare.

"A fost un mod frumos de a câștiga campionatul", a declarat Marquez reporterilor după cursă. "Chiar dacă nu mă gândeam la asta în ultimul tur! Sosirea în parc închis cu toată echipa Repsol Honda acolo a fost fantastică; este un vis să faci asta cu tot fan clubul și cu o sărbătoare frumoasă".

"Fiecare an este special", a adăugat el. "Nu este ușor să păstrezi totul perfect în fiecare an pentru a lupta pentru titlu și am avut o iarnă foarte grea cu accidentarea, dar eu, echipa și HRC ne-am descurcat bine. Acum ne vom bucura un pic de acest sentiment".

Este ușor de uitat că Marquez are doar 26 de ani. Acesta a fost cel de-al 130-lea podium al carierei, al 91-lea la clasa regină MotoGP și a 53-a victorie în Marele Premiu. El se află acum pe locul al treilea, după legendarul Giacomo Agostini (opt) și Valentino Rossi (șapte), în topul tuturor timpurilor în ceea ce privește numărul de victorii la clasa regină. Puțini ar paria împotriva depășirii de către el a celor doi.

În ciuda ușurinței aparente cu care catalanul și-a câștigat cel mai recent titlu - cu patru curse înainte de final, pentru prima dată de la titlul câștigat de Valentino Rossi în 2005 - acest sezon a fost marcat de curse strânse și interesante. Problema pentru grupul de urmăritori nu este atât de mult faptul că Marquez câștigă aproape întotdeauna sau termină pe podium, ci faptul că niciun adversar nu a fost suficient de constant pentru a-i amenința lupta pentru titlu.

Quartararo, aflat la 182 de puncte în spate, pe locul șapte, și la două puncte în spatele celui de-al șaselea, Valentino Rossi, este poate cel mai bine plasat pentru a amenința dominația categorică a lui Marquez. Se pare că Yamaha îi va oferi francezului un pachet aproape la nivel de uzină în 2020. Va trebui să facă acest lucru, pentru a putea contesta geniul incontestabil al celui care se află în vârful copacului MotoGP.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com