Manchester United trece de Southampton cu nouă puncte și egalează recordul din Premier League

Anul trecut, Leicester City a umilit-o pe Southampton cu același scor, iar de data aceasta a fost o United dezlănțuită, egalând cea mai mare diferență de victorie din Premier League, grație a patru goluri în prima repriză și cinci în ultimele 21 de minute.

Southampton-ul lui Ralph Hasenhüttl a primit, de asemenea, două cartonașe roșii - unul pentru adolescentul Alex Jankewitz în primele 90 de secunde ale debutului său complet în Premier League și un al doilea când Jan Bednarek l-a tăiat pe Anthony Martial în cutie.

Martial, Aaron Wan-Bissaka, Marcus Rashford, Edinson Cavani, Scott McTominay, Bruno Fernandes și Daniel James au fost pe o foaie de marcaj plină pentru United, în timp ce Bednarek a primit și un autogol în prima repriză.

"Deși suntem cu doi oameni în minus, trebuie să existe mai multă luptă", a declarat Hasenhüttl.

"Am încercat să ne apărăm, dar este clar că atunci când ai 90 de minute aici pentru a lucra împotriva mingii este dificil.

"Avem această experiență înainte în Premier League, primind nouă goluri. Au fost din nou nouă, ce pot să spun? Este foarte dezamăgitor și frustrant, dar ne-am ridicat o dată, ne vom ridica din nou".

După eliminarea timpurie a lui Jankewitz pentru un atac la McTominay, Wan-Bissaka a deschis scorul când a ajuns la capătul centrării lui Luke Shaw.

Rashford a dublat apoi avantajul lui United înainte de a-l vedea pe Bednarek transformându-și centrarea în plasa lui Southampton. O lovitură de cap a lui Cavani a dus apoi la 4-0 la pauză.

Saints a rezistat o mare parte din repriza a doua, dar Martial le-a spart rezistența, trimițând pe lângă Alex McCarthy după o acțiune abilă de control în careu.

McTominay a marcat al șaselea gol al lui United două minute mai târziu, când a trimis o lovitură joasă din afara suprafeței.

Cel de-al șaptelea gol a venit după ce o analiză a arbitrului asistent video a considerat că Bednarek l-a doborât pe Martial în boxă, Mike Dean arătându-i fundașului un cartonaș roșu în ciuda a ceea ce părea a fi un contact minim.

Fernandes a marcat penalty-ul înainte ca Martial să obțină al doilea gol, iar James a completat scorul în prelungiri.

"Am mișcat mingea foarte bine, rapid", a declarat șeful lui United, Ole Gunnar Solskjaer, a cărui echipă este acum la egalitate de puncte cu liderul din Premier League, Manchester City.

"Ne-am folosit de lățime, am avut mișcări în spate, am avut atacanți care au vrut să ajungă să marcheze goluri, am avut chiar și fundași care au vrut să fie la capătul mingii.

"A fost una dintre acele performanțe pe care le ai din când în când și te bucuri. Sunt sigur că toată lumea s-a bucurat să fie acolo în tricoul lui Man United".

Cealaltă ocazie în care o echipă s-a impus la o diferență de nouă goluri în Premier League a fost victoria lui United în fața lui Ipswich Town în 1995.

Două echipe au primit două cartonașe roșii marți, deoarece Arsenal i-a văzut și pe David Luiz și Bernd Leno eliminați în meciul pierdut cu 2-1 în fața lui Wolves.

Ultima clasată, Sheffield United, a înregistrat a treia victorie a sezonului, cu 2-1 în fața rivalei din Premier League, West Brom, în timp ce Crystal Palace a învins-o pe Newcastle cu același scor.

