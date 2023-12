Manchester City o spulberă pe Arsenal cu 5-0, iar tunarii coboară pe ultimul loc în Premier League

Ilkay Gundogan a marcat în primele zece minute ale meciului, grație unei centrări a coechipierului Gabriel Jesus, trimițând o lovitură de cap nestingherită pe lângă portarul lui Arsenal, Bernd Leno, pentru a-și aduce echipa în avantaj.

Arsenal a continuat să nu reușească pe tot parcursul meciului, fundașul Cédric Soares nereușind să degajeze mingea și oferindu-i adversarului Ferrán Torres șansa de a înscrie în minutul 12 - cel mai devreme când Gunners au primit două goluri într-un meci din Premier League din decembrie 2017.

Și lucrurile au mers din rău în mai rău pentru Arsenal, deoarece Granit Xhaka a primit cartonașul roșu în urma unei intervenții stângace asupra lui João Cancelo.

Starul englez Jack Grealish, care a semnat cu City de la Aston Villa la începutul acestei luni, a profitat și el de neajunsurile lui Arsenal, driblându-l pe Calum Chambers pentru a-l servi pe Gabriel Jesus pentru al treilea gol al lui City.

Torres și colegul său spaniol Rodri au completat victoria echipei lor cu două goluri în repriza a doua pentru a obține a doua victorie consecutivă a lui City cu 5-0.

Un început dezamăgitor de sezon

Arsenal s-a confruntat recent cu un impas istoric - pierzând în special în fața nou-promovatei Brentford cu 2-0 în debutul sezonului - dar Gunners nu a marcat încă în trei meciuri de campionat, continuând o serie foarte slabă de formă pentru echipa din nordul Londrei.

"Trebuie să le mulțumesc celor 3.000 de fani care au venit astăzi aici, pentru că într-o zi dificilă ca aceasta să ofere sprijinul pe care îl au", a declarat managerul lui Arsenal, Mikel Arteta, pentru Arsenal Media, după meci.

"Să vii aici, să începi și să concurezi bine, iar apoi să rămâi în 10 oameni este foarte solicitant din punct de vedere mental, așa că trebuie să gestionăm jocul cât mai bine posibil", a mai spus el.

"Am mai încasat încă două goluri [după pauză] și sunt foarte dezamăgit", a adăugat el.

Atacantul lui Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a cântărit și el, declarând pentru BT Sport că "nu va fi ușor" pentru Arteta să motiveze echipa după meciul de sâmbătă.

"Va fi dificil, dar, așa cum am spus, suntem o echipă și trebuie să rămânem uniți în acest moment. Iar ca jucători seniori, trebuie să le arătăm calea și jucătorilor tineri. Știu că nu va fi ușor, dar vom încerca să dăm tot ce avem mai bun", a spus el.

Referindu-se la prestația echipei sale, Aubameyang a adăugat: "Astăzi, nu a fost suficient, iar împotriva unei echipe ca City, 11 contra 11, trebuie să îți asumi riscuri și să fii curajos la minge, iar noi nu am făcut-o astăzi".

"Și după aceea, am luat cartonașul roșu, a fost un joc complet diferit, dar, așa cum am spus, nu este suficient și toată lumea trebuie să ridice nivelul, să ne privim în oglindă și să muncim din greu ca o echipă și să rămânem împreună. Aceasta este singura modalitate de a merge mai departe".

"Știu ce treabă poate face

Cu toate acestea, managerul lui Manchester City, Pep Guardiola, a declarat pentru BBC Sport că este convins că Arteta "va face o treabă excelentă".

Arteta devenise un membru integrant al staff-ului de antrenori al lui Pep Guardiola la Manchester City, câștigând șapte trofee în cei trei ani în care a fost antrenor asistent la club, înainte de a pleca pentru a prelua postul la Arsenal în 2019.

"El știe cât de mult îl iubesc. În cei doi sau trei ani în care a fost aici, a fost important pentru ceea ce am construit", a declarat Guardiola.

"Îi cunosc conștiința ca manager și ca lider, în momentul în care toată lumea se va întoarce, va face o treabă excelentă. Știu acest lucru pentru că îl cunosc, știu ce treabă poate face", a adăugat el.

În ciuda performanței impresionante a clubului său, Guardiola a spus că City trebuie "să facă mai mult".

"Prima dată când am ajuns în jumătatea lui Arsenal, am marcat. Am avut probleme în primele 15-20 de minute în jocul nostru de construcție. După 2-0 și după eliminare, jocul este complet diferit", a spus el.

"Suntem încă în proces de îmbunătățire - așa cum le-am spus jucătorilor după meci. A fost frumos să câștigăm astăzi, dar trebuie să fim mai buni".

Victoria lui City vine în contextul în care City intră în sezonul 2021/22 din Premier League fără o întărire în față, după două transferuri eșuate în cazul lui Harry Kane de la Tottenham și al atacantului portughez Cristiano Ronaldo - care se va întoarce la Manchester United după 12 ani de absență de la club.

Guardiola a declarat reporterilor, într-un interviu înainte de meci, că nu este "frustrat" de transferurile eșuate ale clubului său, spunând că "are o echipă excepțională".

"Este bine că un jucător ca Cristiano Ronaldo s-a întors în Anglia pentru Premier League, este o veste bună".

Arsenal va încerca să se ridice sâmbăta viitoare, când va înfrunta Norwich City, cealaltă echipă aflată pe ultimul loc în clasament.

Între timp, apărătorul titlului, City, urmează să joace cu Leicester City pe King Power Stadium.

