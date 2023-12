Manchester City, implacabilă, revendică titlul de cea mai bună echipă din Premier League, cu o perioadă de dominație uimitoare

În condițiile în care Arsenal a suferit sâmbătă o înfrângere șocantă cu 1-0 în fața lui Nottingham Forest, punând astfel capăt oricărei probabilități matematice ca echipa din nordul Londrei să uzurpe locul echipei lui Pep Guardiola în cursa pentru titlu, Manchester City și-a asigurat al cincilea titlu în șase ani - doar Manchester United, între 1995/96 și 2000/01, a reușit o asemenea performanță.

Acesta a fost, de asemenea, al treilea titlu consecutiv pentru City, egalând din nou United ca singura altă echipă care a câștigat trei titluri la rând, Alex Ferguson conducând clubul de două ori la un hattrick de titluri.

Dar ceea ce face ca acest titlu să fie cu atât mai remarcabil este faptul că City a jonglat cu succes și cu atingerea finalei Cupei Angliei și a finalei Ligii Campionilor. Într-adevăr, City a ajuns în finala celei mai importante competiții de cupă din Europa în stil mare, învingând Real Madrid în semifinale pentru a se apropia tot mai mult de câștigarea unuia dintre puținele trofee care au scăpat până acum clubului.

Cu Premier League încheiată, City merge în cele două finale - împotriva lui Manchester United și, respectiv, Inter Milano - ca mare favorită să le câștige pe amândouă și să devină doar a doua echipă din istoria fotbalului englez, după United în 1998/99, care câștigă "tripla".

Sub conducerea antrenorului Guardiola, City a câștigat un număr incredibil de 10 trofee majore din 2016 și a stabilit numeroase recorduri în Premier League de-a lungul anilor, inclusiv faptul că a fost prima echipă care a ajuns la 100 de puncte, a înregistrat cea mai mare marjă de câștig a titlului și cele mai multe victorii într-un singur sezon.

Dar, în ciuda tuturor acestor succese, nicio altă echipă a lui City nu a fost atât de aproape de a intra în istorie ca aceasta.

Au existat momente în acest sezon în care chiar și fanii adversarilor au fost nevoiți să stea deoparte și să admire festinul de fotbal pe care City l-a servit.

Chiar și Arsenal - a doua cea mai bună echipă din țară și ale cărei performanțe la începutul sezonului i-au făcut pe fanii săi să creadă în ianuarie că vor sărbători câștigarea Premier League la finalul sezonului - a fost complet și complet demolată pe Etihad pe 26 aprilie, o victorie cu 4-1 care aproape că a asigurat un nou titlu pentru City.

Clișeul favorit din fotbal "bărbați împotriva băieților" nici măcar nu ar face dreptate diferenței de calitate dintre cele două echipe în acea seară.

Deși clasamentul de la finalul sezonului ar putea face ca acest triumf să pară în cele din urmă un titlu ușor, în marea majoritate a anului, cu siguranță nu a fost așa.

Arsenal a fost pe primul loc în campionat timp de 248 de zile din sezon, cele mai multe din istoria primei ligi engleze pentru o echipă care nu a reușit să câștige titlul, potrivit site-ului de statistici Opta.

Nu mai departe de luna aprilie, Arsenal se mândrea cu un avans de opt puncte în fruntea Premier League, dar o combinație între incapacitatea echipei tinere și neexperimentate de a face față presiunii și strălucirea necruțătoare a lui City a făcut ca acest avantaj să fie șters categoric. Este parțial motivul pentru care această victorie la titlu a fost atât de impresionantă.

Cu siguranță, inevitabilitatea unei victorii a lui City în fiecare săptămână - condusă de apetitul insațiabil pentru goluri al noii semnături Erling Haaland - și-a pus în cele din urmă amprenta asupra unei echipe Arsenal care se va fi uitat în mod constant peste umăr la juggernaut-ul urmăritor.

"Arsenal ne-a împins până la limită, au fost fantastici, așa că tot creditul pentru ei. Pur și simplu am avut un parcurs incredibil, ei au avut câteva piedici, noi am profitat de ele și am reușit să ajungem unde am ajuns", a declarat fundașul Kyle Walker pentru site-ul lui City.

"Este vorba de jucătorii pe care îi avem. Suntem o gașcă de băieți care au realizat atât de multe în ultimii ani și înțelegem standardele pe care le-am stabilit".

Ceea ce îi va îngrijora cel mai mult pe rivalii lui City din Premier League este că Pep Guardiola și jucătorii săi nu dau semne de slăbiciune.

Chiar și veteranii echipei par departe de a-și pierde puterile în curând; Kevin De Bruyne are doar 31 de ani și este la fel de strălucitor ca întotdeauna, İlkay Gündoğan - al cărui viitor rămâne în aer - Riyad Mahrez și Walker au doar 32 de ani și rămân la fel de cruciali ca întotdeauna pentru planurile lui Guardiola.

În mod remarcabil, în ciuda tuturor discuțiilor despre puterea în profunzime a lui City, nicio echipă nu a folosit mai puțini jucători în Premier League în acest sezon decât City's 23.

Apoi, mai este Guardiola însuși, care, după ce anterior nu a petrecut niciodată mai mult de patru sezoane la un club, invocând epuizarea, este pe cale să încheie cel de-al șaptelea sezon la conducere pe Etihad și pare și sună la fel de motivat ca niciodată să continue, semnând o prelungire a contractului până în 2025 chiar în noiembrie.

Într-adevăr, fundașul Rúben Dias l-a numit recent pe Guardiola "piesa principală" a acestei echipe City.

"Evident, echipa este importantă și, în cele din urmă, jucătorii sunt cei care joacă pe teren, dar el este cu siguranță capul tuturor lucrurilor și noi jucăm jocul prin ochii lui", a declarat internaționalul portughez pentru ManCity.com.

"El a câștigat totul și vrea să continue să câștige. Această foame o ia de la capăt în fiecare sezon - aceasta este cea mai mare calitate a lui".

Dias a descris, de asemenea, demolarea din returul semifinalei Ligii Campionilor de miercuri împotriva lui Real Madrid ca fiind "destul de aproape de perfecțiune", iar această echipă este cu siguranță la fel de aproape de perfecțiune ca oricare alta din istoria acestui sport.

Anchetă în Premier League

Pentru fanii echipelor adverse, însă, succesul lui City vine cu o atenționare.

În februarie, Premier League a acuzat Manchester City de peste 100 de încălcări ale regulilor financiare ale ligii și a trimis clubul la o comisie independentă.

City, care a fost achiziționat de The Abu Dhabi United Group în 2008, este acuzat că nu a furnizat informații financiare exacte în conformitate cu regulile Premier League din sezonul 2009/10 până în campania 2017/18.

Conform manualului ligii, City ar putea fi suspendat din campionat, i se pot deduce puncte sau i se poate impune o amendă nelimitată dacă va fi găsit vinovat.

Într-o declarație emisă în februarie, City s-a declarat "surprins de emiterea acestor presupuse încălcări" și "salută revizuirea acestei probleme de către o comisie independentă".

Acum însă, potrivit Times, clubul contestă legalitatea investigației și pune la îndoială implicarea principalului avocat din Premier League, Murray Rosen, care este "membru" al rivalului la titlu al lui City, Arsenal, potrivit site-ului cabinetului său.

Premier League a declarat pentru CNN că nu are niciun comentariu de făcut pe această temă, în timp ce Rosen a spus că nu răspunde la întrebările presei. CNN Sport a luat legătura cu Manchester City.

Poate că este puțin mai mult decât o coincidență, dar City a intrat într-o serie de 23 de meciuri fără înfrângere de când aceste încălcări au fost anunțate de Premier League, pentru a se apropia de un "Treble" istoric.

Sau, poate, a fost într-adevăr un factor galvanizator la club.

Dar, în timp ce viitorul lui City în afara terenului rămâne neclar - avocatul sportiv Nick De Marco a declarat pentru BBC în februarie că rezolvarea cazului ar putea dura până la patru ani - pe teren, City este la fel de așezat ca întotdeauna și se află într-o poziție privilegiată pentru a continua această eră de dominație.

Dacă fanii din întreaga lume vor aprecia sau nu pe deplin dominația și spectacolul de pe teren, având în vedere presupusele aranjamente financiare din afara terenului, este o cu totul altă întrebare.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com