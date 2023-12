'Mă gândeam doar să rămân în viață': Călătoria Nadiei Nadim de la tabăra de refugiați la starul PSG ... și înapoi

Deși este cunoscută mai ales pentru faptul că a fost o marcatoare prolifică în timpul unei cariere care a dus-o la echipe precum Portland Thorns, Manchester City și, în prezent, Paris Saint-Germain, o mare parte din timpul lui Nadim este petrecut în activități caritabile, în calitate de ambasadoare a Națiunilor Unite și în învățarea limbilor străine - în prezent vorbește fluent nouă limbi.

De asemenea, a reușit, în mod incredibil, să găsească timp pentru a se pregăti pentru a deveni chirurg reconstructiv și își va finaliza calificarea după ce se va retrage din fotbal.

Cel mai recent proiect în afara terenului de fotbal al lui Nadim a văzut-o făcând echipă cu PSG și KLABU, o organizație caritabilă care ajută la construirea de cluburi sportive în taberele de refugiați din întreaga lume. Se speră ca acest nou parteneriat să ajungă inițial la 10.000 de copii refugiați prin intermediul sportului.

Este o cauză care este deosebit de apropiată de inima lui Nadim. Născută în Afganistan, ea avea doar 11 ani când talibanii i-au ucis tatăl și, împreună cu mama și cele patru surori, a fost nevoită să fugă prin Pakistanul vecin cu un pașaport fals, înainte de a ajunge în cele din urmă în Danemarca, țara pe care o numește acum acasă.

"Singurul lucru la care mă gândeam era să rămân în viață, știți, să supraviețuiesc până a doua zi", a declarat ea pentru CNN Sport . "Mă uitam doar: 'Bine, ce se va întâmpla? Ce se întâmplă chiar acum? Cum pot să supraviețuiesc până a doua zi dimineață?"?

" Și cred că acesta este cazul multora dintre oamenii care se află în aceste tabere. Știți, este pe moment și apoi încerci să faci tot ce este mai bun din asta și apoi să încerci să rămâi în viață și să speri la ce este mai bun pentru mâine."

Când Nadim a ajuns cu familia sa în Danemarca, au început să locuiască într-o tabără de refugiați, iar aici și-a descoperit dragostea pentru fotbal.

Pe niște câmpuri din apropierea locului unde stătea, Nadim își amintește că a văzut alți copii "jucându-se cu o minge rotundă".

"Eu eram ca și cum: "Pare foarte mișto, vreau să fac și eu la fel"", spune ea. "De atunci, nu am mai lăsat niciodată fotbalul și uite unde m-a adus, la Paris Saint-Germain."

Este corect să spunem că prima expunere a lui Nadim la jocul de fotbal nu a fost chiar ca versiunea pe care o joacă astăzi.

"La început, a fost un pic mai informal", râde ea. "Era doar, cum ar fi, toată lumea dădea cu piciorul, toată lumea se urmărea, era toată lumea împotriva tuturor.

"Dar, încet-încet, am descoperit cum ar trebui să se joace fotbalul, pentru că era un club de fotbal aproape de tabăra de refugiați și am putut vedea că, de fapt, există formații și că trebuie să faci asta atunci când mingea este afară și apoi, încet-încet, am vrut să joc așa cum se juca fotbalul acolo."

"Aș putea fi din nou un copil

Nadim descrie ființele umane ca fiind "curioase" și crede că este probabil ca acestea să vrea să încerce ceva nou dacă îl văd, mai ales copiii. Pentru ea, acesta este motivul pentru care este atât de important să le oferim copiilor care cresc în taberele de refugiați posibilitatea de a fi expuși la sport.

"Imaginați-vă că din, nu știu, milionul de refugiați care se află în Cox's Bazar [cea mai mare tabără de refugiați din lume] - imaginați-vă dacă există doi, trei, patru jucători de fotbal care s-ar putea întâmpla datorită acestor proiecte care sunt demarate", spune ea.

Nadim spune că oamenii sunt întotdeauna surprinși când ea descrie șederea sa în tabăra de refugiați ca fiind "unul dintre cele mai amuzante momente din viața mea".

Venind din Afganistanul devastat de război, Nadim a ratat o copilărie adevărată, dar spune că acest lucru s-a schimbat odată ce a ajuns în Danemarca.

"Dintr-o dată am ajuns într-o tabără de refugiați unde aveam acces la sport, acces la lectură și am simțit că pot fi din nou un copil", își amintește ea.

"Așa că am amintiri foarte, foarte frumoase din tabăra de refugiați. Știu că sună ciudat, când le povestesc unor oameni, sunt de genul: "Oh, ce? Dar așa m-am simțit atunci, știți, și de aceea simt că KLABU și PSG încearcă să facă același lucru.

"Este o perioadă grea, nu este cea mai bună situație în care un copil să se afle, dar încercăm să facem din asta ceva pozitiv".

Nadim crede că percepția asupra refugiaților este departe de realitate. În timp ce segmentele de știri încearcă să arate care sunt condițiile în care se află oamenii strămutați din casele lor, cei care se uită nu vor putea înțelege gravitatea situației.

"Ei o duc mult mai rău decât v-ați putea imagina vreodată", spune Nadim.

În prezent, există 80 de milioane de refugiați în întreaga lume, potrivit KLABU, cel mai mare număr de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial - și aproape jumătate dintre ei sunt copii.

Cei mai mulți dintre ei, ca Nadim, au fost "privați de educație și de toate celelalte aspecte care constituie o copilărie normală", scrie KLABU.

Primul proiect al parteneriatului va avea sediul în Cox's Bazar, Bangladesh, unde KLABU și PSG vor construi un "Centru al clubului" care va fi folosit ca bibliotecă sportivă, va oferi acces la truse și echipamente, precum și sesiuni de antrenament și turnee la care copiii vor putea participa.

Nadim speră că proiectul îi poate ajuta și pe părinții refugiați. În anii care au trecut de când familia ei a părăsit tabăra din Danemarca, a aflat cât de grea a fost acea perioadă pentru mama ei și cât de mult a fost viitorul lor incert "greu din punct de vedere fizic, dar mental... mult, mult mai greu".

După ce își va încheia cariera, Nadim ar prefera să fie amintită pentru activitatea sa umanitară decât pentru realizările sale pe teren, iar implicarea în acest proiect - ajutându-i pe cei care se luptă așa cum a făcut-o ea - este un lucru de care este extrem de mândră.

"Ca ființă umană, este foarte greu uneori să înțelegi lucruri pe care nu le-ai experimentat cu adevărat, cu adevărat, pe propriul corp", spune Nadim.

"De aceea este mai ușor să relaționezi cu oameni cu care ai ceva în comun, doar pentru că, da, auzim știrile, vedem unele imagini despre ceea ce se întâmplă în aceste tabere de refugiați sau despre oamenii care sunt strămutați din casele lor din cauza schimbărilor climatice sau orice altceva, spuneți-le cum vreți, dar îi înțelegem cu adevărat? Eu cred că nu, cu adevărat.

"Dacă ați fost vreodată într-o tabără de refugiați, știți cât de dur este mediul și cât de greu poate fi. Știu asta, am simțit-o cu propriul meu corp, dar și am văzut-o acum. Dacă călătoriți în Kenya, Bangladesh, Cox's Bazar, care este una dintre cele mai mari tabere de refugiați din lume, nu este o glumă.

"Ei trăiesc cu adevărat în circumstanțe nebănuite și să aduci sportul în aceste locuri, să aduci, spun speranță pentru că poate fi evadarea ta din realitate pentru o oră sau două sau poate șansa de a-ți crea un viitor pentru tine este un lucru uimitor."

Istorie în devenire

Pare banal în comparație, dar vineri are loc punctul culminant al unui sezon cu unghiile încleștate în Franța și oportunitatea pentru Nadim și PSG de a face istorie.

Cu un avans de un punct față de eternul campion Lyon înainte de ultima zi a campaniei de campionat, PSG știe că o victorie împotriva lui Dijon va oferi clubului primul său titlu de campionat din istorie.

Ar fi o realizare remarcabilă pentru a pune capăt dominației de 14 ani a lui Lyon asupra coroanei interne - și pentru a pune capăt durerii de opt clasări pe locul al doilea în ultimele nouă sezoane.

"Sunt o persoană care are întotdeauna vise, știți, chiar înainte de a semna cu PSG și de a vorbi despre mutarea mea la PSG, unul dintre visele mele era să câștig campionatul cu ei", spune Nadim.

"Ar fi o zi uimitoare, uimitoare și o mare realizare pentru echipă, pentru club, pentru că urmărești ceva de atât de mult timp și în sfârșit ești din nou atât de aproape.

"Ai făcut toți pașii, este doar ultimul pas pe care trebuie să-l faci. Va însemna foarte mult, într-adevăr. Știi, este unul dintre cele mai mari vise ale mele în acest moment. Va însemna că visul meu a devenit realitate.

"Cred că Lyon are un respect masiv pentru ceea ce au făcut pentru fotbalul feminin. Cred că sunt un club uimitor și că sunt în top de foarte mult timp, dar cred că este, de asemenea, o schimbare de eră acum. Avem o mulțime de jucătoare tinere în echipa națională a Franței și cred că PSG a crescut această echipă pentru a fi cineva care speră să o învingă pe Lyon de pe tronul lor.

"Și dacă asta este ceea ce ne dorim, acestea sunt ambițiile noastre, simt că acum trebuie să se întâmple".

Sursa: edition.cnn.com