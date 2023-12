'M-am simțit foarte slabă': Anna Nordqvist dezvăluie lupta cu sănătatea mintală după o victorie majoră

În timp ce ceremonia mai mică a fost "specială", Nordqvist spune că abia așteaptă să "meargă din nou la altar în Scoția anul viitor, în timp ce vorbea despre viața de pe terenul de golf și în afara lui, după ce a câștigat un titlu important la Openul femeilor de la Carnoustie.

Proaspăt revenită după o victorie majoră - primul ei triumf la profesioniști în aproape patru ani - Nordqvist a fost într-o dispoziție reflexivă, vorbind despre provocările cu care s-a confruntat în turneele feminine din SUA și Europa.

Înainte de succesul de la Carnoustie, ea câștigase ultima dată la Campionatul Evian în 2017, iar ulterior s-a confruntat cu lupte pe teren și în afara lui în timpul parcursului său sterp.

Jucătoarea suedeză de golf a ieșit din primele 50 de locuri în clasamentul mondial, terminând în top 10 doar o singură dată în cele 19 turnee majore la care a participat.

Lucrurile au ajuns atât de rău încât tânăra de 34 de ani s-a îndoit că va mai câștiga vreodată, a recunoscut Nordqvist după ce a ridicat în aer trofeul Women's Open și a ridicat cecul câștigătoarei, în valoare de 870.000 de dolari, ca parte a noului cel mai mare fond de premii din campionatele majore de golf feminin.

Și în timp ce se lupta pentru formă - precum și pentru a depăși o criză de mononucleoză - Nordqvist a dezvăluit că "cea mai grea parte" a fost pierderea "rezistenței mentale și fizice".

Mononucleoza este o boală contagioasă cu simptome care includ oboseală extremă, febră, dureri de gât și dureri de cap și de corp, printre altele, potrivit Centrelor pentru Controlul și Prevenirea Bolilor.

"Cred că anul trecut, în timpul Covidiei, am avut în sfârșit timp să fiu acasă și să încetinesc", a declarat ea presei în conferința de presă după ce a câștigat Openul femeilor.

"Viața mea a mers întotdeauna cu 110 mile pe oră. Este minunat să am în sfârșit puțin mai mult timp acasă și să nu fiu nevoită să călătoresc. Cred că [asta] a fost probabil pauza de care aveam nevoie acum câțiva ani și pe care nu mi-am acordat-o niciodată.

"A fost greu pentru că am continuat să împing, dar a fost greu pentru că parcă picioarele îți alunecau mereu și nu aveam acea viteză suplimentară cu care eram mereu obișnuită.

"Când lucrurile au devenit dificile, am putut întotdeauna să împing mental, dar pur și simplu nu am avut niciodată nimic și m-am simțit foarte slab. Așa că a fost minunat să pot să mă construiesc din nou și să am sprijinul oamenilor din jurul meu [s-a simțit minunat]."

'Cel mai special'

Expresia "a izbucni pe scenă" este o expresie potrivită pentru a descrie începutul vieții lui Nordqvist în golf.

La doar al cincilea său start în circuitul Ladies Professional Golf Association (LPGA), ea a câștigat primul său turneu profesionist, care s-a întâmplat să fie și un turneu major.

În vârstă de doar 22 de ani, Nordqvist a terminat cu patru lovituri în fața celei de-a doua clasate, Lindsey Wright, și a câștigat Campionatul LPGA 2009. În același an, a fost convocată la Solheim Cup și a câștigat Campionatul LPGA Tour.

Apoi a fost desemnată începătoarea anului în Turneul european pentru femei pentru ascensiunea sa rapidă.

Opt ani mai târziu, ea a câștigat al doilea turneu major la Campionatul Evian din Franța, în 2017. Dar, având în vedere luptele pe care a trebuit să le îndure, Nordqvist spune că victoria sa de la Carnoustie este "cea mai specială".

"Doar pentru că mi-a luat câțiva ani și am luptat atât de mult și m-am întrebat dacă am făcut lucrurile corecte", a spus ea în momentele de după victorie. "De asemenea, știind ca și cum caddie-ul meu, Paul (Cormack), a muncit atât de mult și chiar am vrut să o fac și pentru el".

Victoria ei de la Carnoustie a venit după un final dezamăgitor la US Women's Open 2016.

După ce a terminat la egalitate în fruntea clasamentului cu Brittany Lang, cele două au început un playoff de trei găuri.

Cu toate acestea, la a doua gaură, Nordqvist a fost penalizată cu două lovituri pentru că a atins nisipul cu crosa într-un buncăr de fairway, oferindu-i titlul lui Lang.

În ciuda suișurilor și coborâșurilor pe care le aduce golful, sportul a prins drag de Nordqvist.

"Este ceva în legătură cu golful care mă motivează în continuare. Urăsc să pierd, probabil mai mult decât îmi place să câștig. Cred că toate controversele și toate coborâșurile, și faptul că caddie și soțul meu sunt acolo, împingându-mă în fiecare zi, fiind o stâncă; urăsc să renunț."

