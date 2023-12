Lusia Harris, singura femeie recrutată oficial de o echipă din NBA, a murit

"Suntem profund întristați să împărtășim vestea că îngerul nostru, matriarhul, sora, mama, bunica, bunica, medaliată olimpică, Regina baschetului, Lusia Harris, a decedat în mod neașteptat astăzi în Mississippi", se arată în comunicat.

Harris a condus Delta State la trei campionate naționale consecutive ale Association for Intercollegiate Athletics for Women (AIAW) între 1975-1977.

În timp ce se afla la Delta State, baschetul feminin a fost introdus la Jocurile Olimpice în 1976. Harris a fost selectată în echipă și a avut distincția de a fi prima femeie care a marcat un coș în primul meci al competiției. SUA a câștigat medalia de argint în acel an.

După cariera universitară, New Orleans Jazz din NBA, care a început să joace în 1974 și care avea să se mute mai târziu în Utah, a selectat-o în runda a șaptea a draftului NBA din 1977.

O altă femeie, Denise Long, a fost selec tată în 1969 de San Francisco Warriors, dar alegerea a fost anulată de ligă, ceea ce face ca Harris să fie singura femeie, până în prezent, care a fost selectată oficial.

Cu toate acestea, Harris a refuzat oferta celor de la Jazz, cu intenția de a-și întemeia o familie.

"M-am gândit că era o lovitură publicitară și am simțit că nu cred că sunt suficient de bună", a declarat ea în "The Queen of Basketball", un scurtmetraj despre viața și cariera ei. "Așa că am decis să nu mă duc. Da, am spus nu NBA-ului".

"NBA, nu regret că nu m-am dus. Nici măcar un pic", a mai spus ea.

Nativa din Minter City, Mississippi, a fost inclusă în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame în 1992 și a făcut parte din clasa inaugurală a Women's Basketball Hall of Fame în 1999.

Harris este în continuare deținătoarea recordului de puncte (2.891) și de recuperări (1.662) din cariera lui Delta State, a precizat universitatea.

"Ultimele luni i-au adus doamnei Harris o mare bucurie, inclusiv vestea nunții iminente a fiului ei cel mic și revărsarea de recunoaștere primită de un documentar recent care a adus în atenția întregii lumi povestea ei", a precizat familia ei în comunicat.

"Ea va fi ținută minte pentru caritatea ei, pentru realizările sale atât pe teren, cât și în afara lui, și pentru lumina pe care a adus-o comunității sale, statului Mississippi, țării sale ca prima femeie care a marcat un coș la Jocurile Olimpice și femeilor care joacă baschet în întreaga lume."

Jill Martin de la CNN a contribuit la acest reportaj.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com