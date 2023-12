Liverpool vs. Chelsea: Sadio Mane în centrul unei remize infernale în Premier League, lăsând Manchester City în pole position pentru câștigarea titlului

Toate cele patru goluri au venit într-o primă repriză frenetică, Sadio Mane profitând de eroarea lui Trevoh Chalobah, iar Mo Salah a mărit avantajul lui Liverpool cu o finalizare sublimă.

Chelsea a revenit în joc grație voleului uluitor al lui Mateo Kovačić, iar apoi Christian Pulisic a trimis mingea în poartă după ce a fost lăsat liber de pasa lui N'Golo Kanté.

Repriza a doua a fost la fel de frenetică, ambele echipe având șanse de a câștiga meciul. Édouard Mendy a salvat cu brio o lovitură de la distanță a lui Salah, în timp ce Caoimhín Kelleher a reacționat brusc pentru a bloca un șut al lui Pulisic din apropiere.

În urma acestei remize, Chelsea, ocupanta locului doi, a rămas la 10 puncte în spatele liderului din Premier League, Manchester City, iar Liverpool la un punct mai în spate, având un meci mai puțin disputat decât ambele rivale la titlu.

Managerul lui Chelsea, Thomas Tuchel, l-a lăsat pe atacantul Romelu Lukaku în afara lotului pentru meciul de duminică, după ce internaționalul belgian a dezvăluit săptămâna trecută că este nemulțumit de situația actuală de la club și și-a exprimat dorința de a se întoarce într-o zi la fosta sa echipă, Inter Milano.

"Lucrurile au devenit prea mari și prea zgomotoase în apropierea meciului, așa că am decis să protejez pregătirea meciului și de aceea el este eliminat", a declarat Tuchel pentru Sky Sports înainte de startul partidei de duminică.

"Bineînțeles că am vorbit, de două ori. Am vorbit cu principalii jucători, apoi a trebuit să ne dăm seama că este prea aproape de meci. Este prea mare. Am amânat decizia și, în timp ce facem asta, trebuie să protejăm pregătirea meciului".

"Un roșu clar

Mane a fost avertizat în primul minut al meciului după ce brațul său fluturând l-a prins în față pe Cesar Azpilicueta , deși căpitanul lui Chelsea a declarat că atacantul senegalez al lui Liverpool ar fi trebuit să fie eliminat.

"Nu mă deranjează dacă sunt cinci secunde de joc... este un roșu", a declarat Azpilicueta pentru Sky Sports. "Nu înțeleg, am avut astfel de decizii zilele trecute. Este un cartonaș roșu clar. Primim aceste decizii împotriva noastră și poate schimba modul de joc.

"M-am uitat la reluare, dar nu aveam nevoie de asta pentru că pe viu știam că este roșu.

"A trebuit să ne luptăm pentru a reveni", Azpilicueta. "Am lăsat totul pe teren, dar nu a fost suficient".

"Ambele echipe au avut momentele lor. Când conduceau cu 2-0 credeau că au o șansă clară de a înscrie al treilea gol și poate că asta putea ucide meciul, dar după aceea am jucat bine."

Antrenorul lui Liverpool, Jurgen Klopp, a lipsit de la meciul de duminică din cauza unui test de suspiciune pozitiv la coronavirus, asistentul managerului clubului, Pepijn Lijnders, preluând conducerea echipei de pe Stamford Bridge.

"Nu este niciodată plictisitor cu noi. O intensitate incredibilă încă de la început cu ambele echipe. Ne-am fi dorit mai mult control, am avut atât de multe contraatacuri bune, dar a lipsit doar ultima pasă", a declarat Lijnders pentru Sky Sports.

În următoarele săptămâni, Liverpool va fi lipsită de Salah, Mane și Naby Keita în următoarele săptămâni, cei trei jucători evoluând pentru Egipt, Senegal și, respectiv, Guineea la Cupa Africii pe Națiuni din Camerun.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com