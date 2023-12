Liverpool ajunge în finala Ligii Campionilor după ce a fost zdruncinată de Villarreal

Trei goluri în succesiune rapidă de la Fabinho, Luis Diaz și Sadio Mane au dus Liverpool la o victorie cu 3-2 (5-2 la general) și la a treia finală a Ligii Campionilor în doar cinci ani, deși scorul - la propriu - a spus doar jumătate din poveste.

În ciuda faptului că a sosit pe Estadio de la Cerámica cu un avantaj de două goluri, managerul lui Liverpool, Jürgen Klopp, a avertizat că echipa sa va trebui să fie "pregătită să sufere", iar cuvintele germanului s-au dovedit a fi profetice, deoarece Villarreal i-a uimit pe vizitatori cu o demonstrație feroce în prima repriză.

Golurile timpurii ale lui Boulaye Dia și Francis Coquelin au trimis "Submarinul Galben" - poreclit afectuos datorită echipamentului lor galben luminiscent - în ape necunoscute, amenințând să scufunde speranțele lui Liverpool de a deveni prima echipă care câștigă Liga Campionilor, Premier League, Cupa FA și Cupa Ligii în aceeași campanie.

Încurajați de impactul lui Diaz, care a intrat în repriza a doua, o avalanșă de goluri în timpul unei perioade de 12 minute strălucitoare a redresat nava și a ștampilat biletul lui Liverpool pentru finala de la Paris din 28 mai.

Cu Cupa Ligii deja în bancă, un triumf asupra lui Real Madrid sau Manchester City în Franța ar însemna - în cazul în care Liverpool ar câștiga Premier League și FA Cup - să pecetluiască o realizare istorică, ridicând statutul de nemurire fotbalistică a echipei deja lăudate a lui Klopp.

Salah vrea să se răzbune

Vorbind după meci, Klopp și Alexander-Arnold au jucat rece cu privire la cine ar vrea să se confrunte în finală, spunând la BT Sport că oricine ar fi ajuns la Paris ar merita să fie acolo.

Totuși, nu Mohammed Salah. Înlocuit agonizant cu o accidentare în înfrângerea 3-1 a lui Liverpool cu Real Madrid la Kiev în 2018, egipteanul are o afacere neterminată în minte.

"Vreau să joc cu Madrid [în finală]" a declarat Salah. "Trebuie să fiu sincer, City este o echipă foarte dificilă, am jucat împotriva lor de câteva ori în acest sezon, dar dacă mă întrebați personal, aș prefera Madrid.

"Pentru că am pierdut împotriva lor în finală, vreau să joc din nou cu ei - sper să câștigăm", a adăugat el, râzând.

Salah a fost la fel de sincer în privința urmăririi unei cvadruplete istorice.

"Cvadrupla este ținta acum. Poate că nu la începutul sezonului. Sunt întotdeauna sincer și mă concentrez pe Liga Campionilor și Premier League. Dar acum, de ce nu?", a spus el.

" După ce am învins City în semifinala Cupei Angliei [am crezut că este în desfășurare]. După faza grupelor m-am gândit 'OK, vom câștiga Liga Campionilor în acest an'".

După ce a condus-o deja pe Borussia Dortmund în finală în 2013, cu doi ani înainte de a se alătura echipei Reds, Klopp se alătură acum unui grup ilustru de manageri care au ajuns la patru finale ale Ligii Campionilor - Marcello Lippi, Sir Alex Ferguson și Carlo Ancelotti, care este acum antrenor la Real Madrid.

Ancelotti ar intra într-o ligă proprie în cazul în care va învinge miercuri pe Manchester City a lui Pep Guardiola, dar Klopp - după ce a semnat săptămâna trecută un nou contract pe doi ani - a obținut deja statutul de icoană pe Anfield.

"Este remarcabil. Ne-am complicat destul de mult situația, dar este vorba despre modul în care reacționați și vă adaptați", a declarat Klopp. "Respect pentru Villarreal, au făcut-o foarte dificilă.

"O să mă uit la el. Oricine va fi, va fi masiv - o va merita și apoi ne vom confrunta la Paris".

Început perfect

Managerul lui Villarreal, Unai Emery, remarcase înainte de meci că echipa sa va trebui să joace "un meci perfect" pentru a trece, iar jucătorii săi au răspuns cu un meci aproape perfect de 45 de minute.

După ce s-a confruntat cu critici pentru o abordare prea defensivă în prima etapă de pe Anfield, Villarreal a trecut în avantaj în primele trei minute, Dia transformând în gol o retragere inteligentă a lui Etienne Capoue, după ce mijlocașul s-a strecurat în spatele lui Andy Robertson la bara din spate.

Dacă atmosfera de pe Estadio de la Cerámica fusese fierbinte înainte de începerea meciului, acel gol timpuriu a ridicat zgomotul mulțimii aproape de punctul de fierbere, iar echipa gazdă a egalat intensitatea.

Acele tricouri galbene ale lui Villarreal au avansat, provocând o serie de erori necaracteristice, neforțate și pase neglijente din partea unei echipe Liverpool care a părut aproape de nezdruncinat în acest sezon.

Capoue s-a transformat din nou în furnizor pentru a aduce Villarreal la egalitate cu cinci minute înainte de pauză. După o întoarcere excelentă, francezul a plutit o centrare ispititoare pe capul compatriotului Coquelin, care s-a înălțat deasupra lui Trent Alexander-Arnold pentru a se prăbuși cu capul pe lângă un Alisson înrădăcinat.

Joc în două reprize

Stimulată de introducerea lui Diaz, Liverpool a părut o echipă diferită după pauză. Urgența lor crescută a fost recompensată când Fabinho, care a colectat pasa lui Salah, a tras printre picioarele portarului lui Villarreal, Geronimo Rulli, pentru a înscrie un prim gol oportun în Liga Campionilor pentru Liverpool și a restabili avantajul vizitatorilor.

În mai puțin de 10 minute, meciul s-a încheiat. Impactul electric al lui Diaz a fost recompensat cu un gol, columbianul reluând cu capul centrarea lui Alexander-Arnold, înainte ca Mane să-l ocolească pe Rulli și să înscrie pentru a pune meciul dincolo de orice îndoială.

Frustrarea lui Villarreal a fost simbolizată de cartonașul roșu din final pentru Capoue, dar când se va liniști, echipa spaniolă poate reflecta asupra unei călătorii europene incredibile.

Pe locul șapte în La Liga și la 29 de puncte în spatele campioanei Real Madrid, un parcurs de poveste în Liga Campionilor i-a văzut eliminând giganții europeni Juventus și Bayern Munchen în drumul spre prima semifinală din istorie - nu este rău pentru un oraș cu mai puțin de 60.000 de locuitori.

Cu toate acestea, seara a aparținut lui Liverpool și delirantei secțiuni roșii de pe Estadio de la Cerámica, care pot începe acum să facă planuri pentru încă o finală a Cupei Europene - o noapte cu potențialul de a fi cea mai specială din istoria clubului.

