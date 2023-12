Lionel Messi spune la CNN că este convins că PSG este cel mai bun loc pentru el să câștige din nou UCL

Superstarul argentinian a semnat marți un contract pe doi ani la clubul francez, punând capăt unei perioade de 19 ani petrecută la Barcelona.

În cadrul unei discuții cu Amanda Davies de la CNN Sport, Messi a subliniat că atât ambițiile sale, cât și cele ale noului său club sunt aliniate - să câștige trofeul care a scăpat până acum PSG și pe care Messi însuși l-a câștigat de patru ori.

"Sunt conștient de trecutul meu și de obiectivul pe care îl are acest club - lupta de ceva timp pentru a câștiga o Ligă a Campionilor, și a fost aproape în ultimii ani", a declarat el la CNN.

"Pentru mine, la nivel personal, mi-ar plăcea să câștig încă o Champions, așa cum am spus și în anii precedenți, și cred că am ajuns în locul ideal care este pregătit pentru asta. Avem aceleași obiective. Are jucători impresionanți, una dintre cele mai bune echipe din lume și, sper să putem atinge acest obiectiv pe care Parisul și-l dorește atât de mult, eu îmi doresc atât de mult și sper să ne bucurăm și noi de el alături de oamenii din Paris."

Cu doar câteva zile mai devreme, Messi era în lacrimi în timpul unei conferințe de presă emoționante de adio de la Barcelona, clubul la care a evoluat în fotbalul european și la care a înflorit.

În perioada petrecută la giganții catalani, Messi a câștigat zece titluri de campion al Spaniei, precum și șase distincții Ballon d'Or.

Deși a recunoscut în conferința de presă că plecarea sa de la Barcelona a fost "foarte grea", el a mai spus că este "foarte fericit" la noul său club și că așteaptă cu nerăbdare viitorul.

"Adevărul este că este greu de descris în cuvinte ceea ce a trebuit să trăiesc în această săptămână", a declarat Messi pentru Amanda Davies.

"A fost foarte dificil ceea ce s-a întâmplat cu Barcelona - să-mi iau rămas bun după ce am fost acolo toată viața mea, într-un singur loc. Și după trei zile - fără să uit ce s-a întâmplat - totul s-a schimbat. Trăiam cu multe îndoieli, mulți nervi, multă anticipare că se va întâmpla asta și ei bine... multă emoție și dorință de a începe.

"A fost o sosire cu adevărat specială, primirea din partea oamenilor care m-au întâmpinat, care au ieșit în stradă. Sunt foarte entuziasmat să încep această nouă eră pe care o voi trăi și sunt pregătit să încep noua mea viață aici, la Paris."

La plecarea de la Barcelona, Messi a recunoscut că prietenii săi de la PSG - printre care fostul său coechipier de la Barça, Neymar, și compatrioții săi argentinieni Ángel Di María și Leandro Paredes - au contribuit în cele din urmă la decizia sa de a veni în "Orașul Luminilor".

Sosirea lui Messi la Paris formează un prim trio de frunte înfricoșător alături de Neymar și de superstarul francez Kylian Mbappé. Iar perspectiva de a se alinia alături de cei doi colegi superstaruri îl entuziasmează pe jucătorul de 34 de ani.

"Este o nebunie să pot împărți viața de zi cu zi cu ei, cu toată echipa, sunt niște transferuri extraordinare (care au avut loc în această vară), iar eu chiar vreau să mă antrenez și să concurez acum, pentru că voi juca cu cei mai buni jucători", a adăugat Messi.

Cu toate acestea, au existat zvonuri care îl leagă pe Mbappé, în vârstă de 22 de ani, de o mutare de pe Parc des Princes, deși președintele PSG, Nasser Al-Khelaifi, speră ca sosirea lui Messi să-l convingă să rămână.

"Cred că toată lumea știe care este viitorul lui Kylian, vrea să câștige, vrea să câștige trofee", a declarat Al-Khelaifi.

"A spus-o în public, vrea să aibă o echipă competitivă și noi avem cea mai competitivă din lume. Nu există nicio scuză pentru el acum - nu poate face altceva decât să rămână".

În cadrul regulilor

Cu atât de mulți jucători scumpi și de profil înalt în echipa PSG, lui Al-Khelaifi i s-a pus întrebarea cum își poate permite clubul să își permită un alt jucător superstar și să rămână în continuare în cadrul reglementărilor UEFA privind Fair Play-ul financiar (FFP).

Cu toate acestea, atunci când a fost întrebat de un jurnalist cum își poate permite clubul să semneze cu Messi, Al-Khelaifi a spus că clubul nu ar promite ceva ce nu poate face în cadrul regulilor.

El a explicat că clubul va rămâne în regulament "din prima zi până la sfârșit".

Khelaifi a spus că acordul ar fi benefic nu doar pentru PSG, ci și pentru orașul Paris, precum și pentru liga franceză, din punct de vedere sportiv și comercial, printre altele.

"Sper că Leo nu va cere un salariu mai mare", a glumit Al-Khelaifi.

Al-Khelaifi a declarat pentru CNN că a trecut deja "raiul" de când Messi a acceptat să semneze cu PSG, subliniind impactul pe care sosirea sa l-a avut deja asupra clubului, fără ca acesta să fi apărut măcar o dată.

"Adică, nu am de gând să vă spun nici măcar cifrele pe care ni le oferă astăzi sponsorii. Este ceva de necrezut", a declarat el pentru CNN Sport.

"Dacă vedeți și rețelele noastre de socializare, aveam 35 de milioane, iar acum avem 42 de milioane. În chiar mai puțin de trei zile. Este ceva uimitor. Știu că ultimii doi ani au fost o criză cu Covid-19, dar eu cred într-un lucru: fiecare criză este o oportunitate.

"Și am semnat patru jucători gratis, iar valoarea acestor patru jucători plus (Achraf) Hakimi a crescut activele clubului la aproape 3 miliarde de dolari. Este fantastic. Oamenii nu recunosc acest lucru, nu știu asta, dar cred că ar trebui să știe, cei care pun la îndoială capacitatea noastră financiară".

