Lionel Messi spune că mutarea la PSG este o "posibilitate", în timp ce își ia adio în lacrimi de la Barcelona

S-a vehiculat pe scară largă că PSG i-a oferit lui Messi un contract pe doi ani, deși argentinianul în vârstă de 34 de ani a declarat că nu s-a făcut niciun aranjament cu gigantul parizian și nici cu alte cluburi interesate de următoarea sa mutare.

PSG nu a răspuns solicitării CNN de a comenta.

În cadrul unei conferințe de presă la Barcelona, un Messi foarte emoționat a intrat în sală în aplauzele celor prezenți și a ținut ultimul său discurs ca jucător al echipei blaugrana, descriind-o ca fiind unul dintre cele mai dificile momente din cariera sa.

"În aceste zile, în această ultimă zi m-am gândit... să văd ce urma să spun, ce aș putea spune", a spus Messi.

"Adevărul este că nu a ieșit nimic, am fost blocat, așa cum sunt și acum. Este foarte dificil pentru mine după atâția ani, după ce mi-am făcut toată viața aici. Nu am fost pregătit pentru asta".

De șase ori câștigător al Balonului de Aur, Messi părăsește Barcelona, după ce a sosit din Argentina la vârsta de 13 ani.

"Astăzi trebuie să spun la revedere, așa cum am mai spus, au fost mulți ani, toată viața mea aici. După 21 de ani, plec cu soția mea și cu cei trei argentinieni catalani. Nu pot fi mai mândru de tot ceea ce am făcut și am trăit în acest oraș, în care nu am nicio îndoială că după ce vom fi plecat câțiva ani ne vom întoarce pentru că este casa noastră, pentru că așa le-am promis și copiilor mei", a adăugat Messi.

Messi este cel mai bun marcator din toate timpurile al Barcelonei, cu 682 de goluri marcate, și a câștigat numeroase premii colective și individuale importante, printre care patru titluri de Liga Campionilor și 10 titluri din La Liga.

"Am dat totul pentru acest club, pentru acest tricou, din prima zi în care am ajuns până în ultima. Și adevărul este că sunt mai mult decât mulțumit. Mi-ar fi plăcut să-mi iau rămas bun într-un mod diferit. Nu mi-am imaginat niciodată că îmi voi lua adio în acest fel", a spus Messi.

El a continuat: "Mi-ar fi plăcut să o fac cu oamenii, pe teren, să pot auzi o ultimă ovație din partea lor, o ultimă afecțiune. Mi-a fost foarte dor de ei în toată această perioadă de pandemie în care nu am putut juca cu publicul. Mi-a lipsit asta, să îi pot avea aproape, încurajările, să sărbătoresc un gol cu ei, să îi las să îmi strige numele."

Deși atât clubul, cât și Messi ajunseseră la un acord pentru un nou contract, situația financiară dezastruoasă a Barcelonei și reglementările Financial Fair Play (FFP) din La Liga au făcut ca acesta să nu poată fi semnat.

Vineri, președintele Barcelonei, Joan Laporta, a declarat că "reînnoirea lui Messi a implicat anumite riscuri [...] dar nu putem pune clubul în fața unui risc mai mare", a declarat Laporta reporterilor.

"Trebuie să lași sentimentele deoparte, trebuie să privești cifrele cu capul rece. Ne-am dorit ca La Liga să fie mai flexibilă, dar aceasta nu este o scuză. Cunoșteam regulile, iar ceea ce am rămas de la fosta conducere face ca totul să fie imposibil.

"Clubul este mai presus de orice, chiar și de cel mai bun jucător din lume", a adăugat Laporta.

În timpul sesiunii de întrebări și răspunsuri cu presa de duminică, Messi a fost rugat să comenteze tensiunea din jurul plecării sale și dacă Barcelona a făcut tot ce i-a stat în putință pentru a-și păstra vedeta pentru sezonul următor.

"Ceea ce este clar pentru mine este că am făcut tot ce a fost posibil pentru a rămâne, clubul, Laporta, a spus că nu a fost posibil din cauza unei probleme din La Liga, dar am auzit multe lucruri care s-au spus despre mine, despre motivul pentru care nu am continuat, dar vă pot asigura că am făcut tot ce a fost posibil pentru a rămâne", a spus Messi.

"Anul trecut nu am vrut să rămân și am și spus acest lucru, dar anul acesta am vrut să rămân și nu a fost posibil", a adăugat Messi.

