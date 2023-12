Liderii drepturilor civile, grupurile de sănătate publică presează administrația Biden pentru a acționa asupra interdicției mentolului

Grupurile au declarat că administrația ar putea să tragă de timp pentru a evita eventuala alienare a alegătorilor de culoare, care sunt disproporționat mai predispuși să fumeze mentol.

"Preocuparea noastră în legătură cu întârzierea este într-adevăr că, știți, nu există niciun motiv pentru aceasta", a declarat pentru CNN Yolonda Richardson, președinte și director executiv al Campaign for Tobacco-Free Kids, care a luat cuvântul la întâlnire. "Nu mă aflu în poziția lor, dar cred că, dacă pui în balanță două tipuri de interese concurente diferite care sunt importante pentru tine, atunci fă ceea ce trebuie, ce zici de asta?".

Administrația americană pentru Alimente și Medicamente a declarat pentru CNN în octombrie că o interdicție este o "prioritate de top pentru FDA", iar Richardson a declarat că, inițial, administrația s-a angajat să acționeze înainte de sfârșitul anului.

"Aceasta este regula lor", a spus ea. "S-ar putea spera că au considerat că știința este suficientă".

Ea a spus că a plecat de la întâlnirea de marți cu sentimentul "destul de pozitiv" că preocupările grupurilor au fost auzite, dar a mai spus că există încă sentimentul că acestea trebuie să continue să preseze administrația să acționeze.

Îngrijorări privind întârzierile

Deși FDA a luat în considerare interzicerea țigărilor mentolate de aproape un deceniu, abia în octombrie FDA a făcut în sfârșit ceea ce grupurile antitabac au numit un pas înainte "capital", trimițând normele finale privind această problemă la Casa Albă pentru revizuire.

În cadrul procesului amplu de elaborare a regulilor de către guvernul federal, agenția care reglementează tutunul nu poate pur și simplu să finalizeze o regulă și să facă să intre în vigoare o interdicție. Biroul de management și buget al Casei Albe trebuie să aprobe limbajul propus de FDA.

Dar atunci când guvernul federal și-a publicat lista de activități de reglementare, numită "Agenda unificată a acțiunilor de reglementare și de dereglementare", la începutul lunii decembrie, a indicat că regula finală privind mentolul nu era așteptată până în martie.

În contextul îngrijorărilor, o coaliție formată din mai mult de o duzină de grupuri de profil înalt pentru drepturile civile și sănătate publică a declarat că s-a întâlnit marți cu secretarul pentru sănătate și servicii umane Xavier Becerra și cu liderii de la Casa Albă pentru a-i încuraja să promulge o interdicție acum.

"Aceasta este o problemă de sănătate publică care nu a avut nimic de-a face cu politica, dar acum are totul de-a face cu politica", a declarat Carol McGruder, membru fondator și copreședinte al African American Tobacco Control Leadership Council, care a participat la întâlnirea de la Casa Albă.

"Acesta este un produs care a ucis un milion de persoane de culoare în ultimii 20 de ani. Este ucigașul numărul unu și, prin urmare, trebuie să se afle în permanență printre primele cinci priorități politice", a declarat McGruder.

La reuniunea virtuală au participat Asociația Americană a Inimii, Asociația Americană a Plămânilor, Inițiativa pentru Adevăr, Consiliul de conducere afro-american pentru controlul tutunului, Consiliul Național al Femeilor Negre, NAACP, Coaliția Națională pentru Participarea Civică a Negrilor și alte organizații care doresc acțiuni imediate în privința tutunului cu arome.

Biroul de management și buget al Casei Albe, care supraveghează reglementările executivului, nu a răspuns la solicitarea CNN de a comenta statutul normei.

"Așa cum este practica standard pentru toate regulile, OIRA lucrează pentru a programa întâlniri cu toți solicitanții în timp ce regula este în curs de revizuire. OIRA nu aprobă participanții", a declarat un oficial al administrației, referindu-se la Biroul pentru Informații și Afaceri de Reglementare, o parte a Biroului de Management și Buget.

Potențialul de a salva vieți

Deși numărul de persoane care fumează țigări în SUA a scăzut la unul dintre cele mai scăzute niveluri din istorie, proporția celor care fumează mentol a crescut, potrivit CDC. Fumatul este în continuare cauza nr. 1 a deceselor care pot fi preveniteîn SUA.

Problema este deosebit de importantă pentru comunitatea de culoare, deoarece, timp de decenii, industria tutunului a comercializat agresiv mentolurile către aceștia, o acțiune care a dat roade. Un studiu realizat în 2020 a arătat că, deși 43% dintre toți fumătorii adulți fumau mentol, peste 83% dintre fumătorii de culoare au făcut-o.

Interzicerea țigărilor mentolate ar salva până la 654.000 de vieți în SUAîn 40 de ani, inclusiv viețile a 255.000 de membri ai comunității de culoare, potrivit unui studiu din 2022.

De asemenea, ar elimina unele dintre disparitățile semnificative în materie de sănătate din SUA între negri și albi, potrivit unui studiu al Consiliului pentru Relații Externe.

Persoanele de culoare mor cu o rată semnificativ mai mare decât persoanele albe din cauza bolilor legate de fumat, inclusiv accident vascular cerebral, boli de inimă și cancer pulmonar; persoanele de culoare reprezintă 12% din populația din SUA, dar comunitatea reprezintă 41% din decesele premature legate de fumat și 50% din anii de viață pierduți asociați cu utilizarea produselor din tutun mentolat între 1980 și 2018, a constatat un studiu.

Dacă mentolul ar fi interzis, decalajul dintre decesele cauzate de cancerul pulmonar în rândul persoanelor de culoare și al celor de culoare albă s-ar reduce în termen de cinci ani, a constatat studiul Consiliului pentru Relații Externe.

O interdicție a mentolului ar putea, de asemenea, să-i împiedice pe copii să se deprindă cu acest obicei. Studiile arată că țigările mentolate sunt atractive pentru noii fumători, deoarece aroma maschează gustul și mirosul aspru care îi descurajează pe unii dintre aceștia. De asemenea, mentolul anesteziază gâtul, facilitând inhalarea profundă a fumului periculos.

Mai mult de jumătate dintre copiii care fumează aleg țigările mentolate, potrivit CDC. Studiile au constatat că copiii care au fumat mentol au avut mai multe șanse să devină fumători obișnuiți decât fumători ocazionali.

Coaliția a trecut în revistă multe dintre aceste statistici în cadrul întâlnirii de săptămâna aceasta, iar McGruder a spus că a plecat plină de speranță. Oficialii administrației păreau "implicați și erau atenți", a spus ea. De asemenea, a ajutat și faptul că printre participanți se aflau organizații puternice "care au stima poporului nostru", a spus ea, și care reprezintă alegătorii de culoare, de care administrația va avea nevoie în alegerile de anul viitor.

Dr. Kimberly Jefferies Leonard, vicepreședinte al American Cancer Society Cancer Action Network, s-a simțit, de asemenea, optimistă după întâlnire.

"Cred că, datorită numărului de persoane care au venit și care au participat, cred că administrația ne-a auzit și a auzit pledoaria și strigătul nostru", a spus ea.

Asociația Americană a Inimii, care a fost, de asemenea, reprezentată la întâlnire, a declarat că a apreciat oportunitatea de a vorbi cu Casa Albă.

"În timp ce continuăm să așteptăm normele finale, companiile producătoare de tutun continuă să vizeze comunitățile și să agațe noi utilizatori cu țigări mentolate și trabucuri cu arome. Cercetarea este completă. Dovezile sunt clare. Așteptarea trebuie să ia sfârșit", a declarat Nancy Brown, CEO al Asociației Americane a Inimii, într-un e-mail pentru CNN.

Confruntându-se cu opoziția altor grupuri

Coaliția a sperat că întâlnirea va contracara narațiunea prezentată de grupurile care primesc finanțare de la industria tutunului, precum National Action Network a reverendului Al Sharpton, care s-a întâlnit, de asemenea, recent cu Casa Albă în încercarea de a se opune reglementării.

Dela începutul lunii decembrie, calendarul public al întâlnirilor administrației Biden arăta o recentă presiune totală din partea industriei tutunului. Dintre cele 41 de întâlniri pe tema regulii privind mentolul din ultima lună, 38 au fost cu grupuri ale industriei tutunului și aliații acestora.

Unul dintre argumentele acestor grupuri este că o interdicție i-ar incrimina pe fumătorii de mentol și ar încuraja mai multe interacțiuni mortale cu poliția. FDA și avocații antitutun spun că acest lucru nu este adevărat.

"Nu este vorba despre persoana individuală de pe stradă", a spus McGruder. "Fumatul unei țigări mentolate nu este ilegal. Dacă îți iei una sau dacă faci una, este treaba ta. Este vorba despre industria tutunului, iar ei fac tot ceea ce pot pentru a-și păstra cârligele în comunitatea noastră."

Justin Bibb, primarul orașului Cleveland, un oraș cheie într-un stat cheie în orice alegeri prezidențiale, a fost și el prezent la întâlnirea de marți cu Casa Albă. O interdicție a mentolului este importantă pentru el atât la nivel personal, cât și la nivel politic.

"Mi-am pierdut tatăl mult prea devreme pentru că era dependent de țigări - Newports, mai exact - și bunicul meu a murit și el de fapt de cancer pulmonar, așa că am văzut atât de multe cazuri, în copilărie și în calitate de primar, în care companiile producătoare de tutun profită de comunitatea de culoare", a declarat Bibb.

Cleveland, care are o populație de peste 46% de negri, se află pe primul loc la nivel național cu o rată a fumatului de 35%, de peste trei ori mai mare decât media națională.

În acest an, Bibb a introdus un plan de interzicere a vânzărilor de produse din tutun aromatizat în orașul său, dar republicanii din parlamentul statului Ohio spun că ar dori să împiedice guvernele locale să adopte astfel de interdicții. Având o autoritate limitată, a spus Bibb, acțiunea federală este absolut necesară.

"A trecut timpul ca acest președinte și Congresul să dea dovadă de o conducere reală pentru a vedea o schimbare reală în această problemă", a spus el.

O interdicție ar fi o declarație importantă, a spus Jefferies Leonard.

"Ar fi o declarație că administrația este preocupată de viețile negrilor și ar trimite un mesaj comunităților noastre că administrația consideră că viețile negrilor chiar contează", a spus ea.

RJ Reynolds, producătorul țigărilor Newport, cea mai populară marcă de țigări mentolate din țară, a declarat pentru CNN, la începutul lunii decembrie, că o interdicție ar face mult mai mult rău fumătorilor de culoare decât bine.

"Reynolds a fost clară în ceea ce privește poziția sa față de interzicerea mentolului - credem cu tărie că există modalități mai eficiente de a oferi reducerea efectelor nocive ale tutunului decât interzicerea produselor. O interzicere a țigărilor mentolate ar dăuna, nu ar aduce beneficii sănătății publice", se arată în declarație.

McGruder se enervează în fața discursului companiilor de tutun despre cum o interdicție va dăuna comunității: "Este atât de cinic faptul că își schimbă abordarea rasistă și pernicioasă a comunității noastre", a spus ea.

Interdicția nu poate fi lăsată la latitudinea statelor, a spus ea. Două, Massachusetts și California, au interzis țigările mentolate cu un oarecare succes, dar nu fără împotriviri.

Când California a adoptat interdicția privind mentolul, industria a pus un referendum pe buletinul de vot pentru a menține produsele pe rafturi. Alegătorii au respins acest impuls, dar companiile au venit cu noi produse care sunt "non-mentol mentolate", chimicale, spune McGruder, pentru a imita mentolul. De asemenea, industria a dat în judecată statul.

"Este fără sfârșit. De aceea trebuie să luăm măsuri la nivel federal", a spus McGruder. "Avem nevoie de protecție împotriva acestei industrii care este turbat și nu se va opri".

Grupul ei și ceilalți spun că intenționează să mențină presiunea. Pe 18 ianuarie, va avea loc o "înmormântare mentolată" la Washington pentru a recunoaște cei 45.000 de negri care mor în fiecare an din cauza bolilor legate de tutun și pentru a încuraja Casa Albă să acționeze acum.

Dacă o interdicție va fi pusă în aplicare, atunci "începe adevărata muncă", a spus McGruder. Va fi nevoie de resurse suplimentare, de programe de renunțare la fumat adecvate din punct de vedere cultural și de eforturi pentru a elimina rasismul sistemic și pentru a aborda mai bine factorii sociali determinanți ai sănătății.

"Avem nevoie de aceeași vigoare și de aceeași atenție pe care industria ne-a acordat-o pentru a ne însămânța comunitatea cu dependență", a spus McGruder. "Avem nevoie de aceeași atenție și dragoste din partea țării noastre, a guvernului nostru, a FDA, a CDC, pentru a-i ajuta pe oameni să renunțe la aceste produse care creează dependență."

Betsy Klein, René Marsh și Brenda Goodman de la CNN au contribuit la acest reportaj.

