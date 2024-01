Lewis Hamilton recuperează, îl depășește pe Max Verstappen și câștigă al cincilea Mare Premiu al Spaniei consecutiv

Cei doi rivali s-au luptat pentru victorii în fiecare dintre cele patru Grand Prix-uri de până acum din acest sezon, dar victoria lui Hamilton pe Circuit de Barcelona-Catalunya - a 98-a din cariera sa în Formula 1 - îi conferă un avans de 14 puncte în fruntea clasamentului piloților.

Coechipierul lui Hamilton de la Mercedes, Valtteri Bottas, a terminat pe locul al treilea, Charles Leclerc a fost al patrulea, iar Sergio Perez a terminat al cincilea la celălalt Red Bull.

Hamilton, de șapte ori campion mondial, a pierdut avansul din pole position în primul viraj și a fost nevoie de o gândire strategică creativă din partea celor de la Mercedes pentru ca în cele din urmă să îl recâștige.

Mercedes a luat prin surprindere Red Bull - și pe toți ceilalți privitori - și l-a chemat pe Hamilton pentru o a doua oprire la boxe în turul 43, cu britanicul suflându-i în ceafă lui Vertstappen.

Hamilton a revenit pe pistă pe locul trei și la 22 de secunde în spatele lui Verstappen, dar, în mod crucial, cu pneuri mai proaspete și mai rapide. Au existat asemănări imediate cu Marele Premiu al Ungariei din 2019, când Hamilton l-a vânat pe Verstappen după o strategie similară de oprire la boxe pentru a-l depăși în cele din urmă pentru victorie.

Așa a crezut și inginerul de cursă al lui Verstappen. "Este ca în Ungaria din nou", a deplâns el la radioul echipei.

Hamilton mai avea nevoie să ia o secundă pe tur din timpii lui Verstappen pentru a-l depăși în ultimul tur. În cele din urmă, a fost mult mai confortabil decât atât, Hamilton depășindu-l pe rivalul său pentru titlul mondial la șase tururi de la final.

"Am fost doar la vânătoare", a declarat Hamilton pentru Sky Sports după cursă. "Am fost atât de aproape atât de mult timp și nu credeam că făcând asta voi putea face ca pneurile să reziste - dar am reușit. A fost un drum lung pentru a reveni de la 20 și ceva de secunde în urmă, dar a fost un pariu bun, o strategie foarte bună din partea echipei."

"Am fost foarte conflictual. Să intru sau să ignor apelul și să rămân în afara cursei? Evident, am făcut ceea ce mi-a cerut echipa și, în mod natural, asta pentru că există o mare încredere între noi. Pur și simplu o treabă remarcabilă din partea tuturor celor din această echipă. Ce zi!"

Victoria a extins dominația recentă remarcabilă a pilotului în vârstă de 36 de ani în Spania, care a obținut a cincea victorie consecutivă în cursă, ceea ce a dus numărul de victorii din carieră la șase victorii în Marele Premiu al Spaniei.

Cu toate acestea, o victorie și trei clasări pe locul doi pentru Verstappen până acum în acest sezon înseamnă că tânărul pilot rămâne pe urmele lui Hamilton.

Corecție: Acest articol a fost actualizat pentru a reflecta ordinea de sosire a piloților.

