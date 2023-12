Poveste evidențiată

Lewis Hamilton își cere scuze pentru videoclipul "rușinos" din punct de vedere sexual

Lewis Hamilton își cere scuze pentru postarea video

Întreabă de ce nepotul său purta o rochie de prințesă

În scuzele sale de pe Twitter, cvadruplul campion mondial a spus că videoclipul de pe Instagram a fost o "scăpare de judecată".

Videoclipul lui Hamilton îl arăta pe nepotul său într-o rochie de prințesă mov și roz și fluturând o baghetă în formă de inimioară roz. După ce nepotul său răspunde afirmativ, Hamilton spune: "De ce ai cerut o rochie de prințesă de Crăciun?".

Pilotul de Formula 1 adaugă apoi: "Băieții nu poartă rochii de prințesă", înainte ca nepotul său să își acopere urechile cu mâinile.

Ulterior, Hamilton a șters videoclipul și și-a cerut scuze.

CITEȘTE: Cum l-a ajutat veganismul pe campionul mondial de F1 să ajungă la glorie

CITEȘTE: Hamilton a "ajuns la maturitate

"Ieri mă jucam cu nepotul meu și mi-am dat seama că vorbele mele au fost nepotrivite, așa că am eliminat postarea", a scris pe Twitter pilotul Mercedes, în vârstă de 32 de ani.

"Nu am vrut să fac rău și nu am vrut să jignesc pe nimeni deloc. Îmi place că nepotul meu se simte liber să se exprime, așa cum ar trebui să facem cu toții", a adăugat Hamilton, care are 5,7 milioane de urmăritori pe Instagram.

"Cele mai profunde scuze pentru comportamentul meu, deoarece îmi dau seama că nu este cu adevărat acceptabil pentru nimeni, indiferent de unde provii, să marginalizezi sau să stereotipezi pe cineva".

"Rușine

Pe Twitter, editorul Victoria Smith, care scrie despre feminism, maternitate, politică, sănătate mintală, l-a descris pe Hamilton ca fiind "un twerp nesigur și sexist".

"Personal, consider că este mult mai liniștitor să văd băieți mici în rochii de prințesă decât fetițe în ele", a scris Smith pe Twitter.

Twitter-ulPride in London Pride in London s-a declarat "dezamăgit" de videoclipul lui Hamilton: "Mulți din comunitatea noastră au experimentat acest tip de rușine când eram mai tineri".

F1: Drumul lui Lewis Hamilton spre măreție

Cu toate acestea, alți utilizatori Twitter au spus că reacția la postarea lui Hamilton pe Instagram a fost exagerată.

"Înțeleg dacă Lewis Hamilton a fost răutăcios în legătură cu asta, dar nu părea să o facă în acest fel", a scris Tony Mellace.

"În plus, nepotul său părea să chicotească la răspunsul său. Voi sunteți mai supărați decât a fost copilul. Bucurați-vă de sărbători și nu vă mai plângeți de TOTUL. Pace și iubire".

Hamilton și-a adjudecat al patrulea titlu mondial cu două curse înainte de finalul lunii octombrie, după o serie de demonstrații dominante la volan.

Hamilton și rivalul Sebastian Vettel au fost la egalitate strânsă în mare parte din 2017, pilotul Ferrari deținând avantajul în prima jumătate a sezonului, înainte ca britanicul să declanșeze o serie fulminantă de forme, câștigând de cinci ori în șase curse pentru a transforma un deficit de 14 puncte într-un avans de 66 de puncte în decurs de opt săptămâni.

Nu este prima dată când utilizarea activă a rețelelor de socializare de către Hamilton i-a creat probleme.

Vizitați CNN.com/motorsport pentru mai multe știri și reportaje

Și-a făcut selfie-uri în timp ce conducea o motocicletă Harley-Davidison în Noua Zeelandă și a spus pe Snapchat "This s**t is killing me" în timpul unei conferințe de presă pentru presa F1 din Japonia, în octombrie 2016.

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com