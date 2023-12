Lacrimile lui Roger Federer pentru fostul antrenor: "Niciodată nu a cedat așa

Federer a vorbit de-a lungul carierei sale despre influentul său fost antrenor, care a murit într-un accident de mașină la vârsta de 37 de ani, în 2002, în timp ce se afla în luna de miere în Africa de Sud.

Dar, după cum a spus Federer însuși, rareori, dacă nu chiar niciodată, a "cedat" într-un interviu în felul în care a făcut-o atunci când a vorbit cu Christina Macfarlane de la CNN de la baza sa de antrenament din Dubai luna trecută.

CITEȘTE: Nadal a trăit tragedia inundațiilor

CITEȘTE: Faceți cunoștință cu recordul celui mai ghinionist învins din tenis

Federer a împlinit 37 de ani pe 8 august anul trecut, cu o zi înainte de cea care ar fi fost cea de-a 53-a aniversare a lui Carter.

Când a fost întrebat ce părere ar avea Carter despre palmaresul său masculin record de 20 de Grand Slam-uri, Federer a lăcrimat.

"Îmi pare rău", a spus Federer. "Oh, omule, încă îmi lipsește atât de mult. Sper că ar fi mândru.

"Doamne, niciodată nu am cedat așa", a spus el mai târziu.

Federer a aflat de moartea lui Carter în timp ce concura la Mastersul canadian de la Toronto și, potrivit "The Roger Federer Story: Quest for Perfection", cartea scrisă de jurnalistul elvețian de tenis Rene Stauffer, "nu a fost niciodată atât de supărat în viața lui".

Federer "a părăsit hotelul și a alergat pe străzi, plângând și isteric", a relatat ziarul australian.

Vizitați CNN/com/sport pentru mai multe știri, reportaje și videoclipuri

A purtat o banderolă neagră

Eliminat deja la simplu, Stauffer a precizat că Federer a purtat o banderolă neagră la braț atunci când a jucat și a pierdut în proba de dublu la Toronto, alături de Wayne Ferreira - un sud-african - împotriva cuplului australian Joshua Eagle și Sandon Stolle.

"Cred că nu a vrut să fiu un talent irosit, așa că bănuiesc că a fost un fel de semnal de alarmă pentru mine când a murit și am început să mă antrenez din greu", a continuat Federer, temperamental înainte de perioada în care câștiga turnee de Grand Slam, pentru CNN Sport.

"Peter a fost într-adevăr o persoană foarte importantă în viața mea, pentru că mă gândesc că dacă pot spune mulțumesc pentru tehnica mea de astăzi, este pentru Peter", a mai spus el.

Federer îi mulțumește și în alte moduri. În fiecare an din 2005, potrivit ziarului australian, el i-a invitat pe părinții lui Carter, care locuiesc în Adelaide, să îl urmărească la Australian Open de la Melbourne, plătindu-le toate cheltuielile.

Pe teren, lumea tenisului a mai văzut lacrimi din partea lui Federer, atât la victorie, cât și la înfrângere. El a fost copleșit de emoție, de exemplu, când și-a deschis contul de Grand Slam la Wimbledon în 2003, un triumf pe care l-a dedicat lui Carter.

În 2009, la Melbourne - la aproximativ șapte luni după ce a pierdut ceea ce mulți consideră cel mai mare meci din toate timpurile împotriva lui Rafael Nadal la Wimbledon - spaniolul a pus brațul în jurul unui Federer inconsolabil în timpul prezentării trofeului, după ce s-a impus într-un alt meci de cinci seturi.

CITEȘTE: Copiii lui Federer au prins microbul tenisului

"Plâns de fericire

Gospodăria Federer, din care fac parte soția Mirka și cele două perechi de gemeni, a inventat termenul "happy cry".

"Mă emoționez uneori când mă uit la filme, dar nu știam că am acest plâns fericit, așa cum îl numim în familia noastră, nu doar când câștigi, ci și copiii", a declarat jucătorul originar din Basel.

"Să zicem că (am avut) o vacanță minunată și plecăm de acolo, iar copiii nu vor să plece pentru că s-au simțit atât de bine în Australia.

"Noi îi spunem un plâns de fericire. Nu știam că am așa ceva în mine.

"Când s-a întâmplat prima dată, cred că a fost în Cupa Davis de la Basel, când am jucat un weekend extraordinar împotriva americanilor (în 2001) și, bineînțeles, când am câștigat Wimbledon, emoțiile au fost atât, atât de puternice.

"Ți se pune întrebarea, deci cum te simți? Și tu spui: 'Cum mă simt în acest moment? Așa mă simt' și e ca o prăbușire completă.

"Nu am crezut niciodată că voi ține un trofeu în mână, nu am crezut niciodată că voi câștiga Wimbledon, nu am crezut niciodată că voi putea sta aici, ovaționat în picioare, ceremonia de decernare a trofeului este complet suprarealistă."

Federer a adăugat: "Și când începi să te gândești la familia sau la prietenii tăi, te întorci în sala de sport, te întorci pe terenurile de antrenament unde nu se uita nimeni și, dintr-o dată, îți dai seama că am muncit atât de mult și totul a dat roade.

"Este greu să spui pur și simplu 'Da, nu-i mare lucru'. Pentru mine este mare lucru, pentru că eu chiar nu o iau ca pe ceva de la sine înțeles, această carieră."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com