Kylian Mbappé a ajuns la pragul de 200 de goluri în carieră în victoria lui Paris Saint-Germain în Cupa Franței

Jucătorul de 23 de ani a înscris golurile sale - ajungând la 201 în carieră - în decurs de 17 minute în repriza secundă, pentru a o duce pe PSG în optimi în absența a patru jucători, inclusiv a lui Lionel Messi, care a fost depistat pozitiv la testul Covid-19.

Hat-trick-ul este deja al zecelea din cariera sa și îi duce numărul total de goluri pentru PSG la 150 în doar 196 de meciuri de când a venit de la Monaco în 2018.

Au existat multe speculații cu privire la viitorul lui Mbappé în capitala Franței, PSG refuzând o ofertă de 188 de milioane de dolari pentru francez din partea gigantului spaniol Real Madrid în luna august.

Mbappé a recunoscut atunci că vrea să plece de la PSG, dar săptămâna trecută a declarat pentru CNN că este "100%" angajat să termine sezonul cu actualul său club.

"Voi da tot ce am mai bun pentru a câștiga Liga Campionilor, campionatul și cupa", a declarat el pentru Becky Anderson de la CNN. "Și să le ofer toată plăcerea fanilor, pentru că o merită.

"Am fost sincer [despre faptul că vreau să plec]. Am dat un sentiment, am dat ceea ce am în inima mea", a spus el. "Sunt fericit să rămân ... este și orașul meu. Sunt francez ... Vreau să câștig totul în acest sezon".

