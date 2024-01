Kurt Zouma, starul lui West Ham, își exprimă "mari remușcări" pentru că a lovit pisica cu piciorul

Ulterior, în luna iunie, Curtea Magistraților din Tamisa i-a ordonat să efectueze 180 de ore de muncă în folosul comunității, după ce a pledat vinovat pentru această infracțiune, a relatat la vremea respectivă PA Media.

"Evident că am făcut ceva foarte rău și îmi cer scuze din nou pentru ceea ce am făcut", a declarat el în interviul acordat lui West Ham. "Știu că a fost foarte greu pentru oameni să privească și să vadă asta și evident că îmi pare foarte, foarte rău. Am mari remușcări în legătură cu asta".

Organizația caritabilă pentru protecția animalelor din Marea Britanie, RSPCA, a lansat o investigație asupra jucătorului internațional francez după ce, în februarie, a apărut pe internet o înregistrare video a incidentului, filmată de fratele său mai mic, Yoan, în care se vede cum acesta aruncă cu pantofi în pisica sa de companie, o lovește peste față, o urmărește prin cameră și o lovește cu picioarele pe podea în ceea ce părea a fi o reședință privată.

În timpul pronunțării sentinței la Thames Magistrates' Court, lui Zouma i s-a interzis, de asemenea, să dețină o pisică timp de cinci ani și i s-a ordonat să plătească amenzi judiciare de aproape 9.000 de lire sterline (11.214 dolari).

Lui Yoan i s-a ordonat să efectueze 140 de ore de muncă în folosul comunității după ce a pledat vinovat la un singur capăt de acuzare pentru că l-a ajutat, instigat, sfătuit sau procurat pe fratele său mai mare să comită o infracțiune în temeiul Animal Welfare Act 2006.

RSPCA a confiscat două pisici aparținând lui Zouma la scurt timp după incident și au rămas în grija lor din februarie.

"Am învățat din asta, ăsta este cel mai important lucru, aș spune", a adăugat Zouma. "Evident, am avut sprijin din partea multor, multor oameni din jurul meu care m-au ajutat să rămân concentrat pe fotbal și încerc să rămân fericit."

West Ham l-a amendat pe fundașul internațional francez cu suma maximă posibilă în urma acțiunilor sale din videoclip și a donat banii unor organizații caritabile pentru protecția animalelor. l

"Clubul a fost incredibil cu mine, sprijinul pe care l-am primit din partea coechipierilor mei, a staff-ului și a tuturor celor de la club, și chiar și din partea fanilor, au fost ireale", a spus Zouma. "Și m-au ajutat să rămân concentrat pe joc, să încerc să dau tot timpul tot timpul tot ce am mai bun pe teren și, evident, nu pot să le mulțumesc îndeajuns pentru ceea ce au făcut. Acest club este ca și familia mea".

Sursa: edition.cnn.com