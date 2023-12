Ksenia Efremova: Prodigioasa tenismenă rusă în vârstă de 12 ani are un "potențial incredibil", spune Patrick Mouratoglou

Într-o după-amiază, când fratele ei mai mare se antrena pe terenul de tenis, Efremova a luat una dintre rachetele lui - așa cum făcea adesea - și a început să lovească un coș cu mingi.

"A început să își arunce singură mingile", a declarat Julia Efremova, fostă jucătoare profesionistă de tenis, pentru CNN.

"M-am uitat la ea și am fost uimită pentru că toate mingile zburau peste fileu și ea făcea mișcările perfect. Mi-am spus că acela era momentul să lucrez cu ea, pentru că avea atât de multă pasiune și își dorea acest lucru.

"De fapt, nu a fost alegerea mea. Ea și-a început cariera așa".

Acum în vârstă de 12 ani, Efremova este considerată una dintre cele mai strălucitoare tinere talente din tenis și a devenit deja un fel de vedetă, adunând peste 35.000 de urmăritori pe Instagram și obținând contracte de sponsorizare cu Nike și Yonex.

Ea se antrenează în prezent la prestigioasa Mouratoglou Tennis Academy din Franța, fondată în 1996 de actualul antrenor al Serenei Williams, Patrick Mouratoglou.

Academia organizează săptămâni de selecție pe tot parcursul anului, în cadrul cărora tinere vedete potențiale vin din întreaga lume pentru a-și arăta talentul și a încerca să câștige un loc.

"Ei vin să fie testați pe partea fizică, de tenis și, bineînțeles, pe partea mentală", explică Mouratoglou. "Îi vedem cum se antrenează. De asemenea, îi vedem cum concurează și apoi luăm o decizie dacă vrem să-i ajutăm sau nu.

"Nu îi putem ajuta pe toți, dar facem tot ce putem pentru a-i ajuta pe cei care credem că au cel mai bun potențial, iar rolul nostru este, bineînțeles, să găsim o modalitate de a-i ajuta să își dezvolte potențialul și să fie cei mai buni în viitor pentru a face acest lucru."

"Un atlet incredibil

Fiecare jucător acceptat în academie are acces la un antrenor, un preparator fizic și o echipă medicală, oferindu-le un sistem de sprijin de elită încă de la vârsta de nouă ani.

De asemenea, li se oferă rapoarte detaliate ale turneelor și meciurilor de competiție, unde Mouratoglou spune că "stresul competiției" este cea mai bună modalitate de a vedea ce aspecte ale jocului lor trebuie să se dezvolte cel mai mult.

Jucători precum Coco Gauff și Stefanos Tsitsipas se numără printre vedetele în ascensiune care și-au petrecut o parte semnificativă din anii de formare la prestigioasa academie.

Efremova avea nouă ani când a sosit la academie din Rusia împreună cu mama sa, care îi este și antrenoare, iar Mouratoglou spune că a văzut imediat că potențialul ei era "uriaș".

"Ksenia are un potențial incredibil, cred că are tot pachetul complet", spune el. "Este o atletă incredibilă. Adică, dacă vă uitați pe rețelele ei de socializare, o veți vedea. Ea poate face șpagatul complet, poate dansa, poate face tot felul de lucruri în afară de tenis.

"Se mișcă extrem de bine. Probabil că va fi înaltă, pentru că mama ei este foarte înaltă. Loviturile ei sunt uimitoare. Tehnica ei este extrem de curată. Poate lua mingea din timp. Este agresivă. Este o competitoare foarte bună. Așa că, dacă te uiți la întregul pachet, este grozavă."

Julia crede că faptul că fiica ei practică mai multe sporturi a jucat un rol important în a face din ea o atletă atât de bine pregătită la o vârstă atât de fragedă.

Nu numai că i-a oferit o serie de aptitudini fizice transferabile - cum ar fi rezistența și flexibilitatea - care au îmbunătățit-o ca jucătoare de tenis, dar Julia spune că a fost crucial pentru a se asigura că Efremova nu se plictisește prea repede de prea mult tenis.

De fapt, Julia spune că principalul sport al fiicei sale în copilărie a fost gimnastica, antrenându-se adesea trei ore pe zi, față de o oră de tenis.

"Vreau să ajut părinții din întreaga lume care au visul de a construi un jucător profesionist de tenis din copiii lor, pentru că atunci când sunt mici și la acea vârstă și au acest foc în ochi, nu îl poți ucide cu ore de muncă pe terenul de tenis", explică ea.

"De exemplu, Ksenia a jucat [tenis] doar de trei ori pe săptămână când era mică și nu am forțat-o. Am făcut-o cu forța. Am forțat-o în celelalte moduri, așa că a avut lecții de dans, de înot, a avut lecții de engleză, a avut și lecții de break dance. Era peste tot".

"Vreau să devin o legendă

Puțini copii vor avea parte de genul de presiune și așteptări cu care Efremova se confruntă deja de ani de zile, dar Mouratoglou spune că situația ei este comparabilă cu cea a lui Gauff atunci când a urcat în ierarhie.

Eșecul este o parte importantă a procesului de învățare a gestionării acestei presiuni, explică Mouratoglou, "pentru că eșecul înseamnă înțelegere".

La academie, spune el, copiii sunt învățați cum să vocalizeze presiunea și nervii pe care îi simt înainte de un meci în care aceasta i-a afectat negativ.

"Adică, a eșua nu este un lucru bun", spune el. "Bineînțeles, treaba noastră este să-i facem să reușească, dar știm că, pe drumul spre succes, vor exista și unele eșecuri - și trebuie să existe. Ceea ce este important este că aceste eșecuri sunt întotdeauna folosite într-un mod de a învăța și de a deveni mai buni.

"Așa că atunci când eșuează din cauza presiunii, trebuie să știe exact cum s-au simțit înainte de meci. Ei trebuie să realizeze că au avut o presiune suplimentară în acea zi, căreia nu au fost capabili să îi facă față și trebuie să fie un feedback constant.

"Ei vor ști că data viitoare când vor simți acea presiune suplimentară, trebuie să explice acest lucru. Trebuie să îi spună antrenorului: 'Nu mă simt bine astăzi'. Simt acea presiune astăzi. Mă simt nervos". În primul rând, trebuie să o recunoască. În al doilea rând, trebuie să trebuiască să o exprime, iar când o fac, îi putem ajuta să lucreze la asta".

Firește, unii copii vor putea procesa presiunea și nervii mai bine decât alții. Mouratoglou spune că Efremova încă învață, dar a arătat deja îmbunătățiri remarcabile în timpul petrecut la academie.

În timp ce o mare parte din presiune provine de la așteptările "tuturor celor din întreaga industrie a tenisului", Mouratoglou explică faptul că standardele incredibil de înalte pe care Efremova le are pentru ea însăși înseamnă că pune mai multă presiune pe ea însăși decât pe oricine altcineva.

"Ea se așteaptă întotdeauna să câștige", spune el. "Nu există, pentru ea, altă opțiune decât să câștige trofee".

Julia Efremova spune că vede această determinare la fiica ei în fiecare zi în timpul antrenamentelor și crede "din tot sufletul" că într-o zi "va fi cea mai bună" jucătoare de tenis din lume.

"Îi cunosc personalitatea. Știu cine este ea. Știu cât de mult muncește. Știu cât de mult își dorește [acest lucru]. Știu cât de mult crede", spune ea.

"În primul rând, ea crede în ea însăși. Nu are nicio îndoială în mintea ei. Nu are nicio îndoială în inima ei că își dorește acest lucru. Așa că, din adâncul inimii mele, știu că va fi cea mai bună.

"Uneori, când mă enervez și nu mi-a plăcut ceva în timpul antrenamentelor, o întreb: "Ce vrei de la tenis?". Iar ea îmi spune: 'Vreau să devin o legendă'. Pentru ea nu este doar [suficient] să devină numărul unu în lume."

Depășirea unei tragedii

Poate că nu există o mărturie mai mare a calmului remarcabil al Efremovei decât cea mai recentă victorie a sa la un turneu, Tennis Europe Junior din Suedia.

Tatăl ei, fostul jucător amator Alexey Efremov, se lupta cu limfomul de mai bine de doi ani. În timpul turneului, mama lui Efremova a primit vestea că soțul ei va pierde în curând această bătălie.

Julia spune că a fost nevoită să ia o decizie dificilă dacă să îi spună lui Efremova în timpul turneului sau să aștepte până când acesta se va termina.

"A fost foarte greu, dar Ksenia era în turneu și a trebuit să îi spun", spune ea. "Bineînțeles că plângea. A fost șocată. M-a întrebat: "Poate îl poți trezi".

"I-am spus: "Nu, Ksenia. Este imposibil, el este deja în cer". Am întrebat-o dacă poate vrea să se oprească. Poate oprim turneul și ea se întoarce.

"Ea a spus: "Nu, voi juca acest turneu până la sfârșit"."

Finala a avut loc vineri, 3 decembrie, la doar șase zile după ce Alexey s-a stins din viață. Efremova a câștigat finala și i-a dedicat titlul tatălui ei.

"În memoria tatălui meu, care a decedat în timpul acestui turneu din Suedia", a scris Efremova pe contul său de Instagram, care este administrat de mama sa. "Locul 1. Vei trăi mereu în inima mea ca fiind cea mai puternică persoană din univers. Voi face totul pentru ca visele tale să se împlinească și știu că vei vedea asta de sus".

Julia spune că decizia lui Efremova de a continua turneul nu a fost o surpriză, explicând că acest tip de rezistență este ceva ce a moștenit de la tatăl ei. Ea știe că a fost o decizie cu care Alexey ar fi fost de acord.

"Tatăl ei, a iubit-o atât de mult", spune Julia. "Ea are spiritul lui. Este o persoană puternică, foarte puternică, iar ea a moștenit acest spirit de la el."

Citește și:

Sursa: edition.cnn.com