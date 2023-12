Jucătorul de tenis Nick Kyrgios susține o conferință de presă plină de înjurături după ce a fost huiduit în afara terenului

Australianul a fost nevoit să se retragă mai devreme din meciul din primul tur cu Ugo Humbert din cauza unei accidentări la încheietura mâinii, după ce pierduse deja primul set.

Kyrgios, campionul en-titre la Acapulco, a stat pe teren doar puțin peste 30 de minute înainte de a semnala că nu mai poate continua să joace.

A fost prima dată când jucătorul de 24 de ani a fost în competiție de când a ajuns în turul al patrulea la Australian Open, în ianuarie.

Kyrgios a înjurat de mai multe ori în conferința de presă de după meci când a fost întrebat despre reacția publicului

"Nu sunt sănătos. Am încercat să vin aici, am încercat să joc. M-am ocupat de presă pentru turneu și am ajutat", a spus el.

"Am încercat să joc, am încercat să le ofer fanilor un pic de tenis și apoi sunt lipsiți de respect".

Kyrgios a fost plasat în perioada de probă de către ATP anul trecut, după ce organismul care guvernează tenisul masculin a identificat un tipar legat de abuzuri verbale la adresa oficialilor și spectatorilor.

Cu toate acestea, starul tenisului părea să fi dat un viraj la Melbourne, după ce a produs un tenis sclipitor în drumul său spre turul al patrulea.

De asemenea, a fost lăudat pentru că a strâns bani și a sensibilizat populația cu privire la incendiile mortale care au măturat Australia la începutul acestui an.

Sursa: edition.cnn.com