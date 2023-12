Jucătoarele Ligii Naționale de Fotbal Feminin fac o pauză în mijlocul meciului în semn de solidaritate după acuzațiile de comportament sexual nepotrivit

În timpul primelor două din cele trei meciuri programate miercuri, jucătoarele de la NJ/NY Gotham FC și Washington Spirit s-au adunat cu brațele încrucișate timp de un minut înainte de reluarea jocului, la fel ca și jucătoarele din timpul meciului dintre North Carolina Courage și Racing Louisville FC.

Fanii de la ambele meciuri au aplaudat în picioare și au aclamat când jucătorii s-au unit.

Protestul va avea loc în timpul tuturor celor trei meciuri, a anunțat miercuri Asociația jucătoarelor din Liga Națională de Fotbal Feminin. În cel de-al treilea meci al serii se întâlnesc Portland Thorns FC și Houston Dash în Portland, Oregon.

Controversa provine de la un reportaj de investigație realizat săptămâna trecută de The Athletic, în care jucătoare declarate oficial au afirmat că antrenorul principal al echipei North Carolina Courage, Paul Riley, și-a folosit influența și puterea pentru a hărțui sexual jucătoarele și, într-un incident, a constrâns o jucătoare să facă sex cu el.

În raport, fosta jucătoare Sinead Farrelly a descris cum un Riley căsătorit a obligat-o să intre în camera sa de hotel pentru a face sex. Un alt incident raportat descrie faptul că Riley le-a constrâns pe Farrelly și pe colega de echipă Mana Shim să se întoarcă în apartamentul său și le-a presat pe cele două să se sărute.

The Athletic i-a cerut lui Riley să comenteze presupusul său comportament nepotrivit, la care acesta a răspuns că afirmațiile foștilor jucători sunt "complet false". Potrivit The Athletic, Riley le-a spus într-un e-mail: "Nu am făcut niciodată sex cu acești jucători și nici nu le-am făcut avansuri sexuale".

CNN nu a reușit să ia legătura cu Riley pentru comentarii.

Repercusiunile raportului au fost semnificative. The Courage l-a concediat pe Riley. Comisarul NWSL, Lisa Baird, a demisionat, iar liga cu 10 echipe a anulat toate meciurile programate pentru weekendul trecut ca urmare a acuzațiilor împotriva lui Riley, care a antrenat trei francize de-a lungul a opt sezoane.

Steve Baldwin, directorul general și partenerul manager al echipei Washington Spirit din NWSL, a demisionat și el marți. Declarația sa de pe Twitter a făcut referire la o cerere recentă a jucătorilor ca parte a motivului demisiei.

Cu puțin timp înainte de meciul cu Thorns de miercuri, managerul general și președintele de fotbal al Portland, Gavin Wilkinson, a fost pus în concediu administrativ "în așteptarea rezultatelor anchetei independente externe, care este în curs de desfășurare", a anunțat echipa. CNN încearcă să ia legătura cu Wilkinson pentru comentarii suplimentare.

Asociația Jucătorilor NWSL a precizat într-o declarație că meciurile programate vor fi reluate miercuri, adăugând hashtag-ul #NoMoreSilence.

"Am profitat de pauza din weekend pentru a evalua", a spus NWSLPA într-o declarație. "Recunoaștem că nu vom procesa durerea din ultimele zile într-un weekend sau într-o săptămână. În mijlocul declarațiilor pe care ligile și cluburile se grăbesc să le lanseze, ne-am ascultat pe noi înșine și unii pe alții."

Proprietarul Courage își cere scuze

Într-o scrisoare de miercuri, proprietarul și președintele North Carolina Courage, Steve Malik, și-a cerut scuze și a promis să creeze un mediu sigur pentru jucători.

"Permiteți-mi să încep prin a spune că îmi pare profund rău pentru rolul nostru în eșecul de a crea un mediu în care jucătorii să se simtă în siguranță și să se simtă confortabil să iasă în față", a declarat Malik în scrisoare.

El a spus că clubul a fost informat despre o anchetă privind comportamentul lui Riley în 2015, dar că au fost "asigurați că el era în regulă". El nu a dezvăluit cine l-a asigurat de acest lucru.

Malik a declarat că echipa nu a avut cunoștință în prealabil de acuzațiile "oribile" împotriva lui Riley până la raportul de săptămâna trecută. Malik a spus că echipa a făcut propriile verificări cu privire la fostul antrenor după ce a cumpărat franciza condusă de Riley în 2017, cunoscută atunci sub numele de Western New York Flash.

"De îndată ce am luat cunoștință de acuzațiile grave împotriva domnului Riley, am pus imediat capăt angajării sale. Nu există loc pentru un astfel de comportament și abuz în sportul și societatea noastră. Concedierea domnului Riley a fost primul pas și continuăm să reflectăm asupra modului în care am fi putut fi mai buni", a declarat Malik.

Farrelly, care a vorbit marți la NBC alături de Shim și de Alex Morgan, atacantul echipei naționale feminine a SUA, a declarat că daunele provocate de Riley "se infiltrează în fiecare parte" a vieții lor.

"Cred că este foarte important și motivul pentru care am vrut să ne împărtășim povestea și să împărtășim cu atâtea detalii daunele care au fost făcute carierelor noastre, dar și cine suntem noi ca oameni", a explicat Farrelly, care a jucat pentru Riley în trei echipe diferite.

"Daunele aduse încrederii mele în mine însumi și modului în care mă vedeam pe mine însumi și modul în care abordez viața, se infiltrează în fiecare parte a vieții tale", a declarat Farrelly pentru NBC.

"Există o mulțime de pierderi care vin odată cu asta și lucruri pe care nu le voi mai recupera și cred că atunci când putem atinge impactul emoțional al faptului de a te prezenta doar pentru a încerca să fii tu însuți autentic, poate atinge cu adevărat casa pentru o mulțime de oameni, deoarece este mai mare decât sportul. Este vorba despre siguranța în propriile noastre vieți și în corpurile noastre, iar jucătorii merită asta. Noi toți merităm asta. Și este ceva pentru care vom lupta."

David Close, Jacob Lev și Ben Morse de la CNN au contribuit la acest reportaj.

