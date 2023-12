Poveste evidențiată

Jucătoarea de tenis Sara Errani, "dezgustată" de creșterea interdicției de dopaj

Errani a fost depistată pozitiv la letrozol, un medicament interzis, în 2017

Tribunalul de Arbitraj Sportiv acceptă că a ingerat din tratamentul mamei sale împotriva cancerului

TAS a mărit interdicția de la două la 10 luni în urma apelurilor

WADA spune că poate acționa ca un stimulent hormonal și metabolic

Anul trecut, Errani, care a fost cândva pe locul patru în lume, a fost depistată pozitiv la letrozol, un medicament interzis, o substanță folosită de mama sa pentru tratamentul cancerului la sân.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv a acceptat că urme ale medicamentului au ajuns în alimentele pregătite pentru o masă de familie, dar a precizat într-o declarație că Errani este totuși vinovată de un "grad ușor de culpă".

Aflată acum pe locul 72, jucătoarea de 31 de ani spune că problema a fost tratată într-un mod rușinos.

"Mi-am dedicat viața acestui sport și nu cred că merit toate astea", a postat pe Twitter finalista de la Roland Garros din 2012.

"TAS din Lausanne a reconfirmat, încă o dată, că a fost vorba de o ingestie involuntară și, în plus, de o substanță care nu îmbunătățește performanța.

"Am executat deja șapte luni. Între descalificarea rezultatelor și perioada de inactivitate, am fost nevoit să o iau de la capăt cu o poziție de 280 în clasament, și am urcat înapoi. Iar acum vor să adauge o sancțiune suplimentară de opt luni. Toate acestea sunt un nonsens total!"

Decizia vine în urma apelului făcut de Errani împotriva interdicției inițiale și a rezultatelor anulate, în timp ce agenția antidoping italiană ceruse o suspendare mai lungă.

Potrivit Agenției Mondiale Antidoping, letrozolul este un inhibitor al aromatazei care poate acționa ca un stimulent hormonal și metabolic prin creșterea concentrației de testosteron.

Errani, care a câștigat cinci titluri de Grand Slam la dublu, nu este sigură dacă mai are un viitor în tenis.

"Nu știu dacă voi fi capabilă să găsesc puterea și dorința de a juca din nou tenis după toate acestea", a scris ea.

Săptămâna trecută, Errani s-a retras de la turneul Bol Open din Croația după ce a ajuns în faza semifinalelor.

